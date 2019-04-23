不管什麼假，只要請了就不能得「全勤獎金」嗎？

你領過全勤獎金嗎？你被扣過全勤獎金嗎？你有想過自己被扣全勤獎金合理嗎？這篇文章介紹全勤獎金的合法扣發條件，有些時候即便請假，雇主也不能扣全勤獎金！

全勤獎金對勞動部而言，是「工資」的一部分

勞基法裡面並沒有提到全勤獎金這類的概念，一般來說，這比較像是三節獎金這種福利措施，也就是「有約定才有」的。不過，勞動部曾表示，全勤獎金依照勞工出勤狀況而發，有「因工作而獲得報酬」的性質，本質上屬於工資的範疇。（87台勞動二字第040204號函）

從這一點來看，全勤獎金雖然名為獎金，但實際上與一般工資沒有差別。

法定假日，不能扣全勤獎金

有些人可能會誤會，不管是什麼理由，以為只要有一天不到，就不能領全勤獎金。但這一點可是錯的！至少「法定假日」，勞動部明確表示雇主「不能扣全勤獎金」！

依照「勞工請假規則」第9條，「婚假」、「喪假」、「公傷病假」、「公假」，雇主不能扣發全勤獎金。

其中，婚假喪假公傷病假都還好理解，公假包含什麼呢？

例如所謂的「謀職假」，雇主不能扣全勤獎金。謀職假是指雇主主動解雇勞工時，勞工可以請假外出找工作的一種假別。（77台勞動二字第05189號函）

又例如性別工作平等法保障的各種假日，像是「生理假」、「產假」、「育嬰假」、「哺乳假」（在一般休息時間以外，額外給予勞工哺乳的時間）、「家庭照顧假」（家庭成員有預防接種、重大事故或疾病需要照顧的假），依照《性別工作平等法》第14條至第21條，這些假別也不能扣全勤獎金。

不過，倒也不是說勞工在家顧小孩、「留職停薪」的時候雇主還要付全勤獎金，而是說全勤獎金要照比例發放，不能因為請了這些假，就把本來可以領的全勤獎金取消，要「按比例發放」。（勞動條4字第1040130878號令）

Photo Credit:Reuters/達志影像

舉例來說A每天都準時上班，上了12天後開始請育嬰假、留職停薪。

從時間上來看，A這個月看似沒有全勤，但因為育嬰假是法定假日，A可說是合法缺勤，本月的其他上班日都有依約上班，則全勤獎應該也要照比例發放，假設A依照契約本月有24個工作日，A既然上了12天班，就要給A一半的全勤獎金。

至於法定假日以外的事假、病假甚至是曠職，能不能扣全勤、怎麼扣，就看雇主跟勞工自己之間的契約了。如果勞工認為雇主扣薪行為有爭議，只能尋求勞資爭議處理法的調解或後續訴訟程序來解決。

勞動部表示，全勤獎金是一種工資，或許是希望落實保障勞工的立法目的，例如請假、平均工資計算、不能預扣薪資作為賠償等，但我覺得這樣也會有衍生的問題，像是全勤獎金到底如何變更、取消？如果是工資的話，其實需要勞工與雇主的事先協商才行，不易變更與發放，我覺得反而是會讓雇主更難選擇福利措施，不見得有利於勞工。但這些都是我的碎念了。

下次雇主因為你依法請假而扣薪，你就知道誰對誰錯、該怎麼解決了！

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本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航