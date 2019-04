《九歌107年小說選》：羅浥薇薇〈斷代史〉

文:羅浥薇薇

我在北京過的生日,三十三歲,清早起來躡手躡腳移開枕邊夢迴的香肉軟語,走過荒沙搭公交車去老書蟲和一名菲律賓導演碰面,我們從杭州糾纏到北京,理智告訴我這女人活在自己世界裡生性殘忍我會被踩到土裡,但身體堅持著聽完她一生的故事,看了她用以尋求資助的樣片,怎麼也狠不下心拒絕她的劇本邀約。她說好幾個編劇都令她失望,他們全都無法堅持,一旦不在眼前就斷了信息,於是我們抓緊時間,光在北京就碰了兩次面。這之前還一同去了此生所見最空虛的城市名叫義烏,看了全世界的勝地紀念品。

我好怕使人失望,就和她吃早餐,拿黑色簽字筆在手記本上潦草寫下整頁訪談關鍵字,她還買一本傳記給我讀、為我付了早餐錢。與她告別之後我在偌大的北京迷路,我得再搭幾個小時的高速火車回杭州搭機,買完車票已經幾乎沒有錢。我訂了便宜的虎跑路青年旅館,與一名重慶男孩和幾名女孩同宿,男孩說上大學前想到其他地方走走。杭州好淡,淡到水過無戀痕,我緊摟著護照與錢包睡著,醒來上帝保佑又是個堂堂正正的台灣人。

那過後幾天我和男人第一次見了面,再過幾個禮拜他問我要不要一起吃飯。我從早上了一天課,放完一部偽裝成推理動作劇的愛情故事,周迅還重唱竇唯,我站在台上徒然解析一番,鈴響了,放學生走,把教室鎖上。時已昏,目光低限,我走過石橋流水,男人在門前抽菸,看見我走來只抬了下巴問聲怎樣,我垮著臉說好累,他沒應,低頭深深吸了最末一口把菸丟掉,說先進來吧。

男人做的事比說的話好看很多,而且不解釋自己,這品質使我瘋狂。我跟他說你說話的聲音,你說話的聲音好像我振叔,一九九二年乘著大機遠去不再歸來的振叔,臨行前聽了我的鋼琴沒有應聲稱讚,只把我叫到跟前,正色說做一切事都要頂真毋需花俏,那十二歲女孩虛榮的心,皺著臉幾乎要哭。如舊如慕的聲音,沒有在喊我的名字,又喊得這麼成情我胸口都要再奔出幾個光手光腳的小我與之廝磨。我沒有辦法像對其他人一樣用表面的喉嚨與他說表面的話,彷彿聽見他說話的不是我,是史前斷層處深掩空待的骨與隨雨化開的臟器,在多雨且溫暖的夜應咒復合。

我可以記起斷層開始震晃的時刻,我在卡斯楚戲院看完了一百二十七分鐘的《Z》,片尾女人開始一個一個念出所有被軍政權禁制的單字:長髮、迷你裙、托爾斯泰、罷工、社會主義、杜思妥也夫斯基、流行音樂,字幕捲上時候我坐在椅子上靜靜流淚,電影怎可以如此現實美麗。我遺下戀人獨自來到這個城市,卑鄙的我感覺快樂,朋友的學校要上山,門後是乾涸的噴水池,迪亞哥的壁畫。

圖書館仍未電子化,我一眼瞥見遍尋不著的攝影集躺在書車上,坐在窗邊頁頁翻去生出翅膀,已許久未敢拍動於是疼痛;我可以記起,我的眼睛寫壞了,戴著沉重的大眼鏡,坐在法靈頓車站附近的酒吧裡,剛結束一場慘絕人寰的面談,領頭的捲髮資深教授對著在席的其他學者說你們知道她是哪裡畢業的嗎?是台灣最好的大學,像劍橋哈佛那樣的學校畢業的,他揮揮手上的稿子:「竟寫出這樣的東西。」我向坐在桌對岸的人描述,想當笑話講,忽然就委屈到極哽咽起來,太丟人了沒辦法,只能把額頭緊緊頂著木桌等屈辱退潮。失態把我們的手猛然拉向對方把面具摘開,歐陽趁弱伸來揉揉我的髮。

當我回到家愛人已搬走所有衣物,我坐在廚房對著安娜與蘿拉大哭,「我沒有要她走,只是不願意看到有關她的事物與我同在一室。」任誰也聽得出來這當中致命並且可笑的矛盾。蘿拉顴骨上隱隱發亮的穿環還是像淚,安娜跳到公車站牌上為我跳舞,我洗了把臉,看鏡子裡的自己很害怕,身體會自己想辦法活下去,會等待下一次傷心時刻,或者你永不傷心。

二十年後我終於抵達振叔。自他離開,我是家族裡第一個漂洋過海去找他的人。他開車帶我到春田市,他開會,我鑽進遊客中心看了林肯的一生,在漫布塵灰的二手書店買下DianeArbus的傳記,然後躺在市政廳的草地上等他領走我,我們去探他在大學讀建築的女兒,吃了飯,臨走我先上車,夜暗,他們在宿舍樓下緊緊擁抱。在芝城的最後幾天我的背像給人綁大石,坐不好躺不下,大概是在紐約睡壞的,我不敢告訴振叔,怕他阻止我踏上接下來的長途旅行,我偷偷查了中國城的中醫診所,魚貫進門排隊,先用英文說了症候,大媽醫師以濃重的鄉音問我哪來的,我們釋然地剝下他人的語言進行更為精準的醫療行為,臉朝下接受大媽整脊的時候歐陽的訊息來了,說她在外頭,我沒能及時回覆,走出診間臉色甚慘,歐陽說妳像給醫生痛毆過那般。

歐陽是特別來找我的,她前一日開始住宿在市中心的沙發衝浪處,我則每日自芝城裙腳搭通勤火車過來與她碰面,我們半年多沒有見面,擁抱的時候我暫時還沒有辦法敞開胸口。我們都是第一次來芝加哥,十一月比想像中更冷酷,我把行李裡的冬衣全都套齊了,站在廣場中央的杜布菲雕塑前等她,她從對面和我招手,笑了一下把頭低下,散著髮跑過馬路,我把手上的紐瑞耶夫攝影集遞給她,幾週前在跳蚤市場看到的,想起她說過自己童年迷戀兩樣事物:紐瑞耶夫的臉與短刀,便掏出十美金買下它。

補充咖啡因之後像個觀光客那樣打開地圖,我們決定出發到自然科學博物館看T-Rex,她沿路都在和See-Yo傳訊息,單手打得飛快,趁空檔與我對應幾句近況,最末歐陽把手機遞給我:「他想跟你說話。」我接過手,耳裡傳來洛城的完美豔陽:「May!」

See-Yo的中文名字是思佑,他出世這天家中阿太過世,父母沒能來得及回台灣奔喪,遂應阿太之名佟大佑將他取名為思佑。See-Yo是歐陽的情人,歐陽說他們本來不相識,那週末朋友替See-Yo問到歐陽的便車往舊金山,「他說是台灣人我馬上感覺與他好親近,我還跟他說起妳。」後來他們整個週末都膩在一起,沒有住在一起,只是很想與對方繼續說話,兩天結束就又一起開車回洛城。

See-Yo活躍於西岸的跨性別與種族平權運動,歐陽並不特別熱衷此道,但她欣賞有定見並且自成一格的人,「我沒想過自己會對一個trans guy心動,」歐陽看起來並無她說的話那樣苦惱,「但他和我提起過去在紐約做單車快遞,我想著他骨架清楚且瘦小的手腳如何以巨大的力量控制沒得煞的單車,就覺得好想緊緊扣住他的手腕。」她本來和一個樂團的鍵盤手約會了幾個月,那女孩沒有辦法接受歐陽開放關係的提議,在早午餐廳拂袖而去,「那天晚上去了See-Yo的公寓,他做日式料理給我吃,小盤小盤排滿了整桌,每個盤子裡頭就一點點菜,疊得漂漂亮亮,我都捨不得吃。」

我不知道歐陽是否和See-Yo提及我們睡過一次,他的聲音裡有一種「我們理當親密」的預設。他在電話那頭對我說自己正向歐陽提醒一些與海外台灣人說話的禮節與禁忌,其實心訣無他,只有「台灣不是中國的一部分」。我淡然回答:「這我早跟她說過。」See-Yo沒理睬我話中心機,以輕快的語氣總結:「我就說嘛,May rules.」歐陽搔搔頭髮,像是被貌似教訓的寵愛夾擊的大狗,她按下電話,鬆了口氣,把手搭上我的肩頭。

我和歐陽在一個陽光很暖卻不燙人的午後睡在一道,我們從飯廳開始接吻,她提議不如進房間吧,她的房間只用了一塊白棉布遮住面朝行路的大窗,我褪下淺橘色的薄洋裝,她無法自持地重複說著:「真不敢相信,我看見妳的身體了。」她興奮起來說話像奔跑的鹿,有三分之一我都聽得半懂半疑,好在她年紀少我五歲,我還可以用高明的姿態掩飾溝通無能。我不是毫無顧忌的人,我們都沒有高潮,但那一點也不妨礙我對她熱烈的渴求。自第一次見到她起,我已經夢她多回,最近幾次約會要分別,我聽見自己的心臟裂開一道細細的縫,是時我輕輕按住,讓血與祕密凝在裡頭。

那是我們的唯一一次。歐陽後來在泰特現代美術館裡拿出一張字條說明她必須與我保持距離的幾點原因,她擔心自己面對我失了準說不清楚,於是寫成要點整理思緒。You are too much for me. 最後她把紙條摺起收回口袋之後抬起頭這樣總結。台上的人物仍以誇張的聲調進行表演,我把這句話譯成中文之後在心裡默念了無數次依然理解未果,覺得好膩,從袋裡拿出筆在筆記本裡寫下:「我不想再見到妳,請不要寫信或打電話給我。」撕下遞給她,然後頭也不回地走出會場。她的電話追過來,幾通過後恢復沉默,我這才把手機掏出來,盯著螢幕上她重複的名字,看了許久,看了之後一則一則刪去。

那晚之後我們不曾見面,我發了狂似地寫信給她,用八十磅的A4紙寫,每封只寫一面,用她不可能完全懂的中文寫,有時真的寄過去她家,有時寫了就夾在書裡,多數時候一寫完我就撕掉,那段日子心裡的野獸數度奔逃出來囓咬撕下我的面皮,重組我的骨骼,我很清楚自己的對象是一個不存在的、遭我特殊化的歐陽,因為求不得而火燒愈入骨,我為了自己如此想要她而感覺羞恥,只得以打工與約會填滿生活縫隙。有幾夜走出公車站,凌晨大路上我把手握成拳頭狠狠磨過購物中心以便溺與髒話抹面的石牆,關節處有血靜靜滲開,是那些緊縛的祕密,隔日我會以繃帶一圈一圈包裹,因為受傷而感覺可以暫時自欲望中鬆懈。

我從來也沒告訴過歐陽這些,她確定要離開倫敦那天我到公司找她,我們與她的同事共桌談笑,她試著向我解釋自己的新工作,說這新創公司將如何幫助中低收入階層的美國家庭與銀行打交道,我聽了一陣仍不能確定這該算是資本主義的極致分工或者是項慈悲為懷的公益事業,她問我要不要帶點免費餅乾和水回去,硬塞了幾條巧克力到我的提袋裡,送我到門口。我獨自走到街角,一時間不確定該去哪裡,從缺口穿越維多利亞公園走入愛麗絲的夢境時女王正辦派對,許多頭戴手工羽毛帽飾的女人捏著香檳經過我,我開始流淚,兩隻袖子都抹到濕了還止不住,一名穿著西裝的男子追上我,「妳還好吧?」我勉然一笑,他遞給我一只酒杯。

那都是一年前的事。這次相約,我們在芝城市區打滾三天,其後她回去上班,我還有一些採訪的行程要跑,約好兩週後到洛城過感恩節。

吃完感恩節晚餐回到歐陽的公寓,我們一身酒累相擁入睡,大概睡了兩三點鐘,像鬧鐘那樣準我們同時醒來,我看著她的臉,順順她的眉毛,她親吻我的臉,我們做愛。再醒來的時候她不在身邊,我披上毯子看書,她從門外走來時手裡拿著一本電影雜誌:「買咖啡的時候看見這個,《挪威の森林》電影導演的訪談,我想妳會喜歡。」

歐陽開車帶我到LAX機場接See-Yo,他回德州過感恩節。我有點怕德州,一名朋友和我說過當年到戲院看《斷背山》的情景,還演不到電光石火一夜,小戲院後頭的彪形大漢便站起來破口大罵,接著忿忿離去,這故事使我坐在德州酒吧時背弓如貓。上前搭訕的老人見我獨自駕車:「妳該備支槍。」說著輕佻地比畫起擊發手勢,坐在吧台邊戴著墨鏡的男人轉頭對我們一笑。

See-Yo堅持要帶我去吃韓國料理,初下機的深夜他和歐陽坐在我對面吃著火紅冷麵,然後禮貌地問我們感恩節過得如何、感覺洛城如何,並認真與歐陽討論起該帶我上哪去見識一下這城市。歐陽載他到家門口、沒熄火下車與他告別,我坐在副駕座看他們笑著說話,歐陽從身後一把抱住他。

See-Yo腳板上有一幅拳頭大小的人像刺青,那是他的哥哥,長相據說與他一個模樣。See-Yo的哥哥是職業軍人,兩年前某晚在營地睡去再也沒有醒過來,See-Yo自此順理遞補為家中長男。他母親對他病態的依賴使他不得不離開家鄉,「我的母親是一種十分複雜神祕的生物。」他苦笑著,彷彿談論一名分手未果的女友。

我在洛城待了五天,搭十多小時的飛機回到台灣,載我去機場的前一個小時,歐陽焦急地為我把Mp3輸入我電腦裡的itunes,我在她房間裡聽到的黑暗珍珠Melody Gardot,聽她明明唱一首甜蜜輕快的情歌卻感覺悲傷,後來歐陽說她近乎失明,而且據說脾氣很壞;還有攣生影Twin Shadow,洛城之夜的背景音樂,第一次在車上聽我便一直問歐陽這是誰,七○年代復古聲響與新世代電音編排,多明尼加男人背著電吉他似陰亦陽的抒情浪蕩,至此每再聽見他們我都心念無他唯有洛城。

暫住台南的第一個月,我在租屋處收到歐陽的越洋包裹,裡頭有三分之一都是緩衝用的氣泡布,只為包裝一台輕巧的USB黑膠唱機。多麼美妙的科技,要多奇巧的愛才能想到將黑膠唱機與電腦跨越時間無礙連結呢?我小心翼翼地將唱機取出,歐陽另外附上了施特拉文斯基春之祭的唱盤,我們一道在倫敦聽過交響樂團的現場,我記得她那天穿了一件丹寧襯衫,第一樂章開始沒有多久,她以一種非常科學的方式分析曲式給我聽,在那之前我只看過碧娜.鮑許的詮釋,那是褪下一層皮又痛著長出鱗片的感性,這使得我對歐陽的理性格外因為無法理解而著迷。

See-Yo的禮物靜靜躺在最底,那是和Christopher Nolan電影裡頭一模樣的圖騰陀螺,木製的,只有拇趾頭大小,非常輕。我捏著那陀螺在桌上試轉,大約是太輕了,轉不滿一圈它便頹然消停,我只在離去的清晨與歐陽說過,此處與他重逢,如諾蘭電影,需要圖騰作證。而最終為我打造夢中圖騰的竟是See-Yo。

我想我不會再見到歐陽或者See-Yo,我與歐陽通信的時間漸次減少,我開始和一些不具破壞性的對象約會,偶爾也睡。我最後一名睡覺的女人是在北京的房東,我們在台灣認識的,她那時正苦於曖昧無展的戀情,打過幾通越洋電話問我的建議,我對她別無他想,那晚我們在公寓裡酒喝多了,她斜倚在沙發上向我伸出手、喊我,「May。」我接住她的手,我們擁抱。隔日清晨我自己打的士去坐火車,抵達南方之後她打了電話過來,想確定我沒事,仿若害怕我是個糾纏不清的女子,我大笑,覺得她很逗,她也笑了,很有經驗那樣,「You know?friends with benefits嘛。」

遇見男人的時候我已經不哭了,我跟他說不快樂一切都是空談,我的時間已經很少,沒有辦法再浪費在痴纏戀苦。他帶我上廟裡,我們看端坐的虎爺與范謝將軍,牛墟裡鮮食雜貨古玩賊物散落在地使我想起巴黎的Saint-Ouen,邊緣地帶馬路邊醉漢叫賣著電器插座破球鞋,我看著這新世界,心想他們不會明白我,不會試圖明白我,這樣再好不過。

我和男人在床邊的牆上立下字據,說百日過後還不厭倦彼此就結婚,男人的臉看不出悲喜,我捧著他的下巴,覺得自己好不了解這多麼像獸的生物,「如果是這個人的話我可以。」耳裡淡淡響起這句話,愈來愈近,愈來愈近,可以做什麼呢?可以投胎俗世,可以再次生活,可以甘心再長。我不覺得自己已經長大,只覺得直接老了,我的肉體我的愛,都老去而衰敗,那自找的愛與衰敗,一次一次,移時換代,我們的高潮總不再使對方狂亂。

菲律賓導演早年拍了一部紀錄片名作《愚公移山》,那也是北京一間地下酒吧的名字,眾多無名樂團曾在那演出,還有好些確信北京是世界中心的外國人同場取暖,每個人都非常努力,換取自己在這擁有無限可能並同時迎接失敗的城市的存在感。朋友帶我進胡同裡的三合院,台灣攝影師和上海來的藝術雜誌主編說話,他們說話的方式是一種有距離的親暱,那晚我一個人,從過去到未來都沒有人打電話給我。

(原載二○一八年一月《聯合文學》第三九九期)

作者介紹:學經歷跨足藝術、文學及文化研究。著有《騎士》(寶瓶文化,二○一三)、《情非得體:致那些使我動情的破美人》(逗點文創結社,二○一八)。現職為全職家庭主婦、不自由創作者。

