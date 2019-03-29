學姐抱怨「統獨議題每兩年就要出現一次」，這就是韋伯所說的「諸神戰爭」

文：發達資本主義時代的打油詩人

在柯市府發言人「學姐」黃瀞瑩說出「統獨是假議題」的隔天，我決定重讀韋伯。

馬克斯・韋伯（Max Weber）是十八世紀末、十九世紀初的德國歷史學家、法學家和社會學家，同時也一度是政治人物。對於全世界的社會系學生來說，他與馬克思、涂爾幹並列，是所謂的「古典社會學三大家」之一。與另外兩位思想巨匠一樣，處在劇烈社會變遷之中的他不斷地思考著「現代社會的根本特質為何」的問題；與另外兩大家不同的是，他提出的答案既非生產力與生產關係的重構，亦非社會凝聚原則的變遷。他的看法是：現代社會的特徵，是事實與價值的斷裂。

想像一下前現代的歐洲社會，宗教同時掌控了兩件事：對世界的解釋以及評價。任何一件事情，你想問它為什麼會發生，答案都是「上帝的旨意」。那這件事是好還是不好呢？答案也是上帝的旨意。在這裡，「事實」與「價值」，或者「實然」（positive）與「應然」（normative）的思考，是無法分開的。

到了現代社會，社會現象變成了理性化科學的研究對象，而非神意的彰顯。一旦這些現象被科學地研究、被釐清了背後的因果機制，變成了後啟蒙時代人類能夠加以操作的技術物時，社會現象也就跟原本聯繫於神意的價值判準斷裂了。

上述這個韋伯稱為「除魅」（disenchantment）的過程，一方面賦予了人類操作社會現象的能力，一方面消解了原本定於一尊的神聖價值觀。人們掌握了影響經濟成長、社會分配，以至於社會生活一切面向的分析工具，但是對於該如何使用它，卻不再有唯一的答案。在失去了神意作為最終且唯一價值判斷標準的現代社會裡，韋伯的核心關懷之一是不同價值觀之間的不可共量性（incommensurability），亦即價值與價值不能放在同一標準之下比較，並排出優劣次序。價值之間的衝突，用韋伯的話講，則是一場諸神戰爭。

不覺得這就是我們今天熟悉至極的現代社會嗎？我們逐漸了解經濟運作的原理或階層流動的機制，我們可以評估一個經濟政策會增減多少就業，我們可以指出什麼樣的制度條件更有利於性別平等。但是，當我們面對經濟成長與社會公平孰重、國家安全與個人權利何者優先的時候，卻找不到眾所公認、統一的價值判準。

The modern humanity, in short, can do nearly everything but barely knows what to do.

韋伯（Max Weber）｜Photo Credit: Unknown @Wikimedia Commons Public Domain

當學姐抱怨「統獨議題每兩年就要出現一次」的時候，我相信她代表了許多台灣人的心聲。兩年一次，似乎真的很頻繁。但是，或許更令人感到不耐的，是這個爭議似乎永遠不會平息。爭議的兩方，如果不是三方四方乃至更多，似乎從來不能、也永遠不可能說服對方。真正令人感到窒息的，不是這樣的爭論已經發生了多少次，而是它似乎將會一直持續下去。

這就是韋伯所說的諸神戰爭，就像宗教之間的分歧一樣，沒有「科學」的仲裁。畢竟科學對韋伯而言，就是在排除價值辯論的前提之下成立的。

失去了終極的價值判準，面對日復一日的爭辯，人們感到無力而厭倦也並不足為奇。事實上，學姐這樣的想法在台灣有著相當長的歷史。雖然學姐強調「20幾歲的年輕人更關心經濟民生」、柯文哲在替她緩頰時也特意強調了她的年齡，但是對於價值辯論的迴避並不是年輕人的特點。相反地，學姐說的話，讓我想起一群老人。

2008年總統大選，馬英九在當選演說裡提出一個有趣的說法。他的大意是：選舉前的一切是政治性的，是要爭誰對誰錯。但選舉後總統的工作是行政性的，身為總統，他會不分藍綠對人民一視同仁。且不論最後這句是否根本是民主社會的基本原則而不用他來強調，我更感興趣的是他對政治和行政的區分。

在他的宣言裡，總統可以屏棄政治性的理念之爭，不問「要追求什麼價值」，專職日常庶務一般的行政工作。不論他是否真心、後來是否做到，他的說法迎合了厭倦、甚至恐懼價值辯論的藍營支持者。

Photo Credit: 中央社

同樣地，就在去年選前，韓國瑜聲稱當選後要禁止「意識形態的遊行」。台灣社會使用意識形態這個詞是用得頗隨性，但韓國瑜指的意識形態也是某種對於對錯好壞的價值判斷、或是「我們要追求什麼」的價值排序。

2008年狂勝的馬英九和2018年成神的韓國瑜都告訴我們：專心庶務就好、專心賣菜就好，不要談價值、不要談理念，尤其不要談統獨；經濟一百分、政治零分。

零分還能炫耀，可見某些台灣人對政治理念之爭的恐懼，真的蠻根深柢固。更不要說其實學姐的老闆柯文哲，已經閃避價值理念的問題很久了。

因此，當學姐理直氣壯地代表20幾歲的年輕人時，我在她背後看到的是一群老人。更精確點說，可能是為我的社會交往所限，我更覺得她背後是一群老藍人。學姐的這套說法，在台灣的確有她的市場。

但是，因為價值辯論很難辯出結果，所以我們就不談它，這樣對嗎？

Photo Credit: 中央社

提出諸神戰爭，並且相信價值之間不存在可以相互比較的客觀標準的韋伯，從來沒有認為因為現代社會價值分歧，我們就不要談它了。相反地，他認為在神權崩解後的現代社會，政治人物必須要嚴肅、真誠地面對多元價值紛呈，以及人民莫衷一是的現實。

但要怎麼面對呢？韋伯認為，身為一個政治家、國家領袖，必須具有兩種德行：心志倫理（the ethic of ultimate goal）以及責任倫理（the ethic of responsibility）。這兩種德行必須兼具，但兩者同時又相互衝突。前者要求政治家對自己所信仰的價值誠實，並且要義無反顧地追求它；後者要求政治家在多種價值考量之間進行冷靜的權衡，確保在追求某一價值的過程中盡可能不傷害其它價值。

韋伯認為，一個政治家應該盡其所能地遵從責任倫理，追求價值間的雙贏；然而在一路瞻前顧後、維繫各種價值立場之間的平衡到極限時，這個政治家必須有勇氣做出最後的決斷。在此，他引用了馬丁路德面對宗教審判時的自白：

Here I stand; I can do no other.（於我立足之處，捨此別無它路。）

韋伯認為，這才是一個政治家最真實動人的瞬間。

這一兩天下來，已經有很多人指出，學姐的錯誤在於她建立了統獨和經濟民生之間的虛假對立；事實上，主權與自由民主，可能直接關係到經濟民生。

我比較在意的是，學姐的發言落入了「價值難以調和那我就躲開不談吧」的圈套。但真正重要的其實也不是學姐，是她的老闆。柯文哲在美國華府的時候說，要了解一個人，就要看他以往的經歷。他是一名外科醫師，非常務實，如果把一個病人腹腔打開發現問題與原先判斷的不符合，就會著手處理當下發現的問題。他談了科學，談了數據，談了效率。他表達出來的是，他可以成為一個優秀的技術官僚和學者專家。

Photo Credit: 中央社

關於技術官僚和學者專家，韋伯是這麼說的：現代科學的誕生是建立在事實與價值、應然與實然的脫鉤上。科學的目的不在於替人們找出目標，而在於指出達到各個目標所需的手段與代價。因此，對技術官僚或學者專家而言，價值理念只是「夜半床前祈禱時對上帝說」就好的東西。他們不需要、甚至也不應該對公眾（尤其是他們的學生）說明他們的價值傾向。

這不就是柯文哲嗎？你去拗他講清楚他的「心志倫理」（ultimate goal），他還會生氣咧。

然而政治家和技術官僚不同。政治家必須直面價值的衝突、盡一切力量兼顧，卻又要在實在無法兼顧時，承擔起國家社會未來的責任。對於一個仍然有可能角逐國家元首位置的人，避談價值判斷、政治理念，甚至將重大價值分歧斥為假議題的人，我不知道他若是坐上這個位置後會發生什麼事。不談價值與理念，不代表不會面對價值判斷的挑戰，更不代表這個不談價值與理念的人不會做出選擇。以行政性自居的馬英九見了習近平，追求他的歷史定位；不讓人民上街宣揚價值理念的韓國瑜，則走進了中聯辦。

挑戰總是會來，選擇總是得做。

最近似乎一切都在加速，包括國際、兩岸、台灣的政黨政治和社會變遷。

我們可以有一個對自己的價值與信念誠實、對別人的尊重，可以雙贏的時候絕不捨棄任何一邊、必須決斷的時候義無反顧，並且，無論前面說的這一切有多困難，仍不會對這個社會的價值分歧視而不見的總統嗎？

可以嗎？

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本文經發達資本主義時代的打油詩人授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航