《明治天皇》（上）：即位後巡幸東京，首度看到難忘的大海與富士山

文：唐納德・基恩（Donald Keene）

一八六八年十月十二日，舉行了明治天皇的即位大典。儀式原定於去年十二月舉行，但因國內情勢不穩，不適合舉行盛大的儀式，也沒有時間做足準備，因而決定延後。由於眼前有其他更要緊的國務，政府直到一八六八年六月才開始研擬典禮的細節。岩倉具視命令現任神祇官官員的前大名龜井茲監（一八二四—一八八五）查閱過去文獻，裁定「皇國神裔繼承」的規範。岩倉相當確信至今為止所謂的傳統禮儀其實大多都是照搬中國的模式，因此更應趁著維新改革之際修改禮儀規範，從而為後世的即位典禮樹立榜樣。

到了八月，龜井茲監和福羽美靜（一八三一—一九○七）接到正式命令，為即位典禮制定一套新的流程。這時福羽提出了一個顯然不符合古老傳統的建議：他提到昔日德川齊昭曾送給孝明天皇一個地球儀，希望藉機讓天皇認清世界大局，激發他向海外宣揚國威的雄心壯志。福羽表示如果把地球儀作為即位典禮的焦點，必能喚醒在場百官的崇高志向，加深其見識，同時讓大眾對典禮留下莊嚴的印象。他還提議典禮上的祝禱詞應當體現萬民的祝賀之情。而這也正是岩倉所期望的——即廣納一般國民進入迄今專屬於高級公家的儀式體系。

儀式舉辦的時間自然先諮詢過陰陽師。根據他們的判斷，典禮應在十月十二日的早上八點舉行。被指派擔任儀式上不同職務的官員們根據自己對日本古籍的理解就現行規範提出了種種變更，宮廷則提前派人前往主要神社祭拜，祈禱典禮當天無風無雨；使者也被派往神武天皇、天智天皇和前三代天皇的陵前報告即位典禮將於近日舉行。

典禮經過精心安排，參加者的每個動作都按照計畫進行。當天一早天皇就穿上束帶裝，這種裝束與神道的神官所做的打扮很相似，意味著日本將拋棄中世以來唐制禮服的傳統。十點左右，天皇從清涼殿出發，穿過長橋來到儀式的舉辦場所紫宸殿。先由兩名女官在前面引路，接著另兩名女官各自捧著神劍與勾玉。天皇身後跟著一名官員捧著放有笏的盒子，另一人則負責托著束帶的下襬。天皇抵達宮殿後從後方進入帷幕內就座，這時眾人都還看不見他。兩名女官將神劍和勾玉置於天皇左邊的桌子上，然後退下。一名官員向天皇奉上了笏。接下來隨著一聲鑼響，兩名女官拉起簾幕，天皇於是現身在眾人面前。群臣在衛官一聲令下隨即伏跪在地，一名官員向天皇獻上御幣，再由神祇官的長官上前接下。儀式結束後又是一聲致敬，全體再次鞠躬。接著宣命使冷泉為理走到指定的位置，手持宣命，大聲宣告新天皇繼位，並祝福天皇福壽綿長、國家繁榮。

宣讀完畢後，一名樂師唱起古老的歌謠：

無數黃沙子

綿延遍海涯

祝君千萬壽

為數亦如沙

歌曲結束後，隨著伏原宣足的口令，全體再次鞠躬。熾仁親王跪行至天皇御前，報告即位大禮已經結束。隨著一聲鑼響，女官將簾子放下，天皇再次從眾人的視線中消失並退出宮殿。議定和參與來到小御所向天皇祝賀典禮圓滿成功。其他列席的官員在聽到退堂的鼓聲後各自散去，典禮正式於正午時分結束。這時雨停了，天空突然放晴，所有人把這看成一種吉兆感到相當高興。官吏們被允許放假一天，民眾也都放下手邊工作一同慶祝。

為了更加鞏固天皇與國民之間的關係，天皇的生日在這時被定為國家節日，即天長節。把天皇誕辰定為節日的做法最早可追溯到西元七七五年，但這種習慣早已中斷許久。而選擇在此時復興這一慣例，無疑是另一個希望回歸古老傳統的例子。

十月二十三日，政府宣布年號由慶應改為明治，同時今後將改採一任天皇只用一個年號的「一世一元制」。「明治」二字出自古代中國經典《易經》中的一段：「聖人南面而聽天下，嚮明而治。」新年號公布的前一天，天皇親自來到內侍所，從學者建議的年號候補中以抽籤選定。天皇當時多半沒想到自己同時也抽出了一個後世對他的稱呼。至今為止日本天皇幾乎都像明治的父親和祖父那樣，會以住處或者死後的諡號作為名稱。「明治」意為「開明的統治」，這個稱號確實完整體現了他的治世；他的父親和祖父所使用的稱號儘管帶有吉祥之意，卻與他們的時代不太相符。

即位典禮一結束，這位年輕君主下一個重要任務便是訪問東京。這次行幸早在九月就發出公告，同時宣示天皇認為「海內一家東西同視」，因此將重新命名江戶為「東京」，意即東之都。該次行幸的官方理由則是因為自今春以來，東部的民眾長期飽受戰火煎熬，天皇一直都希望能親自慰問當地百姓。這次出訪在岩倉具視看來非常重要，他堅持行幸的日期應在即位典禮的隔天正式公布。十月十二日，岩倉提交一份名單，針對誰將陪同天皇訪問東京、誰將在天皇行幸期間留在京都處理政事和保衛都城都做了安排。

但也有一些人認為此事操之過急，畢竟朝彥親王的陰謀曝光和前幕府艦隊的脫逃都證明東部地區尚未徹底平定。然而作為最初提出遷都東京的提案者，江藤新平（一八三四－一八七四）強力主張天皇必須立即訪問東都。他說，東部人民長期慣於接受幕府的恩惠，對於天皇慈愛的恩澤仍相當陌生。隨著幕府垮臺，這些民眾就好像失去了主人一樣，不知該心向於誰。如果因為擔心叛軍的艦隊而推遲行幸東京，新政府不僅會失去國內外的信譽，甚至可能因為錯過這次博取民心的難得機會招致不測之禍。江藤的能言善道再加上岩倉的政治才幹，使得許多人都傾向將行幸的日子訂在最近。

儘管如此，反對的聲音仍未止息，有些人擔心北部尚未徹底平定會帶來危險，也有些人考慮到政府自鳥羽伏見之戰以來的鉅額經費，深怕天皇行幸的開銷會使本已捉襟見肘的國家財政雪上加霜。京都市民則擔憂此次出訪將是遷都的前奏（當時大久保利通以贊成遷都東京為人所知）。

另一方面，東京居民熱切地盼望天皇到訪的日子趕快來臨。隨著幕府解體，這座城市已經失去了原本的政治地位，人們擔心它會被逐漸遺忘。但這種擔憂似乎並不僅限於當地居民。薩道義曾在日記中寫道：

由於與進出的商人和商家購買物品的大名都返回各自的家鄉，人口自然減少了。江戶的衰微令人惆悵，因為它曾是遠東最美麗的城市之一。儘管沒有宏偉的公共建築，但市街鄰近海岸，周邊則有許多供大名遊賞的庭園。壯闊的護城河環繞著城堡，由巨大石塊築起的雄偉城牆與松柏的優美樹影相互輝映；市內亦隨處可見田園風景，這一切都給人留下了偉大的印象。

薩道義傷感的筆觸似乎是在惋惜這座城市會在將軍和大名離開之後失去它的偉大以及迷人之處。武士居住區看上去非常荒涼，甚至一片死寂。如今東京復興的唯一途徑就是被選為日本的首都，而這正是大久保所期望的。十月二十八日，當他從擔任東征大總督參謀的東京回到京都，此後便極力勸說天皇立刻行幸東京。朝議最終決定將啟程的日期定在十一月四日。隔周，從東北傳來了好消息：仙台藩已於十月底向政府軍投降。

天皇的鳳輦於是按計畫啟程。當天早上八點，天皇來到紫宸殿，在此乘上鳳輦，帶著三種神器之一的八咫鏡離開御所。以岩倉具視、中山忠能和諸侯們為首的隨行隊伍人數高達三千三百人，八咫鏡的護衛則由水口藩主加藤明實擔任。皇太后和淑子內親王在道喜門目送他們離去，住在京都的公家大名則在南門外的道路兩側為天皇送行。沿途行人不分男女老少皆向經過的鳳輦致敬，儘管當時並沒有像往常一樣特別勸告要保持道路淨空，圍觀的群眾仍自動表現得肅然起敬且秩序井然，表達敬仰的拍手聲亦是不絕於耳。

隊伍向東前行來到粟田口，在天台宗門跡的青蓮院做短暫停留。天皇在此享用了午膳，並隨後換乘適合長途旅行的輕便板輿。隊伍穿過蹴上坂來到東山另一側的山科，天皇還在途中遙拜了天智天皇的陵墓。大約下午兩點，隊伍抵達大津，天皇在宿場稍作歇息，八咫鏡則安置在另一個房間裡。

這時權中納言大原重德騎馬追了上來，建議天皇立即返回京都。據大原所言，伊勢神宮的外宮豐受大神宮於十月三十一日舉行祭祀儀式時，神宮的大鳥居突然倒下；神官認為這是天照大神發出的警告，因此火速派出使者通知朝廷。從一開始就反對天皇行幸東京的大原希望藉此阻止隊伍前行，然而岩倉卻不為所動。他答應會親自獻上祈禱，說完便把大原打發回京都。

這一天，天皇派人向沿途所有神社獻上幣帛（實際上對路上經過的每一站都這麼做了）。此外還針對老人、孝子、貞婦、忠臣以及對公共事業有貢獻者發放獎勵金，並救濟那些生病、遭遇不測或者極度貧困的人。這些善舉所費不貲，不過幸運的是，此次行幸的大部分費用得到了京都和大阪富商的贊助。

隊伍沿著連接京都和東京的東海道穩步前進。一路上北方各藩降服的消息不斷傳來：十一月六日會津藩投降，七日庄內藩投降；長岡藩於十九日投降，盛岡藩則於二十二日投降。如今還在反抗政府軍的，就只剩下蝦夷的榎本武揚了。

年輕的明治又是如何看待第一次如此勞師動眾的這趟出行呢？雖然和歌是他後來主要表達情感的方式，但明治似乎沒有把行幸東京的心得用和歌記錄下來。不過我們偶爾還是能從其他地方找到一些線索，得知他對哪些事物特別印象深刻。十一月十一日，天皇曾停下來在乘輿裡觀看農民收割稻子。岩倉具視向農民要來幾根稻穗呈至天皇面前，這時尾張藩的大名作了以下這首和歌獻給天皇：

稻穗戔戔令人憐

陛下子民何其苦

根據記載，天皇向這些農民賞賜了糕點，以慰問他們的辛勞。

十一月十四日，天皇在靜岡海邊的潮見坂首次遙望太平洋。這可能是日本史上第一次有天皇親眼看見大海。天皇在這時並沒有表態，但木戶孝允則不禁激動地說道，從今天開始皇國的榮光將普照四海。第二天，天皇坐船渡過濱名湖，看著平靜的湖面似乎讓他相當愉悅。這時岩倉作了一首和歌，還很謙虛地沒有在當中加入任何自身的感想：

浪風新居徒虛名

只見御船渡靜水

旅途中還有很多其他有趣的體驗。為了方便天皇渡河，以水流湍急著稱的大井川上搭起了一座木板橋，而在渡過安倍川時則使用架在小船上的浮橋。這些對天皇來說都是前所未有的體驗，然而最令他難忘的想必還是在十一月二十日仰望的富士山。這可能是第一次有天皇見到這座在日本文學中備受稱頌的山峰。明治於是命令每一位侍從在抵達東京前作出一首歌詠富士山的和歌。

十一月二十六日，天皇一行抵達東京。由大總督熾仁親王、三條實美和東京府知事在品川迎接。在一群身著正裝、佩帶寶劍的親王以及公家大名的簇擁下，天皇進入了東京。如此盛大的演出是根據岩倉具視的提議，因為他認為長期生活在武家統治下的關東民眾已經變得「野蠻」，而要控制並緩和其性情的最好方法就是讓他們見識一下宮廷的服裝與儀禮。

一行人首先在增上寺做了短暫停留，並讓天皇重新乘上鳳輦。隊伍從和田倉門進入江戶城，自此江戶城成為皇居，同時改名為東京城。數以萬計的民眾抱持敬畏之心觀看天皇入城，一想到今天見到了天子，便感動得淚流不止。

相關書摘 ▶《明治天皇》（上）：即使還在守喪，明治天皇仍對一条美子十分傾心

書籍介紹

本文摘錄自《明治天皇：睦仁和他的時代1852-1912》，遠足文化出版

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作者：唐納德・基恩（Donald Keene）

譯者：曾小楚、伍秋玉

明治維新150周年必讀鉅作 完整考察天皇生態的史詩級傳記

跟隨知名日本籍美國日本學權威一同抽絲剝繭

走進幕末明治的宮廷生活、政治陰謀和國際事務的錯綜複雜

重新審視明治天皇史詩般的一生與他輝煌的時代

「我將在這本書中試著描繪明治天皇這個人物，他生於一個幾百年來都拒絕與西方接觸的國家，卻用一生見證了日本如何躋身世界列強，成為國際社會的一員。」

——唐納德・基恩

海外媒體一致好評推薦

這是一項不朽的成就，更是多年辛勤鑽研和細心學問研究的結晶；它難以被本世紀任何有關明治天皇的書所取代，同時也是所有想瞭解明治維新和近代日本形成的外國學生不容錯過的必讀書目。——原英國駐日大使休・科塔茲（Hugh Cortazzi）

很少有學者能肩負起如此浩大的工程……基恩掌握了在歷史和文學之間的關鍵平衡。他在書中展現了獨到的天賦，使我們盡可能地貼近明治天皇的內心生活。——《紐約時報書評》

出色至極……堪稱英語圈描寫日本近代歷史的傑作。——《洛杉磯時報》

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Photo Credit: 遠足文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航