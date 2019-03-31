別管別人貼的標籤：凡事盡最大努力，並做最壞的打算

文：莎瑞絲（搜尋引擎優化師／遠距文字內容創作者，同時也是自媒體網站「 莎瑞絲遊牧日記 」創辦人，提倡如何在忙碌生活與工作中找到平衡，活出自己想要的生活模樣，成為更好的自己）

前陣子朋友知道我開始撰寫與個人成長相關的文章後，推薦了這本社會科學書籍《為什麼我少了一顆鈕扣》（後改版為《多樣性：認識自己、接納別人，一場社會科學之旅》）。

在這網路盛行的世代，讓我們有更多計畫看見不同的文化習俗，同時我們也在這多元文化社會看見了別人和我們的不一樣，要如何在這「多樣性」社會中認識自己及找到自我價值呢？我從這本書中彙整出幾個重點筆記。

「少了一顆釦子的米娜」是這本書其中一個故事，也是我閱讀後不斷咀嚼回味的故事，原因是書中的米娜在尋找魔法師卡茲路上遇到的人，都足以讓我不斷回想過去生活裡所發生的類似事件。

一、自我認同（Self-identity）

自我認同就是「對於自己是什麼樣的人」這課題由自己去找到答案。透過在社會中與其他人交流而產生的自覺。

從小米娜就過著與眾不同的人生。在這個星球上每個小孩的衣服上都有七顆釦子，這些釦子也代表著穿著者的特質，而米娜的衣服只有六顆釦子，以致她經常受到其他小孩的譏笑，甚至稱她為「六顆釦子的米娜」。米娜心裡一直埋怨著父母未為她縫製第七顆釦子，因為第七顆釦子代表著「朝氣」，因為缺乏了「朝氣」釦子，米娜認為這是她鬱鬱寡歡的原因。

隨著時光流逝，米娜依然無法釋懷自己的衣服只有六顆釦子，她更認為因為少了「朝氣」釦子，才導致她的生活一團糟，一點朝氣也沒有。於是她決定航海去「魔法島」找魔法師卡茲，求他賜給她第七顆釦子「朝氣」，只要她得到第七顆釦子，星球上的其他小孩就不會再嘲笑她是「六顆釦子的米娜」。

就在米娜好不容易過了重重關卡來到了魔法師卡茲宮殿，請他賜予自己第七顆「朝氣」釦子時，魔法師在此時大笑起來，原來星球上所有人都誤解了第七顆釦子，它並不是什麼「朝氣」釦子，而是「勇氣」釦子。

勇氣不是指與敵人廝殺的奮戰的勇氣，而是遇到困難挫折時，依然選擇積極進取活下去的勇氣。

過五關斬六將的米娜早已具備「勇氣」，而一直被認為是「朝氣」的鈕扣根本不存在，也不比勇氣來得重要。

在團體裡我們很容易發現自己的不同，有可能這些不同是對於事情的看法不同，有可能是個性不同，有可能我們早已知道自己是內向者卻選擇隱藏自己，讓自己看起來與別人看起來一樣。這聽起來很熟悉嗎？

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我認為，達到「自我認同」前必須先看到自己是個什麼樣的人，而不是「別人眼中的自己」，一旦將別人對自己的標籤貼在身上，就容易產生「認同衝突」，甚至變成「負向認同」，時間久了被迫著接受這些負向認同，也就習慣將這些標籤認為「這就是我」，這是一件很可怕的事情。

這讓我想起另一則自我認同小故事，是一個關於驚嘆號的故事。

驚嘆號它天生就不一樣，但它不這麼認為，它羨慕著句號和逗號可以躺下，它也希望像他們那樣能夠躺下休息。

直到有一天它遇到問號，問號小姐霹靂叭啦地問了一堆問題：

「你好嗎？」

「你吃飽了嗎？」

「你相信星座嗎？」

「你最喜歡吃什麼？」

「你的生日是什麼時候？」

「你最喜歡的電影是什麼？…..」

沒完沒了的問題，讓驚嘆號忍無可忍地說了一句「停！」

此時，問號小姐又繼續問：你怎麼辦到的？可以教我嗎？再做一次好嗎？就連驚嘆號都不可置信自己竟然有這種能力，於是它開始嘗試說了一些話：

「嗨！」

「你好！」

「謝謝你！」

「哇！太棒了！」

「怎麼那麼好玩！」

「真是太不可思議了！」

每個人都希望自己和別人有那麼一點不同，卻無法接受自己的不同。

記得小時候上鋼琴課，只要小拇指無法延展到某個琴鍵上我就會開始抱怨手指太短，有次老師悠悠地對我說：

「如果每個手指都很長，也彈不了琴。」

如果十隻手指一樣長，再想像彈琴的畫面就像90年代香港電影裡的殭屍一樣，伸得又直又長，嗯，畫面也不太好看。

二、誠實與說謊

沒有純粹的誠實，也沒有全然的惡謊言，說話者背後的動機才是決定善惡的根據

在哲學村裡，康德先生說了一句「說出真相永遠是對的」讓米娜聯想到過去曾被其他小朋友欺侮她，常譏笑她：「六顆釦子的米娜！妳的第七顆釦子上哪兒去啦？」曾有同伴為米娜叫屈，並阻止他們再說下去。令人難過的不是那譏諷的話語，而是刻意說出傷害別人的話仍感覺「這是事實有何不對」的冷酷心腸。

成長過程中，我們多少會被別人的言語所傷害，有一種痛叫「被說出的事實刺傷」的痛。有段時間很常聽到「我這人就是直」、「我只會說真話」、「我說的都是事實」，仿佛「個性直、說話不必思考」就是一股清流。

美國短篇小說家歐.亨利（O. Henry）其中最有名的一部作品《最後一片葉子》描述了這樣的故事：女孩不幸得了肺癌，終日只能躺在病床上，她絕望地看著窗外的常春藤葉子，心想著：只要最後一片葉子落下就是我離開的時候。失去生存意志的她，每天看著這片葉子，仿佛等待著它掉落同時也宣告自己的生命走到盡頭。

然而這片葉子並沒有掉落，一直到女孩身體完全康復出院。女孩一直認為葉子和自己一樣倖存了下來，後來才原來這永不凋落的葉子，是女孩的朋友講述給一位貝爾曼畫家聽，畫家便畫了一片栩栩如生的葉子，讓女孩重新獲得了生存意志。

誠實和說謊就好像一個黑一個白，無法存在著灰色地帶，從小我們就被教導不能說謊，於是我們就像吃了「誠實豆沙包」一樣，只要是事實就可以說出來，因為是事實所以說破也沒關係。（欸？）隨著年齡增長，多了一些社會歷練就會發現， 世上沒有「純粹的誠實和謊言」，長大後我們更發現說話者背後的動機才是決定善惡的根據 。

套用在職場上，全然的坦白、純粹的誠實並不會讓人感覺這是一個可靠的人，反而讓人感覺口無遮攔，任誰都不願意與他往來，對吧？有些事情看破了，不需說破。

謊言的確讓人厭惡，但美麗的謊言卻能夠鼓舞人心，讓人更有力量去面對生活的艱辛，因為那謊言充滿善意的動機，而不是居心叵測的心機。

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三、自我實現預言（Self-fulfilling Prophecy）

自我實現預言- 你的內心想法決定了你對事情的態度，進而影響了你對此事採取的行為，導致與內心想法一致的結果。

《艾特和榔桔種籽》裡描述了一個島外的預言家艾德憤恨地對村里的人說了即將發生的預言：

「自明年起，你們再也沒有榔桔麵包可以吃。」

有村民聽了預言後開始恐慌起來，於是煞有其事地散播謠言，說明年一定會發生嚴重乾旱導致不耐曬的榔桔枯死。

起初只有一個人這樣想，接著影響了第二個人、第三個人……於是越來越多村民跑到共同貯存庫索回自己的種籽。到了明年，天候並未如傳言般發生旱災，依然雨量豐沛，可是該播種的新苗榔桔早已一粒也不剩了。

假設沒有某個預言，就不會發生某種情況；由於做出了這個預言，才導致其發展成為事實。

在1973年，日本也曾出現過「衛生紙即將斷貨」傳聞，這流言引發了消費者大量囤積衛生紙的恐慌事件，有一段時間在市面上都買不到衛生紙。

在看到這個故事讓我猛然想起去年發生的「衛生紙之亂」，在某家賣場發布衛生紙即將漲價到「確定」漲價，於是許多人在漲價前爭先搶購衛生紙，有次去大賣場看到人手一大袋衛生紙，架上還有一張說明公告「每人限購兩組衛生紙」，還沒感受到衛生紙漲價，已感受到這危言聳聽的威力了。

在這資訊爆炸的時代，我們無時無刻都在接受來自世界各地不同的訊息，好或不好我們都吸收了，我們沒有好好處理這些訊息帶給我們的影響就囫圇吞下。

不好的「預言」會影響我們的心裡狀況，進而影響了我們的行為。

比如小時候老師說「你的數學很差！」或者長輩無意間說了一句「你那麼矮以後不能打籃球」，於是我們相信了自己不如人，心裡認為既然都不如人，何須再努力呢？

於是不再付出努力的同時，結果可想而知必然是不好的，這時我們就會說「看吧！我就是數學不好，我就是不會打籃球。」其實是自己「實現」了這件事情。

在《秘密》一書裡提到的「吸引力法則」，你相信什麼就會吸引什麼來到身邊，你的想法決定了你的生活。這和自我實現有異曲同工之妙， 從心裡出發，當你相信是好的，預言就會往好的方向前進，吸引了好的面向 。

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曾經有位朋友說過這麼一句話：

「我覺得面對人生負面比較好，開朗和正面太天真了，看不到現實面。」

其實正面和負面都有其存在意義，就視乎我們看待事情的態度，若一直以負面態度看待，認為事情不會變好或終認為好事不會發生在自己身上，我想即使好事發生了大概也會有人把它推開說「這不是真的，別騙我！」

那如果一直正面呢？的確也會看不到事情的全貌，我認為最好的調適就是「做好萬全的準備、盡你最大的努力、再做最壞的打算。」

若村民在預言家說出「你們明年不會再吃到榔桔麵包」時，他們開始做好準備，先把榔桔種籽集合起來存放在共同貯存庫裡，即使真的有旱災也不至於讓所有人一下就陷入困境，更何況旱災並不會在人云亦云後就成真。

很多人在做好萬全的準備前就直接跳到最壞打算，然後攤在那喃喃自語地說最壞的打算就是這樣了，我還能怎麼辦等等意志消沈的話。其實我們還有選擇，我們可以選擇自己的下一步，我們可以選擇自己該怎麼做，尤其在面對人生這課題，別再囫圇吞下不知從何而來的訊息了。

先問問自己是否已做好準備，把握住每一次的機會？是否已盡全力地改變？最後再做最壞的打算也不遲。

最後特別推薦給未接觸過社會科學書籍的你，第一次接觸「社會科學」心裡有許多問號，在看完之後發現作者以寓言故事穿插了許多了許多社會科學謎題，如邏輯學、自我認同、統計的選擇偏差等。其中部分邏輯題倒是花了我一些時間去理解，推薦給想動腦筋閱讀的你。

這本書名原為《為什麼我少了一顆鈕扣？》後改版書名為《多樣性：認識自己，接納別人，一場社會科學之旅》，改版書名更能帶出這本書想表達的重點：在這多樣性的社會裡，先認識自己的本質，再接納自己與他人的不同，這就是一個社會該有的樣子。

本篇文章重點筆記

自我認同：每個人都差不多，但我們都渴望著自己與別人有那麼一點不一樣，卻無法接受自己的與眾不同。 撕下別人一直給你的標籤，問問自己是一個什麼樣的人。 誠實與謊言：試著別只是說出事實，轉由說話動機問問自己：這麼說對事情有幫助嗎？還是只想成一時之氣？ 自我實現預言：你的內心想法決定了你對事情的態度，進而影響了你對此事採取的行為，導致與內心想法一致的結果。 做好萬全的準備、盡你最大的努力、再做最壞的打算。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航