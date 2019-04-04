《九歌107年散文選》：連明偉〈辨神〉

文：連明偉

〈辨神〉

之一 媽祖看明星

開蘭第一媽祖熱鬧慶壽，總共舉辦四項活動。

其一，農曆三月二十日，週六晚間六點錄製三立電視台節目《超級夜總會》。其二，農曆三月二十一日，早晨九點慶元宮前擺設天妃宴。其三，全鎮繞境鑽轎底，贈送福袋。其四，農曆三月二十二日深夜十一點，進行聖誕祝壽典儀。鎮公所特地花了大錢，邀請電視台來鄉鎮錄影，說實在，這純粹是圖個噱頭，缺乏深遠縝密的文化培育。同耆老閒談，才知道花大筆經費辦活動，請明星，是因為鎮長任期年滿，得替下一位親信參選者鋪路，胳臂向內彎得很徹底。台灣大部分的宗教活動，除了滿足精神層面的祝賀慶典、求福禳災，還時時刻刻牽扯選戰角力，不得不說，慶典大熱鬧，也讓媽祖蹚了政治渾水。

超級夜總會，鄉親來做伙，澎恰恰、許效舜兩位主持人在台上熟練炒熱氣氛，邀請鄉親一同複誦節目口號。媽祖聖誕是靠海漁鎮鬧熱大喜事，合該是年度重要慶典。參與錄影的鄉親人數，遠遠超乎預測，下午二至三點，陸續湧現攤位。六點，座無虛席，得站立外圍或席地而坐。沾了明星和媽祖的光，錄影地點成為榮景一時的地方夜市，攤位五花八門琳瑯滿目，有賣汽球、花生捲冰淇淋、炭烤黑豬肉香腸、大熱狗、醬燒臭豆腐、地瓜球、烤魷魚、甘草菝仔、香雞排和甘蔗汁等，人潮比肩繼踵，彷彿蘭地初墾石港春帆。

伴隨傳統祭典的酬神戲碼，原是鄉親交流、會晤與聯絡情感的好機會，只是現代社會影音刺激甚多，平日消遣娛樂，不再只有看戲，蘭地盛行的布袋戲與歌仔戲，早已大大沒落，成為必須保護的曇花文化。或許，當一代耆老逝去，鄉親便會逼迫神明改變口味，不看歌仔戲，不聽苦旦哭號，不看武生踢腿，改看電視節目真人秀，有低級笑話，有諧音取巧的押韻句，有五光十色燈光效果，還有嚴選的青春無敵歌唱美少女，乳房如棉花，雙腳白得像茭白筍。媽祖啊，真對不起，請暫且隨著鄉親同歡同樂聞雞起舞，這是正港在地生活，不僅滿足娛樂，同時也滿足自我對神靈祭祀的想像。不難揣測，隨著時光飛逝，當大眾娛樂主體逐漸轉變為流行的西方音樂與電影，下次宴神的野台戲，可能會上演雷鬼音樂、電子舞曲、抒情搖滾，或是寶萊塢與好萊塢明星會。

三尊媽祖立於舞台前方供桌，上有鮮花、素果與淨水，香爐燃香。節目單位不夠嚴謹，開拍前忘記集體祭拜，只有象徵性地雙手合十。錄影頻頻喊停，收訊出現問題，工作人員實在找不出毛病。最後，主持人親自下台，帶領工作人員向媽祖進香膜拜，而後錄製便再無差錯。我向來對神佛鬼怪之事，採取謹慎態度，不篤信，亦不輕易否認。現今祈神，大都建立於自利主義，類似賄賂，求平安，求添財，求闔家健康，求起樓仔厝，求事業一帆風順，早已脫離農業社會與土地脣齒相依的親密連結，多數人，已不再從事與自然奮力拚搏的農漁業。日本諺語：「只有當人們向神明祈求財富時，神明才會大笑。」坎伯在《千面英雄》中解釋，「給予祈福者的恩賜總是依當事人的精神層次，以及他主要欲求的本質而定：恩賜只是生命能量的象徵，降格以符合某個案的要求罷了。」

神光初現，片刻明滅，生命總是會在無意間觸及尚未理解的知識，然而說到底，漫長的日子不能只仰賴神蹟，萬一老天爺打盹，或者閒來無事打個麻將偷閒？這年頭，乩童也時常請不到神明啊。主持人說，媽祖婆真正有夠靈驗。我說，成事在人，盡力即可，至於其他難以掌握的部分，就請眾神多多關照。

之二 陣頭

風光的祝壽陣頭遠從各地派遣而來。

駐守八方疆域的眾神眾將難得齊聚，浩浩蕩蕩，驅邪綏靖，不可侵，不可犯，不可肆意得罪，鬼魅魍魎暫且躲避。宜蘭市三清宮崁仔跤開漳聖王出動大小神尪仔。漢興館和頂埔慈安宮出動三太子、鼓陣與神將。澤尊轎班會扛舉神轎一路搖晃。天鴻的八家將面露兇光。中崙社區展開牛陣隊。聖月宮洪興館派出獅群戰鼓團，擎舉大旗，後有舞獅圓睜眨眼，踩跨俐落獸步。郵局員工穿著齊整綠衣綠褲，高舉可靠、親切、效率、創新的旗幟。

列隊其中，還有以老人為主體的禮儀隊，以及熱熱鬧鬧的頭城磬鈸福蘭社、協和堂等。街巷祥瑞卷雲，結滿神果仙草，時有健康取向的養生氣功社團，時有政府基層公職人員以專業服務的形象穿街過巷，來去之間，熱鬧非凡，炸燃一條一條花花鞭炮路徑，進而輻射——最後，是開蘭第一媽祖頭城慶元宮神轎。繞境路線近三里，走走停停，輪流接替擺弄神尪仔，神體形貌威武，不過待在裡頭，可真不好受，必須忍受悶熱與神尪仔沉沉重量。大人小孩，累壞了，索性坐上陣頭前的開路車，抽菸，喝酒，嚼檳榔，這時暫時沾染惡習也易被接納，神靈護體，不為自己痛快，也得為神。

八家將和舞龍舞獅多為年輕人，這些陣勢由於具有威猛耍狠氣勢，吸引了讀國、高中的浪蕩學子。至於三太子、神尪仔多為壯年人操持，長年居於地方鄉野，平日從事各類服務業，兼任廟務工作。禮儀隊與磬鈸隊以老者居多，禮儀隊多為老阿姨，磬鈸隊彷彿為老阿姨相伴多年的老相好。毫無疑問，領隊的禮儀隊小姐必須相對年輕漂亮，穿短裙，露大腿，最好帶有些許英氣或嫵媚多姿，昂舉指揮棒彷彿春光乍現。禮儀隊與磬鈸隊，大多不見年輕人，偶爾會有一、兩位就讀幼稚園或小學孩童羼雜其中，多為隔代教養，帶孫仔出遊，順便賺些陣頭費添補家用。古早，八家將等陣頭繞境有諸多禁忌，現在時代大大不同，講究心誠則靈，不拘小節。八家將威武瀟灑，擺出陣式，鄉親拍手叫好似華麗表演。

三太子、大小鬼差等神將瘋瘋癲癲一路握手行來，我好奇伸出手，想著這種短暫的接觸，可能滿足了雙方需求，鄉親求平安，而在神尪仔內的草莽漢子，或多或少也實現神格化的英雄想像。

之三 鑽轎底

不論所求為何，不論是否虔誠，都想受到媽祖庇佑。

頭城慶元宮建廟以來，頭次讓信徒鑽轎底保平安。議員站立宣傳車上，邀請鎮民走向開蘭路，告知頭城國小一端已經湧現人潮。聽見廣播，才知有些鎮民已然搶先列隊，於是大夥兒急忙扶老攜幼，揣拿親人衣衫往路頭移動，剛剛通過火車站前的十字路口，隨即看到排隊人潮，後至的信徒接續綴連。午後，日頭正大，父帶子，母帶女，囡仔躲日，老歲仔避光，同時縮進屋簷底下，世世代代蓬生蓊鬱的枝葉歷史。

排在前方的阿姨穿貼身襯衫，染橘髮，化濃妝，說不知要等多久，埋怨等會兒還要上班呢。她和排在我後方的阿婆及其後生相熟，我突兀矗立兩位長者之中。阿婆銀髮，步履蹣跚，穿著鑲嵌紅花的粉色塑膠拖鞋。我們共同等待。阿婆不避生，問我，你家己來？我點頭。阿婆說，哪會遮爾乖，我叫阮後生來，閣愛三請四請，這馬的少年人攏愛耍網路。阿婆的兒子掉髮嚴重，雄性禿，身材圓胖，穿著花俏牛仔褲和印有骷髏頭的米色棉衣。阿姨用國語問我歲數？我回答，過三十了。阿婆接續說，愛娶某啦。阿姨和阿婆合作無間唱起雙簧，說現在娶老婆不容易，薪水沒有三、四萬是要怎麼活？怎麼養家？尿布、奶粉、嬰兒床、取名字都要錢，年年通貨膨脹，只好日日夜夜仔細算帳，能省則省。

阿婆舉兒子為例，說伊三十三歲，先前在台北工作六年，後來，因為首都所費太高，索性三等高考考回宜蘭，現在正在環保局的利澤焚化爐工作。我接著話，說現在工作不好找，擔任公職相對穩定。阿婆嘆一聲，說有工作，但是揣無某。阿姨說，要做公職也要看有沒有做官的命，沒有這種命格，再怎麼考也沒有用。阿婆說，咱做人就是揣一縺好某，揣一縺好頭路，好好生活，知影無。

我一直對於民間的打拚智慧很感興趣，又很感冒。阿姨、阿婆所言，不脫這社會的普遍價值，不脫逆來順受，不脫市井小民面對生活而琢磨歷練的撇步與箴言。當然，有時亦會摻雜科學無法驗證的部分，或信仰，或迷信，或獵奇，彼此時常互相指涉。我聽著建議，暗自思索，或許順著他人的意思過活也不錯，假戲真做，反正難得糊塗嘛。我是該認真找個算命仙，看看自己到底是什麼命格，只是這念頭隨即消散，找算命仙可是要花錢啊，這花費省下來多好，反正搞文字搞藝術的，大多是乞食命。命格啊，賜於父母，賦於天地，難以更改，然而我相信人們可以透過思考、選擇與實踐篤實翻寫人格。

一點等至四點，等得腰痠背痛，等得手腳癱軟，就是要等姍姍來遲的媽祖婆庇佑平安。

鑼鼓喧天，鞭炮炸地，護駕顯威的神將陣頭潮流似水。

千里眼順風耳行過，神轎便近了。

一排縱隊不斷後退，人與人拉開間距，不管是縮身、龜身、蝦身或是五體投地之姿，跪拜絕對具有臣服象徵。人們閉眼，磕頭，手足匍匐親近大地，將身體與意識容身狹仄轎底。平日行善者，將得恩惠；平日作惡者，將得寬恕；善惡兼行的千萬信眾，將在恩威並施的神明垂視中，獲得提點與警惕。地方宗教的力量，始終彰顯於此類互動之中，蘊含神與人存在的意義，屬於小我，亦是極其眾念的大我。

跪地匍匐，媽祖的神轎不言不語溫柔行經我身我影。

之四 祝壽

天上聖母的聖誕祝壽時間是國曆四月二十一日，農曆三月二十二日，深夜十一點。

男、女侍都是廟堂管理委員會成員。男侍穿靛青唐裝，蹬黑色功夫鞋。女侍上淡妝，髮浪蓬蓬隆起輕巧裝飾兩、三朵塑膠粉花，桃紅旗袍，穿粗根黑鞋。侍者都是長者，年過七十，原是銀髮霜霜，為了鄭重起見，大都特地染燙黑髮。場面似乎有些紊亂，主祭者手持祭典流程表，持拿麥克風，說這兒得擺桌子，那兒得放椅子，別發愣，別遲疑，趕緊點香啊。阿公阿嬤忙得暈頭轉向，叫喊著，緊啊，莫延遲時辰。觀禮的鄉親與垂眉微笑的媽祖都想助一臂之力，卻不知要從何幫起，總不能因為這種小事而叫媽祖顯靈。祭典終於開始，十二位阿嬤級女侍排列兩旁，伴隨鐘鼓聲，緩步走向媽祖。

我時常流連頭城慶元宮媽祖廟，看石雕，看香火，看來來去去滿臉憂傷的食色男女，徘徊廟堂的，除了地方耆老，還有三、四位身體或智能有所缺陷的信徒。發瘋者，小兒麻痺症者，智能不足者，鄰人說，都是些可憐人。可憐人逡巡寺廟，除了求媽祖庇佑，還能盡情享用各種活動所提供的簡易餐點。祭品備有免費索取的壽麵、壽桃，活動則提供葷素炒米粉、鹹粥、湯圓和冬瓜湯等。媽祖微笑，神壇花開，眾神之前，學習屏除所有猜測、臆想與論斷，我們同是祈求平安的可憐人，身軀背後，都有一道無法割離的黝黝黑影。

獻花，獻果，獻酒，獻香，獻麵龜，獻壽麵，獻牲禮。

大紅燈籠高高掛，檀香四溢，龍鳳石雕在火光中風姿綽約，鎮長、議員、寺廟委員會代表、地方幹事、里長分別向媽祖敬獻。夜半，殿堂內外站滿雙手合十的信眾，大多是老歲仔與攜帶牲果祭拜的中年人，年輕人極少。我們早已理解，所有信仰，都得以信眾為根基，若缺乏信眾，便無法發揮影響，所有曾被祭祀的神靈也會漸被遺忘。民間宗教確實能在鄉里間，帶來安撫、慰藉與平和力量，然而，如何將祭典的形式與意義內化於生活？這實是難題。誠心祝禱，在日常生活的繁瑣與重複之中，轉化對未知的恐懼與敬畏，次次參與祭典，閉上雙眼，再謙卑睜開雙眼，努力看望生活。我想起坎伯所言：「人類的每一項行為中皆有許多控制的意志存在，特別是那些被認為帶來雲雨、治癒疾病、抵擋洪水的神奇儀典；不過，所有真正宗教儀典的主要動機，乃是要順從於命運中不可抗拒的事物，而在季節性的節慶活動中，這種動機特別明顯。」

儀式是一種謹慎、循環不已、復古與創新同時開展的乞靈塑照，極具彈性，依照多元詮釋而繼續存活，即使時而遭受誤解。然而，我相信這是神明婉轉、變形與慷慨的贈予，得以讓我們思索命運中可抗拒與不可抗拒的事物，種種不可思議，以及那等待破譯的普遍恆常。

主祭者在水霧瀰漫的靠海小鎮敲響沉沉古鐘。

睡意漸濃，我們在慎重的儀式中，圍繞火光，同時讓深夜的火光圍繞。

（原載二○一八年五月《印刻文學生活誌》第一七七期）

作者介紹：一九八三年生，宜蘭頭城人。暨南大學中文系、東華大學創英所畢業。曾任職菲律賓尚愛中學華文教師、聖露西亞青年體育部桌球教練，現專職寫作。曾獲聯合文學小說新人獎中篇小說首獎、第一屆台積電文學賞、台灣文學獎圖書類長篇小說金典獎等。著有小說《番茄街游擊戰》、《青蚨子》。

相關書摘 ▶《九歌107年散文選》：張輝誠〈再會囉，我的心肝阿母〉

書籍介紹

本文摘錄自《九歌107年散文選》，九歌文化出版

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主編：胡晴舫

作者：哈金、温又柔、鍾怡雯等人

五十四個文學三稜鏡，映現一○七年度島嶼的日常微光。

張輝誠〈再會囉，我的心肝阿母〉榮獲一○七年度散文獎！

《九歌一〇七年散文選》從整年度的散文創作，精選出五十四篇具代表性佳作，根據大眾關注的主題，分為六大類：家園與棲身，依戀與依賴，成長與回望，日常與微光，時代與省思，上路與觀看。其中親情家族、旅行寫作、女性意識、童年回憶、日常書寫以及時代觀察，一向是台灣文學的強項，本年度亦交出了一張漂亮的成績單，而又比往年多樣，歧出不少新路。親情書寫除了親子之間的糾葛悔恨，大量出現長照議題，如張曼娟毫不避醜，直書長照者的矛盾心情，廖玉蕙鋪敘真摯的手足之情，不再只是人生初期的童年，在人生最後一段路也一道走。楊婕、李維菁、林孟寰、祁立峰寫出不僅女性成長需要掙脫各種社會的設定與箝制，男性成長亦面對諸多既定框架。年輕世代如崔舜華、神神、陳栢青、言叔夏等真實面對自我，捕捉一閃而過的靈光，玩味生命的意義與無意義。張北海、李雪莉、蔣勳關於時代的觀察與省思，楊澤、葉覓覓、蔡素芬等選自《聯合報》副刊一系列關於地方寫作的文章，值得一再品讀。而哈金、温又柔、詹宏志關於「何處是家」的寫作，掙脫了國族主義，認認真真探討文化認同。這些選文以小而容大，反映出散文書寫的多樣化和豐富的文學情境。

張輝誠〈再會囉，我的心肝阿母〉獲選年度散文，原因一是長照主題今年最受大眾讀者關切，具時代意義，二是這篇散文技巧嫻熟高明，文氣流暢，中間情緒有轉折，台語入句渾然成體，三是作者打破一般親情文章的常規，不哭天搶地，不懺情悔恨，讀者能夠輕易讀到母子之間圓融深情的相互依戀，一起面對死亡的坦然，以及，傳統台灣人特有的溫良純善，總是願意包容，隨時準備原諒。親情如此，天地如此，文學亦當如此。

書末附錄年度散文紀事，為一整年的文學史作詳實的記載。

Photo Credit: 九歌出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航