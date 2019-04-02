外交場合的物質文化：人類學家看「海洋民主之旅」帛琉的儀式性物件

文：陳玉苹

此文原本是筆者在關注小英總統訪太平洋三個邦交國之「海洋民主之旅」，看到一些儀式性物件的初步分析。有鑑於我多數友人都沒去過帛琉，於是忍不住跟臉友分享，就被芭樂小編「抓交替」了。此文將會針對在外交場合中所使用的「物」來對帛琉文化做一個簡單的介紹，照片則是引用帛琉總統辦公室的臉書粉絲頁上所刊登的小英總統每日行程的照片。行文大致保留比較口語式的書寫，以便閱讀。照片主要來自帛琉總統辦公室臉書粉絲頁與中央社。

Day 1：下飛機的迎接

雖然我被美麗空姐的側影給吸引，但是這張小英總統下飛機的照片還是有事情可以說的。站在小英身邊的是目前的國務部長（Minister of State）。國務部長以前是帛琉國家博物館的館長，退休之後原本開了私人文化顧問公司，但因為才華洋溢又十分活躍，後來被任命為國務部長。

國務部長身上所穿的衣服，是島上一家從戰後就成立的裁縫店所設計的布料。底下那一排圖案，是帛琉男子會所上的圖樣，當地語是Lechukl，意思是「有意義的圖案」，現在用來指涉「書寫」。帛琉男子會所上的圖樣是非常特殊的藝術形式，透過寫實的敘事風格來記載該地曾經發生的傳說與史實。當地人說，男子會所中的圖樣就像是連環漫畫一樣，可以看到故事軸線的發展，跟其他太平洋地區的藝術形式多為抽象的形式大不相同。

而這家裁縫店的創辦人M，她的老家在貝里琉。在二次大戰期因為日本殖民以及軍事上的需要，將多數人遷移到了安高島。當時日人在安高島開採磷礦，因此有大量的日本人移入，形成小型的聚落，其中也有日人開設的裁縫店。當時日人也曾開班授課，創辦人M就在當時學習了裁縫的技術。日人戰敗後全數離開帛琉，遺留下許多民生物資與一些設備，統一由當時的酋長進行統籌分配。當時酋長就將日人留下的縫紉機分配給了M。當時離島的狀況難以生存，多數人都遷移到了現在的柯羅，M透過方法將縫紉機也運到了柯羅後，就開啟了帛琉第一家本地的縫紉店。早年美國託管帛琉的時期（戰後到1994年），一些美國的OL都會來這家裁縫店訂製衣服，後來成衣進口後，裁縫店則轉接一些餐廳、機關的制服訂做。近年，他們開始設計自己的布料，也就是目前看到的以男子會所圖紋為主的布料。

畫面再轉到眾多官員出現，大家居然都穿著一樣的衣服，成了制服了！我非常驚訝但也不意外。帛琉長期以來都是進口成衣或進口布料，在這樣重要的場合，這個島上唯一自己設計、具有文化意涵的布料，當然就成了製作制服的當然選擇。

（工商時間：這間裁縫店位於科羅街上，WCTC Shopping Center對面，名為Morei’s Shop。也可以去選自己喜歡的布料製作手提包喔！）

在眾多穿著制服的官員中，有一位穿著黃色套裝的優雅女士，是目前帛琉駐台大使歐克麗。這個套裝不是隨便穿的，因為黃色在帛琉文化中代表尊貴，例如在眾多顏色跟款式的帛琉錢（Udoud era Belau, 當地貨幣，為貿易而來的珠子或者手環，在當地具有極高的價值）中，黃色是價值最高的，接著才是橘紅色。而歐克麗大使在這個場合穿上黃色，表示對這位外賓最高的敬意。

在飛機下迎接小英的少男少女的服飾也是有事情可以說說。少女所穿的是典型帛琉款式的草裙。帛琉形制的草裙是前後兩片分開，再以腰帶綑縛於腰上，所以在裙子兩端會有一個大結，以方便腰帶捆綁後撐住草裙不往下滑。所以你會看到在裙子兩側有結，以及長長的腰帶垂掛。而且帛琉的草裙會有兩層，每一層是一種顏色，因此顏色的分層會是呈現水平狀。而鄰島雅浦（Yap）的草裙的顏色則是由染色的纖維相間組成，所以顏色是呈現直條狀，是兩地很大的差別。這張照片從背後可以看得更清楚女性的草裙的穿戴方式。

而男性的紅色纏腰布，是密克羅尼西亞常見的男性服飾，雅浦的男性也是使用此種纏腰布。來源目前還不是很清楚，但顯然受到亞洲或東南亞的影響。目前帛琉男性的戰舞（可能自馬紹爾群島或者楚克傳入），就是著此紅色纏腰布進行。帛琉的文化中有許多外來的元素，包括一種稱為matmatong (行軍舞，受到德國殖民時期的影響)的舞步，模仿行軍的動作，並喊出類似「left」、「right」的口號，於舞蹈的前後出現，非常有趣。帛琉文化中的外來要素非常多，經過創意性的融合展現在各層面。

Day 1：在老爺酒店迎接小英

在機場迎接小英的是女性的國務部長跟大使，而在飯店迎接小英的，幾乎清一色是男性，包括總統，以及南北兩大區的最高酋長，首席大法官，參眾議院首長等都出現了，在場的女性則是總統夫人以及女兒，高規格迎接。

致贈小英的花束是帛琉特有種的Bikkia palauensis（一種茜草科植物），帛琉語Rur，國花，生長在洛克群島上，當地超愛這種花。小英的花環很別緻，照片太模糊看不太清楚，應該是扶桑花。總統的項鍊也很有趣，但實在看不清楚，應該是硨磲貝磨。

總統夫人脖子上掛著富貴逼人的帛琉錢。黃色是最高等級的帛琉錢，而且尺寸夠大，襯得起總統夫人的地位。兩位小女孩應該是總統的孩子？恭喜總統了，生女兒就是家裡的財富阿！女人是財富的通路！

Day2：國會、私人海攤以及長者中心

今天的行程有公有私，上午先去國會，中午去總統私人的海邊小屋用餐，順便交換禮物。禮物！首先看到一個應該是用桃花心木雕刻的盤子，盤子周邊刻滿圖紋，盤子中間卻保持平滑，並附上了一支小杵。這是典型的文創，木盤周邊的雕刻是帛琉故事板的製作傳統，但中間留了平滑的表面加上小杵，應該是象徵意義上的搗芋頭之用。以往帛琉的性別分工是女性負責種植芋頭，男性負責打魚，所以這個禮物算是考量了性別、傳統工藝的文創品，頗有巧思！

接著，小英總統送了一盒小巧的蘭花。台灣一直是蝴蝶蘭的產銷王國，質量都很好，台灣本地的蝴蝶蘭品種應該也是有名，送得也有道理。

再來又出現了一個我實在看不太清楚的花型的胸針，就暫且跳過。

各位看到的午餐墊子，是用Nipa（水椰）編織而成的。Nipa分布在印尼、密克羅尼西亞、馬來西亞、印度，經常用來當作蓋屋頂的素材，或者編成較大型的籃子。帛琉男子會所的屋頂用的就是這種植物。

下午，小英總統去拜訪長者中心，學習用露兜樹葉（pandanus）編織席子（類似台灣的林投）。在密克羅尼西亞可用來編織的素材，露兜樹是最常被使用的，其他還有使用椰子葉，香蕉葉等。在帛琉只要超過60歲就算是長者（senior citizen），可以開始領老人年金。但實際上很多超過60歲的人其實還非常年輕。就像照片中的幾位「長者」頭髮還很烏黑，臉部沒有皺紋。除了有帛琉版的青春之泉的傳說外，大多數的人都是用椰子油保養。特別是頭髮，據聞用椰子油保養頭髮，會延緩白髮的出現，有興趣的人可以試試！而用露兜樹葉做編織也是女性的技能，這個活動安排的也很具有性別意涵。

Day 3：海上的帛琉、艾來州的男子會所、帛琉博物館參訪

第三天的行程，上午是出海的行程，海洋真的是帛琉很大的寶藏，不僅是維繫世界魚種的重要區域，也是重要的觀光資源。下午的行程則是去艾萊州參觀男子會所，當地語為Bai。這個男子會所是目前帛琉僅存的「傳統」的男子會所，興建時間超過180年，在1984年因為颱風摧毀了大半之後，再度修復重建。在美國託管時期，這個男子會所於1976年被美國國家史蹟名錄（National Register of Historical Place, NRHP）註冊，稱為Bai ra Irrai（註：當時帛琉隸屬於美國國家公園管轄範圍）。艾萊州的會所前有兩條石頭通道，艾萊州的酋長具有調停南北兩大酋長紛爭的功能，所以這兩條石徑是分別讓南北大酋長前來此會所的道路。此經典文化遺產，也是外人必來之地。接下來的行程照片就比較少了，尤其是「國宴」沒有完整的照片，很可惜無法看到當地的飲食文化。

Photo Credit: 中央社

但是從這些物的分析，可以看出帛琉在接待小英總統時，不管是在衣著、花束、禮物以及活動設計上都極具文化意涵，也代表帛琉如何認知與表達自我的文化認同。此小文暫時沒有結論，但我不禁想，台灣擁有這麼多元豐富的文化，當我們在接待外賓時，我們又會怎麼呈現自己呢？

本文經芭樂人類學授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航