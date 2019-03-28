愛滋有得醫？預防資訊你要知

文︰「關懷愛滋」倡議及研究部

近日愛滋病治療取得突破！有一名來自英國倫敦、於2003年確診感染愛滋病病毒的男子，在2016年接受骨髓幹細胞移植來治療癌症，並繼續接受抗愛滋病病毒治療。移植骨髓幹細胞後近三年，他停用抗愛滋病病毒的藥物治療超過18個月，在檢測時，其體內偵測不到愛滋病病毒。他有可能是繼2007年一名美國人在德國接受類似移植後，成為第二位完全清除體內愛滋病病毒的病人，現階段屬「功能上治癒」的個案。[1]

現階段未能百分百肯定「愛滋病得到完全根治」的訊息，但這個成功的案例確實為治癒愛滋病向前了一步。隨著醫學技術進步，愛滋病藥物可有效抑制感染者的愛滋病病毒至不能偵測水平，讓感染者的身體狀況回復。

測不出就傳不到

聯合國愛滋病聯合規劃署（UNAIDS）亦於2018年7月發出文件〈Undetectable = untransmittable — Public health and HIV viral load suppression〉[2]，當中帶出只要愛滋病感染者持續服用合適的抗反轉錄病毒藥物，病毒數量下跌到不可檢測水平，即控制病毒數量少於50 copies/ml，便可在性接觸中達致零傳播愛滋病病毒風險的訊息。大家稱這個訊息為「U=U」（「不可檢測＝不能傳播」）。雖然每個地區的疾管署對這個訊息各有不同標準，但現時超過五百個不同地區就「U=U」簽署共識聲明，可見訊息獲得國際認同。

對感染者而言，雖然「U=U」並不代表可完全根治愛滋病，但研究指出，感染者只要及時服藥，其病毒水平可以有效壓抑，感染他人的機會微乎其微。「U=U」更希望大眾能打破對愛滋病的落伍觀念，消除誤解與污名讓公眾知道感染者不是洪水猛獸，而只是長期病患者而已。

其他預防方法

不過，除了上述方法外，我們還可做什麼呢？

在香港，較普遍的預防方法的確是正確及持續使用保險套。除了保險套外，《聯合國愛滋病聯合規劃署》多年來都提倡以「綜合形式預防」愛滋病病毒，它是一系列預防愛滋病病毒感染的方法，當中有生物及醫學干預 （Biomedical）、行為干預（behavioural）、結構干預（structural）等，裡面內容包括定期進行愛滋病病毒測試、正確持續使用保險套、使用暴露前預防性投藥（PrEP）、暴露後預防性投藥（PEP）、「不可檢測＝不能傳播」以及正確的預防知識。這不但預防愛滋病病毒，也可預防其他性病。「關懷愛滋」建議所有高風險社群人士採取至少兩項或以上的預防措施，才可以有效預防愛滋病病毒感染。

與香港鄰近的台灣，「綜合形式預防」的推行情況又如何呢？由2016年至今，台灣政府已先後兩次推出暴露前預防性投藥（PrEP）項目，並於2018年5月更新PrEP使用指引，把PrEP 納入公共衛生的範疇。而台灣亦有多處提供自我檢測的售賣機，而「自我檢測」亦於去年12月推出，加上台灣法例規定所有學校均須推行性教育，可見台灣已經透過不同實証為本及「綜合形式預防」進行愛滋病預防干預，致力於2020年達致《聯合國愛滋病聯合規劃署》的「90-90-90」目標[4]——即90%的感染者了解自己的感染狀況、90%了解自己狀況的人得到適切治療以及90%得到治療的人能有效抑制體內的病毒。

反觀香港，一些有效從行為、結構上干預的愛滋病預防方法依然停留在研究階段，而未在公共衛生範疇推行，這一點實在令人擔心香港錯失了及早干預的機會。

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資料參考來源︰

許懿安︰〈愛滋病治癒新希望 幹細胞療法再建功 病人18個月無復發〉《香港01》，2019年3月5日。下載自香港01網站，2019年3月6日。網址︰https://www.hk01.com/世界說/302454/愛滋病治癒新希望-幹細胞療法再建功-病人18個月無復發 The Joint United Nations Programme on HIV and AIDS (2018).UNDETECTABLE=UNTRANSMITTABLE PUBLIC HEALTH AND HIV VIRAL LOAD SUPPRESSION. Retrieved from http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/undetectable-untransmittable_en.pdf 衞生署衞生防護中心〈二零一八年愛滋病情況〉，2019年2月26日。下載自衞生署愛滋病網上辦公室，2019年3月6日。網址︰https://www.info.gov.hk/gia/general/201902/26/P2019022600450.htm The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (2017).90-90-90 An ambitious treatment target to help end the AIDS epidemic. Retrieved from http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/90-90-90_en.pdf

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰歐嘉俊