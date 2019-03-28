行政院通過《刑法》修正：酒駕有「故意殺人事實」可判死刑

（中央社）行政院長蘇貞昌表示，今（28）日行政院會通過重罰酒駕，酒駕加重刑責，最重可判死刑；他並呼籲未來法官量刑能符合社會期待。法務部政務次長蔡碧仲也表示，如果大家一看就知道、法院能判斷，可以符合《刑法》第13條的故意情形，本來就可以判死刑

近期酒駕案件引發民怨，為遏止酒駕行為，行政院會今天通過攸關酒駕罰責的《刑法》第185條之3、《陸海空軍刑法》第54條修正草案，將函請司法院會銜後送請立法院審議。

草案針對酒駕新增2項規定：

酒駕5年內再犯，若導致重傷，處5年以上、12年以下有期徒刑，若致死，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。 酒駕致死或致重傷若是故意造成，可比照《刑法》的「殺人罪」或「傷害罪」，意即酒駕故意殺人，最重可比照「殺人罪」判死刑。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，蘇貞昌在院會中表示，酒後駕車等不安全駕駛行為，嚴重危害公共交通秩序，導致無辜死傷與無數家庭破碎。立法院26日已三讀修正通過《道路交通管理處罰條例》部分條文，針對酒駕行為加重行政罰，本案修法加重酒駕再犯肇事致人死亡、重傷害的刑責，都是為了嚴加抑制酒駕行為。

蘇貞昌表示，酒駕者不但破壞了交通秩序，更讓許多人傷心、家庭破碎，有必要提高相關行政罰與刑罰。政院參考國外審判程序適用，對於酒駕致死，不必到累犯，只要有不確定故意、隱含的惡意都以殺人罪論處，請司法院法官在量刑時，也能符合社會期待與民眾要求。

負責審議酒駕法案的政務委員羅秉成，上午出席行政院院會後記者會時表示，討論修法過程中，外界對於酒駕致死或是酒駕再犯致死，是否該判「殺人罪」有很多討論。美國與德國都有判例，酒駕致死的情節嚴重，法院以「殺人罪」判刑；去年台北市郭姓男子酒駕撞死人，檢察官也以「殺人罪」起訴。

羅秉成指出，台灣在實務上已可用「殺人罪」起訴酒駕致死，但案件非常少，因此本次修法是宣示並強調，酒駕故意致人於死，依殺人罪處分，最重判死刑。立法是一種態度跟決心，促使法官跟檢察官仔細調查個案情形，不管是初犯還是累犯，有故意的犯意就可判死刑，「這不是多少次的問題，一次都不能允許」。

媒體詢問，法務部原本提出的草案版本，是酒駕累犯致死最高判死刑，為何政院改為無期徒刑。羅秉成回應，考量酒駕致死的樣態很多，加上國際「人權兩公約」規定締約國不要新增死刑，若直接規定再犯最高判死刑，會有違反罪刑相當原則與兩公約的疑慮，因此新增再犯刑度最高到無期徒刑，也是很重的刑責；草案並規定酒駕致死有故意犯意比照殺人罪，不算違反兩公約。

多名立委對於行政院會通過的版本，詢問法務部政務次長蔡碧仲相關修法過程、有故意殺人事實最重可判處死刑的看法。

蔡碧仲指出，最近有一名檢察官偵辦酒駕案件時，認為被告的行為有故意殺人或未必故意殺人，因此起訴被告並具體求處死刑；「蘇院長（蘇貞昌）說這種行為等同殺人，跟我之前說形同殺人，都是一樣」。蔡碧仲表示，未來大家一看就知道、法院可以判斷，可以符合《刑法》第13條的「故意情形」，本來就可以判死刑，國際公約也沒有置喙的餘地，本來就有這個法定刑。

《刑法》第13條規定：「行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意。行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論。」

法務部原本的草案版本，是將酒駕致死本刑提高為5到12年，但最終的政院版本仍維持原本的3到10年，羅秉成說明，這是因為被害人家屬若願意與酒駕者和解，現行規定法官酌予減刑後，酒駕者有機會緩刑；但若提高到5年以上，減刑後最少仍須服刑2年6個月，無法緩刑，會很難促成和解，因此維持原本刑度，留下讓家屬得到和解跟賠償的機會。

另外，法務部原本也提案在刑法中對酒駕肇事車輛增加刑事沒收的規定，羅秉成說，由於日前立法院通過的《道路交通管理處罰條例》中，已有規定行政沒入手段，執行速度較快、規定範圍也較寬，刑法中就不再另行規定。

酒駕擬修法重判，民團籲理性立法

對於立法院審查刑法中酒駕相關規定人權公約施行監督聯盟、台北律師公會、台灣人權促進會、台灣永社、民間司法改革基金會、冤獄平反協會、廢除死刑推動聯盟共同發表聲明。

聲明指出，近來許多立委提出修法草案，提案將酒駕肇事致死的法定刑度提高至「無期徒刑」甚至是「死刑」，但酒駕是否具有主觀上的殺人故意，應屬法院認定事實。再者，酒駕頻傳有其社會及文化成因，刑罰功能終有極限，無法取代具有實證基礎的刑事政策。

聲明也表示，欠缺實證研究、追求嚴刑峻法的刑事立法，是否能夠真正發揮預防酒駕的功能，或只是製造更多社會問題（例如監所根本不堪負荷、受刑人長期監禁後社會復歸更加困難）均有賴於事前通盤且慎重的研究與評估。

民團認為，如果將酒駕肇事致死刑度提高到「無期徒刑」甚至「死刑」，將導致加重結果犯的刑度與故意殺人罪無異，恐紊亂現代刑事法歸責的理論基礎，並造成司法實務解釋、適用法律構成要件的困擾。再者，法院審理具體個案時，容易發生有情輕法重的情形。

此外，對於欠缺殺人故意的犯罪行為施以死刑，將違反《公民與政治權利國際公約》第6條規定。

民團呼籲，具有實證基礎且符合罪刑及比例原則的刑事立法，才是現代法治國抗制犯罪應採取的對策，也是台灣與國際人權標準接軌的重要指標，正因民眾對於酒駕高度重視，立法者更應理性行使職權，審慎通過最妥適的立法。

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