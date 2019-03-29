《愛x死x機器人》：為影音平台而生的短片影集，通俗科幻動畫大雜燴

Netflix上的《愛x死x機器人》為科幻動畫影集，由Blur Studio推出，是集合不同國家的動畫團隊製作，總共18集。

正因《愛x死x機器人》各集皆由不同團隊製作，有原創也有改編故事，整體來說，所有的動畫都算精緻，但故事品質卻參差不齊，這在某種程度來說，體現了每個工作室的風格。但這也讓整個影集的水準成了大雜燴，缺乏統一感。

而《愛x死x機器人》中即使是改編的部分，不見得就比較好看，原作的部分也有相當的可看性。

就改編的部分來說，《天鷹座裂縫之外》、《茲瑪藍》改編自Alastair Reynolds的短篇小說，《祝你順利》改編自劉宇昆的小說《狩獵愉快》，而《當優格佔領世界》改編自John Scalzi的同名短篇小說，《索尼的優勢》改編自Peter F. Hamilton的《The Night’s Dawn》。

在這些篇章來說，眾所肯定的是《茲瑪藍》、《當優格佔領世界》和《索尼的優勢》。《茲瑪藍》的動畫並不特出，是許多同類型風格的動畫工作室都做得出來的成品，完全是靠劇情取勝。《茲瑪藍》講述一個藝術家如何識破生命的意義，最後回歸原點，寓意相當具有哲理，無需動畫美學即可展現，可說是選本選得最好的一集。

《茲瑪藍》劇照，Photo Credit: Netflix

而《祝你順利》雖然淒美，但總的來說，還不如改編《聊齋誌異》任何一篇狐仙故事來得更警世。如果拿這兩個接近傳統動畫的集數來比較，正因故事本身無需太多動畫美術的作用，故事的寓意成為了強烈的對比。《祝你順利》只是一個普通的傳統狐仙故事，用來反諷人性的貪婪與自然的報復，沒有意在言外的部分，看完毫無省思的作用。

《當優格佔領世界》是個科技的小品寓言，贏在有著可愛的巧思，但也沒有太大哲理。《索尼的優勢》是很傳統賽博龐克的風格，故事跟大部分的短篇小說一樣，在懸疑中強調結尾的「爆點」，整體中規中矩。但正因為故事不淺不深，強大的動畫美術成為影片重點，讓人看完會有收穫。

《索尼的優勢》劇照，Photo Credit: Netflix

而以上改編部份的幾種特性，其實也貫穿了原作動畫的部分。在無法一一細說各集的狀態下，如果要整體討論就得從《愛x死x機器人》整套的設定來談，它為什麼要這樣操作，而總和來說又產生了什麼結果？

《愛x死x機器人》各集的長度並未統一，最長不超過20分鐘，最短的也才10分鐘上下，而且完全不按照傳統電視影集的格式走。傳統電視影集為了安插廣告，以節目30分鐘跟60分鐘做區分，長短大多固定在22分鐘與45~48分鐘左右，而且會按照廣告的CUE點去換場。

但《愛x死x機器人》是直接對應網路影音平台，沒有廣告因素，也沒有HBO那種時段的分割方式，因此在各集的長度上可以自由調整，只有一個粗略的長度範圍，並依照劇本作調整。這無疑是因為影音平台而生的創舉，而看起來未來也無意授權給電視頻道播出。如此一來，每集的故事就可以跟短片一樣，也就沒有強制換場的問題，使得這部影集成了一種短片的大集合體。

但《愛x死x機器人》跟傳統短片還是有相當的差異。傳統短片無論是紀實電影或動畫，雖然也像極短篇或短篇小說的原則一樣，會力求故事的爆點或寓意的反差性，但有不少短片是導演或團隊為了一個主題而醞釀出來的作品。很多短片是不管節奏與刺激，如文溫德斯的早期短片，甚至可以一個鏡頭拍一個接到一鏡到底，連故事都沒有。不過《愛x死x機器人》卻還是走一個短篇迷你影集的原則，用正規的極短篇形式去講故事。

《祝你順利》劇照，Photo Credit: Netflix

18集當中，最沒有故事性的一集是改編自Joe R. Lansdale短篇小說的《魚夜》。《魚夜》講一對銷售員的車子在沙漠拋錨，半夜時遇到海底生物的鬼魂，其中一個被魚魂吃掉。過程既不驚悚，也沒鋪陳，純粹在展現動畫的美感而已，因此這集被觀眾認為最沒有可看性。但即使如此，它還是一個「故事」，還是有情節跟最後的爆點。

因此可以看出，雖然Netflix在網路型態的影視節目上力求挑戰，但《愛x死x機器人》還是無法脫離「影集」的大原則：娛樂性。在這個框架下，許多《愛x死x機器人》影片，例如《幸運13》、《變形者》、《套裝》，都還是很通俗的科幻短篇，動畫的美術成分甚佳，而因為畫面有吸引力，所以觀眾也會叫好。但這也構成挑剔影迷的批評，認為好些集數根本就像是遊戲動畫的開場或過場，跟看電玩畫面沒什麼兩樣。

《變形者》劇照，Photo Credit: Netflix

而以上談的這些特點與限制，也正是一幅人類娛樂改變的時代風景。

在只有平面媒體的時代，許多短篇故事集即以報章雜誌或小書的形式，給中產階級帶來消遣。20世紀初電影出現，動畫短片隨即而生。40年代漫畫出現，章節式的英雄漫畫風行。而50年代後電視興起，有時數限制的影集問世，左右了觀眾的娛樂觀感。而網路出現後，YouTube帶動的長短不限（還是有考慮觀眾的耐受度）的影片，被Netflix拿來用在影視節目上，成了《愛x死x機器人》，但它的挑戰還是有限，基本上只考慮長度跟節奏，以及為了娛樂而生的作品。

而在18集的影集之中，我個人覺得最值得一看的是《目擊者》，它是由《蜘蛛人：新宇宙》前藝術總監Alberto Mielgo操刀，畫風不但有絢麗的手繪風格，並輔以漫畫中的「文字方塊」特效。雖然故事是傳統科幻小說「時空輪迴」的老梗，但因為動畫技術與美感可說是18集裡面最好的，光畫面就極具藝術感，也就成了整部影集中最值得看的一集。

《目擊者》劇照，Image Credit: Netflix

而《愛x死x機器人》在台灣首播之後，社群媒體上一片叫好，甚至有不少影像工作者大讚，罵說台灣怎麼就做不出這樣的影集。不過平心而論，動畫技術雖然許多台灣作者做得到，但相對應的支出成本，根本不會有台灣的影視單位願意負擔，當然生不出來。而且動畫技術不優的幾部，如果不是放在整個劇集中，匿名拿去台灣的短片影展參賽，應該也都會被直接刷掉。

《愛x死x機器人》並沒有大家口中讚譽的那麼好，其中的佳作如《目擊者》、《三個機器人》、《茲瑪藍》、《天鷹座裂縫之外》，當然都是好作品，值得一推。但其他的，也就只是佔了平台優勢罷了。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航