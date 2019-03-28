小草書屋──台灣弱勢小孩的第二個家

文：劉振瑛 ｜圖：香港電台

你擁有過夢想嗎？

你曾有過築夢踏實的感覺嗎？

在台灣新北巿三峽的舊城區，一份堅持，一份信念，令這裏成為充滿夢想的地方。

「我的孩子出生了！」2015年的夏天，林峻丞仍在忙著小草書屋的開幕日，沒想到龍鳳胎也在同一天出世，匆忙地交待一聲，便由小草書屋趕往醫院。上天似乎告訴林峻丞繼續堅持走在夢想的路上，陪伴三峽的孩子們成長。

小草書屋

每個小孩猶如一棵小草

在小草書屋中，孩子都稱林峻丞做「峻哥」，他會替孩子剪髮、看功課，關顧他們的近況。「孩子需要人家擁抱，我就像爸爸一樣抱著、背著孩子，在家裏我們是跟著爸爸和媽媽的榜樣來學習，但當這個角色不見了的時候，我覺得他在書屋裏可以找到這個榜樣。」

林峻丞替青年理髮

林峻丞創辦小草書屋，希望給三峽區內弱勢小孩第二個家。這些孩子都是社區中小學及國中的輔導室轉介過來的學生，他們的家庭往往因為吸毒、單親及父母無法照顧要隔代教養等問題。小草書屋差不多年中無休，平日書屋會為孩子提供晚飯、功課及情緒輔導，林峻丞深信每個小孩猶如一棵小草，只要悉心的栽種，他們的人生會變得不一樣。

林峻丞看孩子課業

經歷孤立明白陪伴可貴

在成長階段，林峻丞也經歷過孤立無援的日子，他的爸爸長期酗酒、家暴、父母離婚，林峻丞大學讀了半年便決定休學，在台北投入職場，毛遂自薦擔任藝人許效舜的助理。其後他服兵役時獨自面對很多困難，這一刻他感受到有人在意及陪伴的可貴。「在當兵的時候，在壓力很大的環境，我會躲在棉被裏面哭，最期待有家人來探望的時間卻落空了。後來許效舜出現在營區，我覺得我的生命是有人支持的。」

（受訪者提供） 林峻丞曾任藝人許效舜的助理

為弱勢小孩放棄家族生意

14年前，他重回三峽挽救即將面臨倒閉的家族肥皂廠，重新建立品牌，並成功轉虧為盈，全年營業額更達到五千萬元新台幣。2010年他決定退股，全心為扶助弱勢小孩這個夢想打拼，起初他跑到山區小學，成立「絲瓜小隊」教小學生打理園圃。

「絲瓜小隊」的單車環島夢

曾經參與「絲瓜小隊」的黃鳳儀，小學四年級那年父母離異，令她的性格變得孤僻。兩年後，「絲瓜小隊」計劃把一手種植的絲瓜製成絲瓜布出售，這筆收入用作隊員們實現踏單車環越半個台灣及游水橫渡日月潭的夢想。當時鳳儀的母親突然過世，讓她無法振作起來。林峻丞鼓勵鳳儀信守跟媽媽的約定，努力實現夢想。她憶述與媽媽的約定，「我找媽媽的時候，她已經在放靈骨的地方，我私下跟她談，這一次我要去環島，做其他人也可能做不到的事情，我可以證明給你看，其實我也可以做得很好。」

黃鳳儀在小草書屋

最終鳳儀繼續接受訓練，成功完成兩項鐵人的挑戰。現在她朝著另一個夢想進發，立志當上獸醫。鳳儀跟林峻丞仍然保持聯絡，一有時間就會去小草書屋教小朋友做功課，猶如當年林峻丞陪伴自己一樣。「很多人都會一個個階段會走掉，像同學，不管以後他還會不會聯絡，也許以後我會出去，但他在我生命中的地位是一直存在。」

黃鳳儀騎單車

職能學苑助青少年就業

小孩逐漸成長，需要的不只是陪伴，也面對中途輟學及就業的問題，去年林峻丞成立青草職能學苑，為青少年提供技能訓練及工作的機會。他的夢想愈做愈大，在學苑內設立豆製所，自製豆製品出售，同時持續研發味噌產品，希望增加收入，可以幫助更多弱勢孩子。「不限制自己做甚麼，也不限制向甚麼領域發展，只要這個世界有需要我們的地方，我們便盡量做。我相信一定會有人被感動，被影響的人會出去影響更多的人。」

林峻丞製作味噌

這位夢想掌舵手，用他的一生繼續鼓勵別人造夢、追夢，甚至圓夢，創造一個又一個發掘自我價值及尋找希望的故事。

節目簡介： 一連七集的《台灣故事》結合鄉土情調和人文關懷，帶觀眾走遍台灣島嶼，探討保育文化、鐵道記憶、獨立音樂、環境保護等議題，發掘不一樣的台灣。本集3月22日（星期五）晚上11時在港台電視31、31A播映。港台網站tv.rthk.hk及流動程式 RTHK Screen將同步直播及提供網上重溫。

責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：鄭家榆