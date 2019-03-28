微軟Unified Support服務，如何幫助台灣第一家企業客戶做數位轉型？

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中鋼集團（China Steel Corporation, CSC）是微軟整合支援方案（Microsoft Unified Support）在台灣的第一家企業客戶。這套解決方案能夠根據實際需求，引導中鋼集團走向數位轉型。

客戶背景

中鋼集團是台灣最大的鋼鐵公司，享有超過50%的強健市佔率。主要出口國為中國、日本及東南亞。中鋼主要產品包括鋼板、條鋼、線材、熱軋鋼品、冷軋鋼品、電磁鋼片、電鍍鋅鋼品、熱浸鍍鋅鋼品和鈦／鎳合金等。

中鋼集團官網：http://www.csc.com.tw/index.html。

商業挑戰

中鋼集團以「追求成長，持續環保節能及價值創新，成為值得信賴的全球卓越鋼鐵企業」為願景，積極落實「團隊合作、企業家導向、踏實、求新」的企業價值。他們在數位轉型的關鍵挑戰，包括加強資訊科技基礎設施的安全性，透過現代化的辦公空間改善團隊協作，以及利用物聯網／人工智慧來改善製造品質等。

解決方案

當走上數位轉型之旅，藉由升級版的微軟整合支援方案，中鋼集團可以獲得所需的支援，在採用微軟產品及解決方案時保持一致。也就是說，中鋼集團在使用微軟Premier支援服務時，能更具主動性、戰略性，而非被動反應。

致勝秘訣

在總經理的領導下，有了高層承諾支持數位轉型，使中鋼集團與微軟得以建立強大的夥伴關係。也因此，客戶服務團隊能夠和電子商務及特殊技術團隊保持一致，由技術客戶經理統籌整體業務企畫，包括業務經理、客戶技術支援及特殊技術團隊等通力合作，為中鋼集團制定使用微軟產品及解決方案時的技術路線圖。接著，技術客戶經理能為中鋼集團建立詳細的會話描述協議（SDP） ，提出傳統與整合兩種Premier專案契約。重要的是，與傳統作法相較，微軟整合支援方案的價值主張能夠與中鋼集團在資訊科技的最大利益保持一致。

商業價值

對中鋼集團來說，採用微軟整合支援方案最大的好處，就是可以根據實際需求獲得支援和評估。在新產品的測試階段與日常維護中，需要支援時不必受限於既定的時間設定而感到緊繃。並且，客戶還可以和微軟團隊進行合作，實現更多新的想法，衍生出更多附加元件，而不是必須在有限的時間內完成討論。而作為微軟在台灣第一家整合支援方案的領航客戶，中鋼集團能夠持續提供使用者回饋，讓微軟可以依需求不斷發展其他服務。

合作願景

在總經理的領導下，有了高層承諾支持數位轉型，中鋼集團與微軟得以建立強大的夥伴關係。當踏上數位轉型之路，微軟客戶服務團隊能與電商團隊、各區業務代表保持一致性，支援中鋼集團探索更多潛在的商機。