【圖表】台灣曾經一年出現200多名棄嬰，但他們並非真的被父母拋棄

近日台灣棄嬰新聞頻傳，先是發生新加坡情侶來台生產，並將女嬰丟棄在廚餘桶的案件。這週又有民眾在公園發現新生不到5小時的女嬰，被遺棄在紙箱之中。

這樣接連的新聞事件，會讓人覺得棄嬰事件好像變多了。但實際上真是如此嗎？

內政部有過去25年間棄嬰或無依兒童的資料，棄嬰或無依兒童的統計數據包含生父母不詳，並經過撫養人或兒童福利機構申辦出生登記的棄嬰，但不包含死亡或已確認生父母戶籍的棄嬰。

根據這份資料顯示，台灣的棄嬰問題已經改善很多。1993年時有217位被遺棄，而到了2013年後，每年被遺棄的嬰兒都降到10人以下。

這樣的下降趨勢是否真的代表棄嬰事件已經減少？或者是因為過去25年出生人口數下降，所以棄嬰人數也跟著下降呢？

我們進一步比較每年出生人數與棄嬰人數的比例，從下圖能看出，1993年時，棄嬰人數大約是每一萬名出生嬰兒中有6.6個，而到了2018年已經降到每一萬名中只有0.3個，可見台灣的棄嬰事件，確實已經大幅減少。

不過為什麼在過去會有這多的棄嬰數量呢？兒福盟執行長白麗芳受訪解釋，台灣早期一年有兩百多名以上的棄嬰紀錄，不見得全部都是真正的棄嬰行為，而是反映出台灣早年收養或出養的管道不完善。當時有些未成年或未婚媽媽礙於社會觀感，不想留下生育紀錄，但又希望將新生兒託付給有心收養人士，所以會利用棄嬰的名義出養，因此在資料上才會顯示如此多的棄嬰數量。

而近年棄嬰數量大幅減少的情形，白麗芳認為這是因為台灣社會制度與思想都在持續進步。相較於早年，台灣現在對單親、未成年父母或特殊境遇家庭，有較完善的津貼和補助，選擇出養嬰兒管道也變多，所以減少了將嬰兒拋棄在路邊的情形。

出養嬰兒是指父母無力扶養孩子，所以選擇將嬰兒送交相關機構，由機構代為尋找適當者收養的做法。

兒福盟表示，有出養嬰兒需求的父母，大多以未成年與未婚者為主，他們最常見的問題是對眼前困境不知所措，更害怕面對家長的指責，最後只好選擇逃避。

目前在國內7個縣市已有13家衛福部合法許可的出養機構，他們會妥善安置新生兒，也會陪伴不知所措的父母，一起跟他們面對原生家庭。

兒福盟呼籲目前已經有許多社會協助，有需求者可以尋求協助，不要選擇逃避，讓孩子能得到更好的照顧。

延伸閱讀：給男性的約會指南：一個好的「懷孕後抉擇」

資料來源：

核稿編輯：林奕甫