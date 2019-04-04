《從北極漂流到南極》：海上生涯的前兩個月，我和嘔吐物是好朋友

文：虱目魚

遙遙晃晃的生活

最常被問到，你在海上生活，上岸時是否會覺得世界在旋轉，整個陸地像在搖晃一樣？是沒有那麼誇張，畢竟巨大的船在海上就像一座小島，若沒有驚濤駭浪是很平穩的，倒是心理上的大風大浪和內心戲會多一點，總覺得，下了船就是進入另一個世界、另一個時空，船門外的世界，永遠是驚喜。

下了船之後，總喜歡看著陸地人，以一種羨慕的眼光，看著他們大口的呼吸新鮮空氣、在自然的陽光下活動、靠著自然光感受時間的變化，在沒有侷限的空間裡能隨時來場馬拉松，是件多麼幸福的事！

不常坐船又不會暈船是騙人的，不管客人或船員都一樣，這次不暈下次也有可能會暈，即便船不搖，看在窗外的海浪一波波往船身打，還有那浪濤聲，就足以讓人頭暈眼花。即便是好幾噸的大船也是可以感受外頭的大風大浪，就像是陸地上的地震，你可以感受到空間的搖晃、物品在震動，而我在船上經歷的「海震」持續10幾個小時。

這感覺有點像，搭乘遊樂園的海盜大驚航，機器故障了，所以一搭就是十幾個小時，能不吐嗎？只有空調、沒有窗戶，關在密閉的空間裡，就只有暈船與嘔吐相伴了。在開始海上生涯的頭兩個月，的確和嘔吐物是好朋友，暈船藥不能不吃，無時無刻都期待著大船快點靠岸。

Photo Credit：創意市集 從Ushuaia往南極需要先經過惡名昭彰的Drake Passage，嘔吐在所難免，走廊上的嘔吐袋是必要的。

暈船的客人可以任性又無理的要求船長開慢一點；暈船的船員只能想辦法克服身體上的不適，建立強大的心理力量回崗位繼續奮戰。

人家說，久病成良醫，也有那麼一點道理可以通用在暈船這件事情上，因為自身的經驗，除了知道該如何預防外也知道該如何在暈船時讓身體舒服點，更重要的是可以感同身受的幫助客人減緩不適，所以說，這些大風大浪不過是在鍛鍊我成為身心都強壯的水手啊！

我還是很喜歡這樣飄盪搖擺，沒有固定地址、不在固定時區，只有不斷移動這件事是唯一固定的事實。只能不斷調整自己，適應由南到北不同的氣溫，配合從西到東不同國籍的客人，從極小的船上空間到無限大的世界。我覺得自己小得就像一顆在海上搖搖晃晃、四方飄流的種子，不斷地吸收養份，直到找到合適的土壤，深根茁壯。

Photo Credit：創意市集 搖搖晃晃之後可以見到世界各國的風俗民情，再暈也是值得的／ Puerto Chiapas, Mexico

Photo Credit：創意市集 經過船上生活的磨練後，不管是天寒地凍或烈陽高照，我都可以生活的自在／ Antarctica

相關書摘 ►《從北極漂流到南極》：看到遊輪公司的招募訊息，我腦中想的是詐騙集團

書籍介紹

《從北極漂流到南極 未知是唯一可預測的方向》，創意市集出版

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作者：虱目魚

我在流浪時思考的是—當你驕傲地以為擁有了全世界，其實是這個無私又寬容的世界擁抱了你。勇敢踏出第一步，用你想要的方式過生活；你要有些自我，有些自信！專注在自己的偉大航道。

從來不知道在遙遠的海上生活會是如何？遊輪上的工作也是一個抽象的概念？只知道自己幸運地得到一張航向全世界的入場券，在一個難得的機緣裡，從長腳的櫃檯接待員成為長鰭的櫃檯接待員。這實在很有趣，藉由工作之便，我在海上的移動旅館裡看遍來自世界各地的旅人，下了船之後，又以世界旅人的身分走向天涯海角，開始了環遊世界似的人生，我不再是被動地聽著故事，而是主動的寫下屬於自己的大航海日記。

誠摯邀你一同上船，放膽去走去經歷，體驗這個無奇不有的美妙新世界。

Photo Credit：創意市集

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航