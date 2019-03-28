政院修正「兩岸政治協商」門檻比照修憲、還要公投，韓國瑜：市長哪有權賣台

（中央社）行政院會今（28）日通過《兩岸人民關係條例》修正草案，明定兩岸協商簽署政治協議，應經國會雙審議及人民公投，高門檻程序比照修憲；且主權國家地位與自由民主憲政秩序不得作為協議項目。因行程中訪問中共中央香港、澳門工作委員會（中聯辦）引發爭議的高雄市長韓國瑜，返台後受訪則說，「市長哪有權賣台，此事被無限放大，非常無聊。」

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，行政院長蘇貞昌在院會中表示，今年1月2日，中國發布「習五條」，提出「一國兩制台灣方案」及「民主協商」，具體化統一台灣進程，政府有責任捍衛國家主權，建立更堅實的民主防護網。

蘇貞昌指出，本次修法，針對兩岸政治議題協商談判，明定必須由行政院向立法院提出協議締結計畫，在開啟協商前及締約後，都須經過修憲高門檻的要求「全體立法委員四分之三出席，及出席委員四分之三同意」，再由行政院將協議草案交付全國性公民投票通過，始為通過。以修憲門檻的國會雙審議，再加上公投程序，來落實談判公開透明、國會監督及人民參與。

此外，也明定主權國家地位與自由民主憲政秩序之毀棄或變更，不得作為政治議題談判及協議之項目。

陸委會主委陳明通出席行政院院會後記者會時也表示，中國國家主席習近平提出「習五條」之後，推動統一台灣的進程已沒有回頭路，加上國內也有政黨人物說要協商，客觀情勢變遷讓立法有迫切性。

陳明通表示，總統蔡英文提出「四個必須」及「三道防護網」原則，第3道防護網就是建構民主監督機制，因此陸委會提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（兩岸人民關係條例）修正草案，新增第5條之3，對兩岸政治協議進行相關規定。

至於兩岸之間的服貿、租稅或是航約等協議，是否屬於政治協議，陳明通回應，要看協議中有沒有「政治意涵」，若是純商業協定當然不算政治協議，但如果協議裡寫著「在一個中國架構之下」，那當然算是政治協議。

草案中規定，兩岸間涉及政治議題的協議，須由行政院在協商開始90日前，向立法院提出協議締結計畫，及憲政或重大政治衝擊影響評估報告。締結計畫經全體立委四分之三出席、出席立委四分之三同意後，才能開啟協商。

協商階段時，負責協議的機關要適時向立法院報告。若立法院認為談判無法依照締結計畫進行時，得經全體立委二分之一以上決議，要求終止協商；行政院判斷雙方無法依締結計畫進行談判時，也應終止協商，並向立法院報告。

草案也規定，行政院完成協商後，應在15日內經行政院院會決議報請總統核定；總統核定後15日內，行政院公開協議草案內容，送立法院審議，並向立院報告協議過程，及憲政或重大政治衝擊影響評估；立法院也應在院會審查前舉行聽證。

草案規定，立法院院會審查協議草案，經全體立委四分之三出席、出席立委四分之三同意後，再由中選會辦理全國性公民投票，有效同意票超過投票權人總額的半數者，協議草案才可通過。

草案也明定，主權國家地位與自由民主憲政秩序之毀棄或變更，不得作為政治議題談判及協議之項目。法案後續送立法院審議。

見「中聯辦」遭批評，韓國瑜：市長哪有權賣台

高雄市長韓國瑜日前到中國及港澳進行城市交流，但因行程中訪問中共中央香港、澳門工作委員會（中聯辦），引發爭議。

行政院副院長陳其邁今天也表示，一國兩制、兩岸政治協議都是高度敏感議題，必須受到監督，和高雄市長韓國瑜強調的「賣水果」不同，也建議韓國瑜不要閃躲，應該清楚說明外界對出訪行程的質疑。

陳其邁認為，韓國瑜應該要講清楚去「中聯辦」的時候到底講了什麼話？另外，與在深圳與中國國台辦主任劉結一門關起來又講了什麼話？

媒體問及對兩岸政治協議看法時，陳其邁解釋，政治協議的簽署過程，涉及憲法秩序，或修憲程序及相關法令，包括中國提到的一國兩制等都是高度敏感的議題也應該有完整計畫，所以在國會受到的監督與全民的監督，程度本來就應該比較高，這和韓國瑜強調的「賣水果」不同。

陸委會日前也表示，韓國瑜進「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」（中聯辦）是很敏感的政治行為，如果違法，依法最高要被罰新台幣50萬元。陸委會並建請內政部聯審會同意，要求韓國瑜返國後，限期到聯審會說明，以釋外界疑慮，並讓民眾放心。

韓國瑜率領28人的經貿訪問團22日啟程從香港、澳門轉往深圳及廈門，今天中午返回高雄，他與隨團成員在高雄機場受訪時說，此行努力為農漁民找訂單，卻因為去中聯辦被說是賣台，「團員從第一天到昨天都集體行動，高雄市長能賣台嗎，帶太太、議員和官員一起吃飯喝酒就能賣台嗎？市長哪有權賣台，此事被無限放大，非常無聊。」

而高市議會第三屆第一次定期會上午進行預備會議，時代力量及民進黨籍議員輪番發言要求針對韓國瑜的中國城市交流向議會做「高雄市政府兩岸小組工作專案報告」以利監督，希望排在韓國瑜4月10日赴美國前進行。

不過國民黨團議員反對，面對綠營議員一再觸及對韓國瑜中國行的疑慮，高雄市議長許崑源說「疑慮是你們少數人說的」，如果韓國瑜未落實簽約內容，他會相挺藍督，但現在都還沒開始執行（出貨）就扣帽子、打死他（韓國瑜），這樣很不道德。

最後議會黨團協商有得共識，將議程專案從原安排6月5日專案報告提前到5月3日下午舉行。

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核稿編輯：楊之瑜