學姐抱怨「統獨議題每兩年就要出現一次」，這就是韋伯所說的「諸神戰爭」

文:發達資本主義時代的打油詩人

在柯市府發言人「學姐」黃瀞瑩說出「統獨是假議題」的隔天,我決定重讀韋伯。

馬克斯・韋伯(Max Weber)是十八世紀末、十九世紀初的德國歷史學家、法學家和社會學家,同時也一度是政治人物。對於全世界的社會系學生來說,他與馬克思、涂爾幹並列,是所謂的「古典社會學三大家」之一。與另外兩位思想巨匠一樣,處在劇烈社會變遷之中的他不斷地思考著「現代社會的根本特質為何」的問題;與另外兩大家不同的是,他提出的答案既非生產力與生產關係的重構,亦非社會凝聚原則的變遷。他的看法是:現代社會的特徵,是事實與價值的斷裂。

想像一下前現代的歐洲社會,宗教同時掌控了兩件事:對世界的解釋以及評價。任何一件事情,你想問它為什麼會發生,答案都是「上帝的旨意」。那這件事是好還是不好呢?答案也是上帝的旨意。在這裡,「事實」與「價值」,或者「實然」(positive)與「應然」(normative)的思考,是無法分開的。

到了現代社會,社會現象變成了理性化科學的研究對象,而非神意的彰顯。一旦這些現象被科學地研究、被釐清了背後的因果機制,變成了後啟蒙時代人類能夠加以操作的技術物時,社會現象也就跟原本聯繫於神意的價值判準斷裂了。

上述這個韋伯稱為「除魅」(disenchantment)的過程,一方面賦予了人類操作社會現象的能力,一方面消解了原本定於一尊的神聖價值觀。人們掌握了影響經濟成長、社會分配,以至於社會生活一切面向的分析工具,但是對於該如何使用它,卻不再有唯一的答案。在失去了神意作為最終且唯一價值判斷標準的現代社會裡,韋伯的核心關懷之一是不同價值觀之間的不可共量性(incommensurability),亦即價值與價值不能放在同一標準之下比較,並排出優劣次序。價值之間的衝突,用韋伯的話講,則是一場諸神戰爭。

不覺得這就是我們今天熟悉至極的現代社會嗎?我們逐漸了解經濟運作的原理或階層流動的機制,我們可以評估一個經濟政策會增減多少就業,我們可以指出什麼樣的制度條件更有利於性別平等。但是,當我們面對經濟成長與社會公平孰重、國家安全與個人權利何者優先的時候,卻找不到眾所公認、統一的價值判準。

The modern humanity, in short, can do nearly everything but barely knows what to do.