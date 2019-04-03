《明治天皇》（下）：即便不是親生母親，英照皇太后的死讓天皇打從心裡悲痛

文：唐納德・基恩（Donald Keene）

新的一年才剛開始，身體狀況一直不太好的皇太后便染上了重感冒。一八九七年一月八日，她突然感到全身惡寒、咳嗽頻頻，以及胸口劇烈疼痛。陸軍軍醫總監橋本綱常在診察後，判斷她罹患了卡他性肺炎。十日，曾數度為皇族進行治療的貝爾茲醫生對皇太后進行了檢查，結論和橋本醫生的診斷一致。貝爾茲警告說，皇太后的病情已經相當嚴重，一旦併發心臟病或肺水腫就可能會有生命危險。

一月十一日，天皇和皇后向御醫詢問皇太后的病情。他們早先被告知皇太后只是感冒，如今卻得知她命在旦夕，不禁大吃一驚。雖然兩人決定前往青山御所探視皇太后，卻遭到御醫等人勸阻，因為他們自己也身患感冒，並不適合前去探望。但天皇仍堅持要和皇后在早上九點三十分出門。此時，傳來了皇太后病危的消息，天皇和皇后於是立刻在八點五十分沒等隨行人員集齊就出發了。

一踏進病房，天皇便跪著前進到皇太后的病榻前。看到皇太后憔悴的模樣，他無法抑制悲痛，不禁哽咽痛哭。皇太后躺著迎接他，而天皇只能看著她並不斷地哭泣行禮。同樣流下眼淚的皇太后讓侍女向天皇和皇后表達謝意，感謝他們前來探望，並解釋說自己無法下床向他們行禮。天皇的隨侍擔心待得太久可能加重皇太后以及天皇和皇后的病情，便敦促天皇和皇后告辭。不久，兩人便離開了病房。

當晚，皇太后病逝，享年六十四歲。自一八六七年一月孝明天皇駕崩後，她守寡了整整三十年。儘管天皇十分清楚他的生母是中山慶子（現尊稱為「二位殿」），但名義上皇太后被認定為他的母親，而他也一直都對皇太后抱持孝心。皇太后的死讓明治打從心裡感到悲痛，這不僅是出於情感上的羈絆，也是因為皇太后是連結他與自身童年時光最後的人物之一。儘管明治身邊的人常常因敬畏和感激而哭泣，但他本人卻很少流淚。這一次，他的眼淚肯定不是因為後悔自己沒有做好兒子的本分；在父親明天皇過世後，他確實盡了一切所能確保皇太后能過得隨心所欲，不論是盡情享受旅行、欣賞能劇表演、還是參加藝術展覽。

在皇太后病逝後的五天裡，天皇下令暫停朝事，並宣布自皇太后薨日起服喪一年。宮中人士都將穿上喪服，其餘民眾則停止歌舞音樂三十天。國旗隨著黑色飄帶一同升起以示哀悼，此外從薨逝起算的十五天內以及出殯下葬當日將停止執行死刑。

部分人士提議為皇太后規劃一場盛大的葬禮，以彰顯皇室當今的榮耀。負責處理大喪事宜的官員也認為孝明天皇的陵墓太小，應為皇太后修建更大的陵墓。對此，天皇提出自己的看法：「皇妣葬禮固需莊重，然凡事必有其度，不可過度誇張而超先皇。」

起初，國會將葬禮的預算設定在八十萬日圓，但威仁親王為表重視天皇的意願，要求減少預算，最終以七十萬日圓定案。天皇和皇后由於感冒尚未痊癒，加上御醫擔心寒冬氣候可能加重病情，他們並沒有參加在京都舉行的葬禮，而是由彰仁親王及其王妃代為出席。

天皇下令，自此以後尊皇太后為「英照皇太后」。這個極其例外的尊號無疑反映出他對皇太后的感情；在此之前，皇太后或皇后被追封諡號的例子可說是少之又少。「英照」並非出自佛教，而是取自唐代詩人李德裕的詩作〈潭上紫藤〉。之所以採用這一諡號，是因為皇太后出身藤原家族。

二月二日，英照皇太后的靈柩從青山御所移往京都的大宮御所。皇室成員、閣員、樞密院議長、外國公使夫妻都參加了出殯儀式。儘管病情尚未好轉，天皇和皇后仍希望前往青山御所做最後的道別，但御醫堅決不准他們在這種冷天下出門。

葬禮於二月七日舉行。送葬隊伍一路從大宮御所延伸至月輪山葬儀會場，場面令人感動。四頭牛拉著靈車，由身穿正裝的皇族顯貴徒步跟在後面，隊伍兩側可見手持楊桐樹枝、錦旗、長戟或者火把的神官，作為儀仗隊的近衛軍、第四師團與海軍士兵則在前後護送。第四師團的野戰砲兵定時發射禮炮，軍樂隊演奏起用於皇室葬禮上的哀樂〈哀之極〉。

當送葬隊伍抵達位於泉涌寺前方的夢浮橋時，道路變得狹窄，只得把靈柩移至人工搬運的輦轎上。當晚十點，隊伍抵達月輪山，於十一點開始舉行喪禮。靈柩被安放在會場的中央，送葬者則列席於左右。隨後，人們從兩側依序上前在靈柩前行禮，並獻上一根楊桐樹枝。當時場面想必非常莊嚴而動人，即便哀悼的對象是一個一生中只有在場少數恭敬鞠躬的人才熟知的女性。就連維多利亞女王的葬禮可能都沒有這麼讓人印象深刻。

也許葬禮本身最讓人驚訝的地方，在於它缺少了佛教元素——沒有僧人、沒有吟誦佛經、也沒有焚香。過去，神道的神官由於害怕沾染上死亡的汙穢而不願主持葬禮，但是隨著維新以後佛教失勢，神道的喪葬儀式便日漸興起。

二月八日凌晨十二點十二分，葬禮結束，但下葬儀式直到五點三十分才舉行，並於十一點五十五分結束。葬禮上唯一一位前來致敬的外國人大概就只有朝鮮國王派來的特使李夏榮，他在靈柩前獻上了一對裝有人造花的花瓶。此舉也讓日本人不勝感激。在接見李夏榮時，天皇感謝他帶來朝鮮國王的悼詞，並於日後下賜勳一等的旭日大綬章。一八九七年十一月二十二日，在為閔妃（即明成皇后）舉行國葬之際，日本也同樣派遣公使出席，並獻上悼詞和一對銀製香爐。

無法參加京都葬禮的天皇與皇后在四月十九日一同前往英照皇太后陵前哀悼致敬，並在當地逗留了四個多月。他們原本計劃於五月中旬返回東京，此時卻傳來東京爆發麻疹疫情的消息，御醫為了預防萬一便建議他們延期。天皇顯然十分享受待在古都的時光，即使聽說疫情漸趨穩定也無意打道回府。直到八月二十二日，在確認麻疹疫情已經結束後，天皇才依依不捨地離開京都。

在出發的當天早上，專車原訂於八點五十五分出發，但天皇突然宣布將出發時間延後二十分鐘。理由至今不明，也許他只是希望能夠盡量在京都多待一會。遞信省運輸課表示很難更改時刻表，天皇卻不悅地反駁道：「此為特別御召列車，何故無法調動時程？」最後，當局只好推遲了列車的出發時間。天皇很少展現如此任性的一面，也恐怕（和其他時候一樣）在第二天就感到有些後悔。

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書籍介紹

本文摘錄自《明治天皇：睦仁和他的時代1852-1912》，遠足文化出版

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作者：唐納德・基恩（Donald Keene）

譯者：曾小楚、伍秋玉

明治維新150周年必讀鉅作 完整考察天皇生態的史詩級傳記

跟隨知名日本籍美國日本學權威一同抽絲剝繭

走進幕末明治的宮廷生活、政治陰謀和國際事務的錯綜複雜

重新審視明治天皇史詩般的一生與他輝煌的時代

「我將在這本書中試著描繪明治天皇這個人物，他生於一個幾百年來都拒絕與西方接觸的國家，卻用一生見證了日本如何躋身世界列強，成為國際社會的一員。」

——唐納德・基恩

海外媒體一致好評推薦

這是一項不朽的成就，更是多年辛勤鑽研和細心學問研究的結晶；它難以被本世紀任何有關明治天皇的書所取代，同時也是所有想瞭解明治維新和近代日本形成的外國學生不容錯過的必讀書目。——原英國駐日大使休・科塔茲（Hugh Cortazzi）

很少有學者能肩負起如此浩大的工程……基恩掌握了在歷史和文學之間的關鍵平衡。他在書中展現了獨到的天賦，使我們盡可能地貼近明治天皇的內心生活。——《紐約時報書評》

出色至極……堪稱英語圈描寫日本近代歷史的傑作。——《洛杉磯時報》

傑出且獨具權威性……這本書就好比直接見到了本人，是如此貼近傳記人物本身的存在。——《泰晤士報文學增刊》

這是所有語言中第一本最為可靠又完整的日本天皇傳記……內容經過精心雕琢、充滿睿智，臻於平衡而富有權威性，是一位傑出的美國作家送給世間另一個非凡的禮物。——《華盛頓郵報》

Photo Credit: 遠足文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航