《明治天皇》（下）：走到人生盡頭，依然將「承受痛苦」視為職責的一部分

文：唐納德・基恩（Donald Keene）

我們尚且無從得知明治天皇對清帝退位有何反應，但比起葡萄牙國王被剝奪王位，這件事顯然帶給他更多震撼。這不僅僅是因為清朝比任何歐洲國家都更靠近日本，也是因為儘管清朝在甲午戰爭中落敗，中國長久以來仍是日本尊敬的對象。即便清朝在東亞國家之間已經失去了領導地位，但其皇帝和日本天皇在互通書信時都採用漢文書寫，明治的詔書也隨處可見出自儒家經典的典故。

日本的民族主義者會毫不猶豫斷言，比起當代的中國人，日本人才是中華文明古老榮耀的真正繼承者。中國帝制的終結打破了自秦始皇以來延續兩千多年的傳統，這種崩壞並不能與部分日本人所認為的琉球王國或者朝鮮王室在近代化潮流下無可避免的弱國命運同日而語。在未來三十年中，中國雖然受到日本軍隊的羞辱、遭到戰爭的蹂躪，但對於那些在某種程度上把中國的過去當成自身過去的日本知識分子而言，卻仍然有著強大的吸引力。

天皇的身體狀況明顯惡化，但他依然積極關注國家事務。一九一一年十月，由於近來患上耳聾的參謀總長奧保鞏準備退休，山縣有朋向天皇提議讓乃木希典接任。第二天，天皇轉告山縣，他擔心找不到足以接替乃木擔任學習院院長的人選。這也許是天皇的真心話，有鑑於他似乎希望讓自己的三個孫子在學習院時能接受乃木的指導。然而天皇想必也很清楚，對乃木來說比起學習院的院長，擔任參謀總長這個令軍人夢寐以求的最高職位肯定更加意義重大。

拒絕讓他升任將會顯得有些不近人情，然而天皇也許並沒有原諒乃木在旅順造成的重大犧牲。儘管乃木被日本民眾奉為日俄戰爭的英雄，就連外國政府也向他授予勳章，但是他卻被安排到一個教育的職務，且除了卓越的品性外沒有其他資格能夠勝任這個職位。最後，天皇當然拒絕任命乃木為參謀總長。山縣於是撤回提議，請求允許陸軍上將奧保鞏繼續留任。

新的一年（一九一二年）正好是明治四十五年。明治將在這一年迎來六十大壽，然而考量到他的病痛，實在不太可能大肆慶祝。

宮中按照慣例舉辦了傳統的新年儀式，今年第一場講座介紹了亞里斯多德的《政治學》（Politics）開始。由於天皇不喜歡高崎正風推薦的兩個主題「海邊鶴」和「社頭杉」，使得本年度首場御歌會的準備工作變得複雜起來。高崎又提交了兩個主題，但天皇還是不喜歡；最後他按照自己選定的主題「松上鶴」作了一首和歌。

本年的歌會不同尋常的是，權典侍園祥子也參與其中。宮中最不起眼的權典侍通常都不會出席宮廷活動，但也許天皇只是想向替他生了四位平安成長的女兒的園祥子表達特別的好感，或者他其實隱約感覺到這可能是他生涯中最後一次的歌會，因而希望留下難忘的回憶。三天後，御醫岡玄卿建議天皇暫時不要吃肉、貝類、菇類、鰻魚或是西餐，而負責餐食的大膳寮也在同一天收到同樣的指示。

天皇繼續履行接見內閣成員和外國來訪者的日常職責，儘管虛弱的身體狀況讓這一切變得很費力。他還捐款救濟需要幫助和受苦受難的民眾，並出席陸軍學校的畢業典禮等公眾活動。四月，他（和被招待的兩千零四十四人）參加了濱離宮的賞櫻會。

五月，天皇出席多個海軍和陸軍院校的畢業典禮，並於七月十日參加東京帝國大學的畢業典禮。爬樓梯似乎讓他精疲力竭，甚至需要借助佩劍來支撐。十四日早上，當御醫為天皇進行例行問診時，天皇表示從清晨開始就感到身體疼痛、胃部沉重，並抱怨時常覺得四肢無力，疲倦犯睏。儘管如此，他仍然沒有忘記派遣一名宮中官員向王世子李垠傳話，讚揚李垠勤勉於學，並敦促他在暑假期間保持勤奮。

七月八日，日本和俄國於聖彼德堡簽署秘密協定，劃定了兩國在滿洲和內蒙古的勢力範圍。在樞密院召開討論協約的會議之前，天皇召見山縣有朋，表示對消除日俄衝突的根源並由此確保了東亞和平感到高興。儘管身體不適，天皇仍出席了樞密院的會議。通常情況下，天皇都是神情嚴肅平靜，並且在就座後長時間維持靜止不動；然而這天令大臣和顧問們驚愕的是，他坐姿懶散，還不時打盹。在回宮後，他對身邊的隨從說自己已經盡力去參加這次會議，因為討論的主題攸關外交上的重大問題，但他實在太過疲累，以至於不知不覺睡著了兩三次。

從這天起，天皇出現心律不整和結脈的現象，但儘管感到不舒服，他仍像往常一樣繼續辦公。但他嗜睡的狀況越來越頻繁，不論是下午向他奉上點心，或者晚上用留聲機播放他最喜歡的音樂，都無法讓他像以往那樣樂在其中。天皇看起來相當疲憊。

七月十七日，御醫岡玄卿為天皇檢查，發現他出現心律不整、肝硬化以及膝蓋以下部位疼痛等症狀。天皇的步調極為緩慢，但他一如既往地執行公務。

七月十八日，天皇食欲不振。這次他沒有試著前往辦公室，整天都感到頭暈目眩。晚上，他命人播放留聲機，好像是在欣賞音樂，實際上卻坐著睡著了。夜裡，天皇徹夜難眠。

異常炎熱的夏天加劇了天皇的痛苦。氣溫連續好幾天都維持在攝氏三十二度，到了十九日甚至飆升到三十四．五度。晚餐時天皇喝了兩杯酒，之後感覺雙眼迷濛。當他起身的時候突然一陣暈眩，摔倒在地板上。所有人都驚恐萬分，並在天皇倒下的地方迅速鋪了一張臨時的床。天皇發起了高燒，並陷入昏迷狀態。淩晨兩點，皇后召見德大寺實則與御醫等四人。

翌日早上，在皇后指示下召來了兩位從未替天皇診察過的醫生（皆為東京帝國大學的教授），並診斷天皇患上了尿毒症。這兩名醫生和宮中御醫長向聚集的元老、大臣、樞密院顧問以及陸海軍上將等告知了天皇的病情。當天下午他們發出官方聲明，第一次向全國透露天皇重症的消息。根據診斷書的內容，天皇從一九○四年便患上糖尿病，一九○六年又併發慢性腎臟炎。這兩個疾病不斷折磨著他，症狀時輕時重。七月十四日以來，天皇染上了腸胃炎；十五日開始出現嗜睡的症狀，並越來越嚴重。天皇食欲減退，自十九日起便因腦膜炎陷入昏迷狀態。這份報告也對天皇的體溫、脈搏和呼吸都做了詳細記錄。

從這天起，天皇的四個女兒和皇太子妃就輪流在床邊照顧他，皇太子則因為罹患水痘而缺席。皇后派遣式部長官宮地嚴夫前往伊勢神宮祈禱天皇康復，然而天皇的病情卻繼續惡化。來探望天皇的人絡繹不絕，但他連與他們說話都做不到。所有的人都責怪御醫在一九○四年發現天皇的病情後沒有積極地進行治療，對此御醫們為自己辯解，強調他們雖然每天早上都進宮問診，天皇卻總是拒絕接受診察，自然也就沒有人敢違抗天皇的命令。

即使在意識到自己無疑罹患某些疾病而同意讓醫生檢查時，天皇也總是很不情願。侍從日野西資博回憶天皇就曾在甲午戰爭身居廣島期間突然生病：「我們最初以為只是感冒，但不久後發現是肺炎。」日野西繼續說道：「陛下的眼睛和牙齒出問題已經有一段時間了，卻從來沒有向任何人訴過苦。他難以看清遠方的東西……在飲食方面，陛下總是對放入口中之物相當謹慎，絕對不碰任何硬的食物。但是，陛下從來都不做牙齒護理。他都是忍住疼痛……並盡其所能避免看醫生。」

那些服侍天皇的人都懇求他聽從醫生的建議。在久留米觀摩大演習時，所有人都注意到他極度勞累。從三田尻前往名古屋的歸途中，火車的搖晃讓天皇感到很不舒服，便責怪列車長把火車開得太快，要他「把速度放慢點」。同行的侍從表示火車是按照正常速度行駛，對此天皇立刻怒斥道：「你是站在鐵路那邊的」。最終，由於火車放慢了速度，抵達名古屋的時間比預定晚了一個小時。

像這樣的情緒爆發以明治來說實屬罕見，畢竟一直以來無論身體經歷多少苦痛，天皇都盡量忍耐著不被其他人察覺。就像不畏夏日的炎熱或冬日的嚴寒一般，他堅忍地承受痛苦，認為這是作為天皇應有的覺悟。此外，他不僅覺得自己必須忍受苦難，甚至應該拒絕享樂。他曾對西園寺公望說：「朕喜京都，故不能訪京都。」然而天皇似乎也免不了會有身心俱疲的時候。據說從九州回來後，曾有人聽到他在後宮私下吐露心聲：「若是我死了，世界會怎樣？真想死了算了。」

明治對儒家統治者言行舉止的詮釋，很好地說明了他在某些時候令人費解的行為，像是他為何會在就連路都不好，更別提爬山的情況下依然決定前往久留米觀摩演習。天皇心甘情願地忍受身體的疼痛，認為這是他職責的一部分；他不曾憐惜自己，在拒絕為川越演習擬定的輕鬆方案時也不覺得是在自討苦吃，而是因為確信和士兵們共患難是他的義務。從演習期間天皇實際發揮的作用來看，九州的漫長旅途幾乎沒有意義；雖然天皇是最高統帥，但他沒有發號任何施令，也沒有試圖以某種形式來展現自己的軍事知識。天皇之所以出席軍演，純粹是因為他相信以自己的身分必須這麼做。他很清楚自己的出席對演習會帶來怎樣的影響：士兵們一旦得知天皇正在觀摩軍演，便會竭盡全力避免讓自己在天皇面前丟臉。天皇知道自己的存在可以鼓舞士氣，而無需透過雄辯或者強調自己的重要性。義務，是他最關心的事情；他並不渴望榮耀，也完全不擔心歷史會怎樣評判他。

一九一二年七月三十日淩晨，就在午夜剛過不久，天皇走到了人生的盡頭。直接死因是心臟衰竭，並由宮內大臣和總理大臣共同發表了天皇駕崩的消息。淩晨一點，內務大臣捧著寶劍勾玉以及玉璽和國璽前往正殿，隨後舉行了授予神器的儀式；新天皇頒發詔書，宣布年號為「大正」。

第二天早上，坊城俊良伺候大正天皇穿上登基大典的裝束。一直以來，大正天皇都穿著陸軍中將的制服，但現在改成了最高統帥的軍服。儀式結束後，新天皇進入後宮向先皇的遺體致敬。如今成為皇太后的美子皇后認為大正天皇地位在她之上，於是打算把主座讓給兒子。大正堅持要她坐在原位，但皇太后用溫柔而堅定的語氣說：「你已經繼承了天皇之位，必須居於上座。」雖然大正想對母后表示充分的尊重，但他還是默默地鞠了一個躬，接著坐上主座，發表即位的致詞。

在明治死後不久，那些最熟悉他的人都被要求回想有關天皇的往事。每個人都憶起他崇尚簡樸、擁有過人的記憶力且體貼他人，但他們的描述在某種程度上卻不足以勾勒出明治天皇的全貌。這大概可以從政治家兼外交官的牧野伸顯在當時說的話中找到原因：

陛下既無不為人知的一面，亦無特殊偏好。其住居與貴族宅邸並無區別，反而更加簡樸，只有日常所需之物。陛下每次旅行也並非出於消遣，而是為了國家；即使大興土木其意不在滿足自身喜好，而是基於國家的需要。除非為接待外賓抑或善盡職責所需，陛下從不輕易允許建造非必要之公家建築。又陛下購入任何用品時，則並非出於一己之欲，而是為了鼓勵產業、保護藝術，可見舉凡一切皆以國事為動機。

相關書摘 ▶《明治天皇》（下）：即便不是親生母親，英照皇太后的死讓天皇打從心裡悲痛

書籍介紹

本文摘錄自《明治天皇：睦仁和他的時代1852-1912》，遠足文化出版

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作者：唐納德・基恩（Donald Keene）

譯者：曾小楚、伍秋玉

明治維新150周年必讀鉅作 完整考察天皇生態的史詩級傳記

跟隨知名日本籍美國日本學權威一同抽絲剝繭

走進幕末明治的宮廷生活、政治陰謀和國際事務的錯綜複雜

重新審視明治天皇史詩般的一生與他輝煌的時代

「我將在這本書中試著描繪明治天皇這個人物，他生於一個幾百年來都拒絕與西方接觸的國家，卻用一生見證了日本如何躋身世界列強，成為國際社會的一員。」

——唐納德・基恩

海外媒體一致好評推薦

這是一項不朽的成就，更是多年辛勤鑽研和細心學問研究的結晶；它難以被本世紀任何有關明治天皇的書所取代，同時也是所有想瞭解明治維新和近代日本形成的外國學生不容錯過的必讀書目。——原英國駐日大使休・科塔茲（Hugh Cortazzi）

很少有學者能肩負起如此浩大的工程……基恩掌握了在歷史和文學之間的關鍵平衡。他在書中展現了獨到的天賦，使我們盡可能地貼近明治天皇的內心生活。——《紐約時報書評》

出色至極……堪稱英語圈描寫日本近代歷史的傑作。——《洛杉磯時報》

傑出且獨具權威性……這本書就好比直接見到了本人，是如此貼近傳記人物本身的存在。——《泰晤士報文學增刊》

這是所有語言中第一本最為可靠又完整的日本天皇傳記……內容經過精心雕琢、充滿睿智，臻於平衡而富有權威性，是一位傑出的美國作家送給世間另一個非凡的禮物。——《華盛頓郵報》

Photo Credit: 遠足文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航