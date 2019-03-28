年輕人流行的「付費排約」是什麼？拍拖約會真實體驗大公開

我該不該付錢約會？約對象，是約「對」象。

老實說，我也不是沒有約會。說真的，哥要被稱作「單身魯蛇」還有一段距離，畢竟我本身不魯，也交往過幾個女朋友，甚至不少條件不錯；但我最近卻開始有要付費去約會的想法，我的內心感到些許羞恥，畢竟從所謂的約會公司找到女友，彷彿「人生失敗組」五個大字印章蓋在臉上。我曾經對我的人生有過許多美好的幻想，像是30歲結婚這檔事，就在我的check list上，後來才發現，現實會將你的清單一一擊碎。

但沒穩定對象，甚至結婚，有什麼了不起？

後來我徹底發現在亞洲社會上，這不是只是「個人的事」。20出頭時還會覺得離自己好遠，但在轉眼間來到30後，所有的壓力衝著我來，同學好友們紛紛的成家立業，同儕的壓力讓我開始思考，難道即使已經有了不錯的事業，我是否還是個失敗組的成員？漸漸地一個人也很自在這件事，好像成了笑話。

「我跟你說，約對象是約『對』象」朋友這樣說道；約到對象很簡單，約到對的人很難。

於是乎我被朋友說服了，說真的我掙扎很久，「付費去約會」壓根兒沒在我的腦海出現過，這是什麼新式的約會方法？又讓我覺得我好像在買什麼商品，想來想去都很不對勁，於是乎我就在朋友的慫恿之下，踏進了台北拍拖約會吧的總部，第一個感想，這是一個溫馨又高檔的辦公室。

Photo credit：Paktor拍拖約會吧

訪談

老實說，我對這種約會公司一無所知，也不清楚為何要約我面對面做訪談。後來才得知是為了身份背景的確認，以確保沒有詐欺以及配對到已婚人士的狀況發生，還有犯罪記錄等等；這點我是相當的認同，訪談就像在跟朋友輕鬆的聊天，也為了讓顧問更了解自己的喜好、未來的期待、另一半的條件等，甚至顧問跟我討論起男生在面對心儀的對象時容易犯的錯誤，以及如何讓對方對你印象深刻等等的話題，就這方面來說，當作心理諮詢也很值得。

排約過程

與其說是自己的標準較高，還不如說是尋求心靈與價值觀上的契合。外觀條件人人都會說，但每次開了那麼多的條件，遇到了好像符合的人，卻發現相處不來，這是我與顧問提到自己最大的問題。

在排約到真正的配對對象約會前，每次的討論都會更加的瞭解自己，例如其實自己在意某些條件的問題為何？為何堅持與某種類型的女性配對等等。我在加入的三個星期後，顧問打來說有位條件不錯的女性希望我能與她約會看看，對方的性格、價值觀，或是未來目標，像是打算一起買房啊，抑或是生小孩等等都有相同的看法。當然我還是有詢問外觀條件，顧問描述的很詳細，也再三確認是否要與他推薦的女生「出去約會」，彼此同意後，便會協助安排見面時間與餐廳，讓兩人在餐廳相見。

Photo credit：Paktor拍拖約會吧

付費約會？值與不值？

其實我覺得無關條件與否，重要的是，我到底適不適合付費約會？這是一個有趣的問題，很多人常常會陷入一種迷思，例如，條件不好才需要輔助，為何我需要花錢認識人？我在決定要加入以前也問過這樣的問題，甚至在第一次出去約會時，與那位條件相當不錯的女生聊過這個話題，她這麼說：「我真正在意的並不是花錢，而是我能不能遇到對的對象」、「有時候我在想，很多事情是自己看不清的，如果有人幫我看得更清楚，是不是就不需要像無頭蒼蠅般的找尋？我想這是我們選擇這個方法的獨到優勢吧。」

這讓我想起顧問對我說：「若把客觀條件都當作篩選對象，很容易讓約會變成一場交易。愛情若擺明像一場買賣， 很容易讓人不悅，我們的存在也就沒有了意義。」事實上，我們沒有辦法確定哪一個方法是「最好的方法」，但對於那些生活忙碌需分秒必爭，尋求共同語言及門當戶對，抑或是對於自我理解不足的人，何嘗又不是一個最好的方式呢？

本文章內容由Paktor Premium拍拖約會吧匿名會員撰寫，經關鍵評論網廣編企劃編審。