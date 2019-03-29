和實體銀行說再見！數位轉型浪潮打上金融業，這3要素成最大挑戰

從來沒人能想像過，刷臉、指紋就能登錄銀行帳戶，不用幾分鐘就能搞定線上貸款，還能輕鬆一指轉帳。從行動支付到投資管理，近幾年全世界捲起「金融科技」（FinTech）風潮，據數據統計顯示，全球Fintech已於2015年達到2.2兆美元的相關交易量，預計未來的成長數字將以強勁的二位數持續增長，尤其以英國、美國、新加坡，特別為全球Fintech的發展重鎮。

台灣原生數位銀行誕生，數位轉型不到三年端上亮眼成績

眼光轉移到台灣，卻有一家傳統金融機構成為在地數位轉型的範本。從企業銀行無痛轉型成原生數位銀行，短短三年不到，就打造出擁有市佔率高達三成的個人金融數位帳戶數—— 王道銀行（O-Bank）到底是怎麼辦到的？

早些年是專門承辦企業金融、前身是台灣工業銀行的王道商業銀行，在2017年徹底改制為商業銀行後，轉身成為台灣三十多家實體銀行的一員；但要力抗群敵環繞、殺出一條自己的血路，無疑地，王道銀行選擇走上「數位轉型」的道路。

從24小時都能辦理開戶、線上視訊客服，到用大數據精算出的數位投資理財服務，藉由科技打造出低門檻、無疆界、零時差的普惠金融環境；而要實踐所有能在實體分行承辦的業務，都在雲端可一鍵完成，「雲端系統」與「大數據分析」如何安全且無慮的建置，就成了數位轉型的必要施力點。

策略聯盟成數位轉型關鍵，微軟成數位轉型助力夥伴

尤其對於金融機構來說，數位轉型最為險峻的三大困難之處，就是得符合「反洗錢的法治規範」、「資訊安全」與「個資保護」的實踐。可是，對於向來提供金融服務的銀行業來說，橫跨到雲端系統的保護，就得仰賴專業科技服務的合作夥伴。

然而，對王道銀行來說，這三大數位轉型的挑戰似乎完全不是阻礙，反而成為過關斬將的基石，一舉拿下全球知名IT研究與顧問諮詢公司Gartner所頒發的「最佳創新數位商業模式獎」與「亞太區最佳數位金融大獎」。回溯檢視這其中最大的關鍵，正是王道銀行選擇攜手微軟，一同走向策略聯盟。

微軟不僅提供商業IT設備的硬體維護，也將眼光注意到雲端資訊安全的需求與服務。為了提供金融產業有更加健全的資訊安全服務，微軟開始評估需求，發現從資訊安全、日常業務的需求與資料保護的角度，無不需要微軟的專業服務，因此隨後推出Micorsoft Learn與微軟整合支援方案（Unified Support）服務，以供王道銀行可快速地進行資安設備的防護，同時開發人員、架構設計師與IT系統管理員還可仰賴線上教育，甚至是即時性地提供銀行使用客戶建議與解決方案。

其中最為亮眼的，即為微軟整合支援方案（Unified Support）服務。Unified Support服務會安排一位專屬的微軟技術支援經理（TAM／SDM）協助管理服務執行，並且以每年一次的內置預防性服務（Build-in Proactive Service）與系統健檢服務（RAP as a service）來協助王道銀行的數位金融服務，不僅正常運營，同時可有效預防潛在風險。於是從設備到雲端，微軟提供了一站式的軟、硬體維護，使得王道銀行擁有充足的實力與能量，在金融產業的服務上毫無保留地衝刺，更是華麗地數位轉型，成為台灣本土金融業亮眼的數位轉型範本。

如今的王道銀行，不僅為全球第一家通過B型企業認證的上市銀行業者，更獲得台灣永續能源基金會「企業永續報告獎」金融業類金獎殊榮。短短幾年內的時間便成功數位轉型，可見與微軟的策略聯盟成果斐然，而在未來更多的數位金融服務上，王道與微軟的協力合作，可望為台灣的金融科技注入更創新的活水。