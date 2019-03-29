統獨是假議題嗎？那我覺得小孩教養和減肥都是假議題

「你有看台北市學姊上政論節目嗎？」A女問。

「我不知道，怎麼了嗎？」B女搖搖頭。

「喔，他在節目上面說，統獨是假議題。我覺得他說的蠻有道理的耶。」

「恩？他是怎麼說的呢？」B女問。

「他說『我不知道一國兩制，九二共識，統獨立這幾個名詞，每兩年選舉就要被拿出來吵一次，到底吵了以後我們可以得到什麼？

統獨是一個假議題，我不會因為今天投票就決定台灣馬上獨立，還是馬上統一。我只關心我留在台北可以做怎樣的工作，可以獲得怎樣的生活？政治人物要告訴我，他要給我一個什麼樣的台灣環境？這是我們關心的。』」A女說完，咬了一口蛋糕。

「恩....我還蠻同意他說一般人會關心的事情，像是工作，像是生活。這些他說的都沒錯。」B女點點頭。

「所以人民關心的才是真議題啊，統獨是假議題沒錯啊。」

「恩...先不談這個了啦。你的小朋友最近還好嗎？」B女問。

「說到這個，之前剛生出來的時候，是他哭了就要顧。常常半夜都要起來，都睡不好。現在大一點會自己走路了，作息比較正常了，但都會到處亂拿東西。」

「聽起來不同階段煩惱的事情都不一樣啊。」

「對啊，像教他東西要收就要教好久，到現在都還學不會。每次我都在收拾殘局。」

「那妳先生之前說要減肥，最近狀況還好嗎？」B女喝了一口咖啡。

「還可以啊，他每天都很認真在做飲食控制，也都有定期運動。」

「有瘦下來嗎？」

「其實還好耶。可能體質的關係吧，體重沒什麼變。但是精神跟體力都有變好。」

「這樣啊，聽起來不錯啊。可是我覺得小朋友教養跟飲食控制是假議題耶。」

「啊？你在說什麼啊？」A女瞪大眼睛。

B女聳聳肩。「小孩子不會因為你今天教一次，就馬上學會收東西了，所以這樣說起來小朋友教養當然是假議題啊。」

「…….」

「然後你看你說你老公，體重也沒有掉，但是做飲食控制是為了減肥吧？但他也不會因為明天吃了一塊雞排，就馬上變胖10公斤。也不會因為少吃了一塊雞排，就馬上變瘦10公斤，所以飲食控制當然是假議題啊。」

「…….」

「你應該聽得出來這兩個例子哪裡怪怪的了吧？就像我剛說，我其實認同學姊說一般民眾在乎的事情，不外乎就是自己的未來。

我也知道，對很多民眾來說，統獨議題很遠，他們也不在乎，也不覺得這有多重要。

但是他們不在乎，也有別人在在乎。不是只有他們在乎的才是真議題，別人在乎的也是。」

B女頓了頓，喝了一口咖啡。「我可以接受別人說『我不在乎』，即使我意見跟他們不同。因為在民主國家，每個人的在乎原本就不同，我接受這件事。但是當一個有媒體話語權的人把有人在乎的事情說是『假議題』的時候。我覺得我們應該要進一步去想，他們為什麼要說這是假議題？還有他們說這是假議題的理由，真的可以支撐這個論點嗎？

聽起來學姊的說法是。我做了A又不會馬上決定B，所以B是假議題。可是做了A不會馬上決定B，就能夠代表B是假議題嗎？

又B是一個需要時間才能達成的東西。就像教養小孩，就像透過飲食控制達成減肥。人生裡面有多少事情，都是你要持之以恆地做，才會有結果的？

又或是學姊說他在乎台灣的環境跟自己的未來。她覺得統獨跟自己沒關係。但其實對有的人來說，他看出台灣的環境跟統獨的結果其實是有關係的，就像體重控制之於減肥結果一樣，因此除了關心台灣的環境，也關心統獨問題。

你覺得統獨跟台灣環境還有自己的生活無關，那你可以不關心統獨，你可以不在乎統獨。但請不要那麼輕易的說，別人的在乎是假議題。」

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本文獲蒂瑪小姐咖啡館授權轉載，原文於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航