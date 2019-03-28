打消自殺念頭的劍道大叔：「若一直賴著等別人拉你起身，你便只能一世如此」

文：呂惠如 ｜圖：香港電台

三十來歲本是人生的黃金時期，一場車禍卻令文冠傑陷入谷底，健康、事業、愛情一次沒有。他曾想過自殺，卻重新站起，成為全職的拔刀道老師。人生十年，他曾經蟄伏，只為等待出鞘時機。

看著48歲的文冠傑一身武士服裝，拿起已開鋒的長刀將捲起的草蓆一刀分家的凜然姿態，很難想像他曾經長期行動不便，被醫生判定身體有幾個百分點屬「永久傷殘」。以往從事廣告行業，專門負責做巴士車身廣告，文冠傑當年發展不俗，手下曾有七、八十人一起工作。2005年，一場車禍令他脊椎受損，站、坐都有困難，需要拿拐杖渡日。

一身武士服的文冠傑揮刀劈開草蓆，姿態干脆利落，很難想像他曾經需要拿拐杖渡日。

死都不怕又怕甚麼

脊椎問題嚴重影響文冠傑的生活，但四處求醫都未能治好。三年間，他失去了工作，和女友的關係亦逐漸消磨殆盡，終至分手。「家人、朋友都不想見，我想過不如去死。試過打電話到撒瑪利亞會，發現原來說出來，有人和我傾談，很舒服。原來只要我不死，還有命在，連死都不怕，又怕甚麼？」

交通意外令文冠傑失去健康、事業、愛情，陷入人生谷底，更曾經想過自殺。

武館治病重獲新生

陷入谷底三年，文冠傑終於經一位同習拔刀道的師兄介紹，認識已故的洪拳師傅陳志強（黃飛鴻第四任太太莫桂蘭的傳人），在陳師傅的治理下，傷勢漸漸好轉。「我拿了三年拐杖，看了很多中西醫都沒法治好，陳師傅卻治好了我。後來熟落了，我留在武館幫忙，慢慢地他亦教我拳術和跌打醫術，這是令我重生的地方。」

文冠傑指遇上陳志強師傅（牆上中間圖片，右為莫桂蘭），不單醫好了身體病痛，更令他重拾人生。

一邊打工一邊練刀

身體好轉，文冠傑對未來亦有一番打算，開始一邊打散工，一邊鍛鍊刀術，最終獲得全日本拔刀道連盟五段鍊士的資格，並成為拔刀道連盟在大中華地區的支部長。因拔刀道在香港和國內漸漸流行，他便開始設班授徒，開展他的全職拔刀道老師生涯，更不時抽空前往深圳、佛山、天津、北京等地指導學生。

脊椎問題解決後，文冠傑一邊打散工、一邊練刀術，終於取得全日本拔刀道連盟五段鍊士的資格。

文冠傑（中）不時前往國內不同地區的道場指導學生。

以往幾年，文冠傑曾因在香港沒有固定館址，需要帶著一班學生遊走於壁球場、排舞室等不同地點上課練習，相當不便，幸好近日終於在大埔區覓得一所道場。其實追隨他的學生好像亦不太介意，紛紛表示很欣賞文老師生動、開明的教學方法，甚至有部份國內學生不惜遠道而來，接受他的指導。

文冠傑（右） 曾因沒有固定道場，需要帶著學生遊走於不同地方上課和練習，不過學生似乎亦不介意。

等人扶便一世賴著不起

中年轉型、重新開展事業並不容易，文冠傑用習武、練刀的堅韌道心，最終把興趣煉成了一份職業，擁有一批喜歡和尊重自己的學生，足以令人羡慕。回顧因受傷而頹廢的歲月，文冠傑深有感觸道：「其實我們總是不斷失敗，我自己亦一直在打『逆風牌』，從未贏過。問題是你輸了，倒在地上，你若一直賴著，等別人來拉你起身，你便只能一世如此。若倒下了，你滿不在乎，在身上拍幾下，就可以重新站起來。」

香港電台電視節目《大叔又如何》逢星期六晚上9時30分在港台電視31及31A播映。

責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：鄭家榆