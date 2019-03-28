數位轉型：日月光集團藉微軟Unified Support服務贏在起跑線

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日月光集團（Advanced Semiconductor Engineering, ASE）已成為微軟整合支援方案（Microsoft Unified Support）的台灣企業客戶。這套解決方案能夠根據實際需求，引導日月光集團數位轉型的方向。

客戶背景

日月光半導體製造股份有限公司的總部位於台灣高雄，是全球第一大半導體封裝與測試製造服務供應商，又簡稱日月光集團。

日月光集團官網：http://www.aseglobal.com/en/。

商業挑戰

日月光集團的使命是「提供高效率的積體電路封裝、測試與系統組裝公版服務」。日月光致力於實踐「提升研發能力」的企業價值。其中的關鍵挑戰在於透過數位轉型實現願景，包括加強資訊科技基礎設施的安全性，透過現代化的辦公空間改善團隊協作，以及利用物聯網／人工智慧來改善製造品質等。

解決方案

當走上數位轉型之旅，透過升級版的微軟整合支援方案，日月光可以獲得所需的支援，在採用微軟產品及解決方案時保持一致性。也就是說，日月光在使用微軟Premier支援服務時，能更具主動性、戰略性，而非被動反應。

致勝秘訣

高層承諾支持數位轉型，讓日月光集團和微軟得以建立強大的夥伴關係。藉此，客戶服務團隊能夠和電子商務團隊保持一致，由技術客戶經理統籌整體業務企畫，包括業務經理、客戶技術支援團隊等通力合作，為日月光設定使用微軟產品及解決方案時的技術路線圖。接著，技術客戶經理能為日月光集團建立詳細的會話描述協議（SDP），並提出整合支援。微軟整合支援方案的價值主張，之所以能和日月光在資訊科技的最大利益保持一致，此處便是重大的致勝關鍵。

商業價值

對日月光集團來說，採用微軟整合支援方案最大的好處，就是可以根據實際需求獲得支援和評估。在新產品的測試階段與日常維護中，需要支援時不必受限於既定的時間設定而感到緊繃。並且，客戶還可以和微軟團隊合作，實現更多新的想法、衍生出更多附加元件，而不是必須在有限的時間內進行討論。

合作願景

由於高層承諾支持數位轉型，讓日月光集團和微軟建立了強大的夥伴關係；也因此，服務團隊得以和電商團隊攜手，在數位轉型的全新旅程中，支援日月光集團探索更多潛在商機。