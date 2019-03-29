政院版《工輔法》出爐：全台農地上3.8萬間違章工廠「就地合法」？

根據經濟部推估，全台農地上的違章工廠中，尚未登記的約有3.8萬間、占農地1.4萬公頃，蔡英文政府在2016年5月20日正式上任後，曾喊出「新增工廠即報即拆」的承諾，然而拆除效率不彰。行政院會昨（28）日通過《工廠管理輔導法》修正草案，表示將「就地輔導」，也被環團質疑，新工廠都還沒拆完，卻急著幫舊工廠解套，讓業者「就地合法」。



2010年，為了鼓勵業者納管，行政院修法讓7400多家登記為「臨時登記工廠」，業者們花錢通過申請程序、改善工廠的生產製程和排放等，不過近10年過去，這些工廠當中僅有不到50家真的「合法化」，而依據現行《工廠管理輔導法》中，臨時登記工廠將在明（2020）年6月2日到期，許多業者都十分擔心，屆時無法繼續經營。

行政院版修法：新增「特定工廠」

立法院數次討論修法但都未能有結果，行政院長蘇貞昌2月時宣示，農地工廠「不准新設、不得污染、不得危及公安」；已辦理臨登的7400多家工廠，不應明年法律到期而失效，最優先輔導合法，而昨天在行政院推出的修正草案中，也新增了「特定工廠」作為解決辦法，除了臨時工廠可以登記為「特定工廠」，其他未納管的數萬間工廠，經過審核被認定為「低污染」後，也能登記為「特定工廠」。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，蘇貞昌表示，為了讓產業安心「拚經濟」，土地得到保護，環境得以永續發展，本次修法有3大重點，包括規範農地不可新設工廠，既有工廠不得汙染、危及公安，針對未登記工廠以「全面納管、就地輔導」原則處理。

也就是政府將輔導現有工廠儘速合法，各該工廠內如有污染危及公安，借此機會輔導改善相關設施，能夠防止危害，同時保護就業。

目前尚未納管，且被認定為「低污染」的業者，必須在修法後2年內申請納管，且需在施行3年內提出工廠改善計畫，改善期間2年，必要時可申請展延，最遲修法後10年內必須取得「特定工廠登記」，至於2016年5月20日後新增的未登記工廠，皆必須拆除。

過去曾取得臨時登記的7400多家工廠，原本將在2020年6月到期，現在也可在2年內申請「特定工廠」登記，取得特定工廠登記期間，每年繳交營運管理金，不受土地及建管等法律處罰，並准予接水接電。

經濟部說明，成為「特定工廠」後，業者每年需繳交的管理輔導金，約2～10萬元，交到土地合法前；等到工廠的土地變更成「特定目的事業」的土地地目後，就須繳交較高的回饋金，具體金額須待跨機關會議來確定。

草案也規定，取得特定工廠登記的業者，未來可以依規定取得土地合法使用，取得後就會成為合法的「一般工廠」；工廠群聚地區，優先採新訂都市計畫或開發產業園區規畫處理；非都市土地的零星特定工廠，業者可提出「用地合法」計畫申請；都市計畫內的零星特定工廠，依都市計畫法辦理。

另外草案也規定，以2016年5月20日為基準，在此之後新增的違規農地工廠，停止供電、供水及拆除；對於中高污染工廠，政府應輔導轉型、遷廠或關廠，拒不配合依法停止供電、供水、拆除。

環團質疑「只是換個名詞，問題解決了嗎？」

不過對於行政院的做法，多數長期關注此議題的民間團體並不買單，昨天一早就到行政院門口抗議，質疑行政院推出的草案只是將過去已經延期多時的「臨時登記工廠」換個新名詞，改叫「特定工廠」，而新的《工輔法》內容還直接放上讓違章工廠臨時登記後就地合法的條款，「這不是開後門，這是開大門！」

長期關注並深入研究此議題的「地球公民基金會」專員吳其融指出，10年來有7000多家違章工廠成為臨時登記工廠，至少這些業者有意願改善並接受輔導，然而政府沒拿出有效的輔導措施，導致至今不到50間工廠合法，現在卻和其他未納管的工廠，一視同仁全部就地合法；違章工廠遷廠，有資本、技術的門檻，政府不針對這些業者面臨的困境研擬配套方案，協助業者克服，只想「直接放水」，「政府輔導違章工廠的方法，就是繼續讓其留農地上。」

吳其融也強調，環團的立場不是不顧工廠業者生計，只想把他們全部都趕走，而是認為政院的修法應有更多可以進一步處理的空間，更可以督促產業進步升級，解決過去長年來農工衝突的問題，「沒有要照顧一個產業就一定要犧牲另外一個吧？」。

吳其融說明，除了輔導業者的具體措施要拿出來外，申請為「特定工廠」的審核機制也有很多進步空間，依照過去的經驗，違章工廠登記納管時，缺乏環境、農業相關的專業審查，完全由經濟部主導，而地方政府在面對業者提出的「改善計畫」時，更是常常只有一個承辦人員，只做文件審查，在處理的能量上嚴重不足，導致審查淪為形式，「好像只要業者只要有送來登記，然後他一年願意繳幾萬元的輔導金，就可以這樣一輩子下去了」。

「台灣農村陣線」議題專員王章逸則說，經濟部不斷強調違章工廠所創造的經濟效益，但他想說「當我們討論工廠賺多少錢時，誰在意旁邊農民每天擔心灌溉用水被污染，怕工廠建物遮蔽日光影響作物生長？」

環團指出，他們肯定政府在520後即報即拆、全面納管、中高污染遷廠、關廠入法等措施，但不能接受現在低污染工廠全面「就地合法」，他們也提出幾大訴求，包括：

「特定工廠」必須要有落日期限，不能每年繳幾萬元就「生生世世在農地上不走」

在「申請資格」上，環保署必須以環境專業角度，主責認定何謂「低污染」，而非由經濟部主導

「特定工廠」要成為「一般工廠」時，必須由農委會認定「與農業發展相容」的產業才能申請用地合法化，否則未來恐怕將衍伸出更多土地炒作問題

政府不應該納管後就不管業者，應該拿出具體輔導措施取代「放水」，協助業者申請遷廠貸款、找尋適當的搬遷地點例如工業園區或產業園區、強化配套措施。

他們也提出民間建議版的修法草案版本，針對行政院版本的問題，並表示將陸續拜會各黨團，盼立法院在接下來處理條文時，能將其提案納入。

核稿編輯：羊正鈺