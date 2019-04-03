【圖輯】高壓、高工時、低薪，監所管理員「25小時」勞動現場

圖文：台灣人權促進會、台灣獄政工會

「休假多」、「缺額多」、「錄取率高」，這些文字常見於補習班對於「監所管理員」的介紹。

然而，當我們以為把受刑人關到監所裡與社會隔離，就可以「眼不見為淨」時，卻是管理員在賣命把手第一線，除了執行監所的日常運作，還要面對惡劣的勞動條件。

為了讓讀者了解監所管理員真實的勞動狀況，我們從工時、排班、法規等角度，讓大家知道在補習班看似光鮮的宣傳背後，監所管理員的工作條件正面臨許多問題。

工作壓力及危險性大

截至106年8月底，矯正機關收容人數為62,467人，106年矯正機關戒護人力預算員額為5,392人，但實際員額僅4,841人。戒護人力與收容人之平均比例為1：12.9。

監察院也曾在107年5月針對監所管理員工作權益做出調報告。報告指出，戒護比與鄰近國家相比，香港1：1.9、日本1：5.4、新加坡1：5.9，臺灣高達1：12。

104年2月11日，高雄大寮監獄發生6名收容人挾持典獄長越獄未遂事件，歷時約14小時，最後6名收容人舉槍自盡。（監察院高雄監獄事件調查報告）

離職率高

104年矯正機關管理員離職率達6.98%，105年則有5.27%，離職率相較98年之2.8%成長近2倍，而排班制度與給薪制度多年未調整。

薪水的真相

監所管理員（司法四等剛入行，委任三職等一級）：約37K（104年基準），月中發備勤費6.3K，總計約44K。 職務代理人（為約聘僱）：約34K（多為34,916）

目前矯正機關的戒護勤務大致分成「日勤」與「夜勤」兩種。

日勤：上班日8時上班，當日18時下班，中間備勤2小時。 夜勤：戒護人員全年、不分日夜輪值。上班日8時上班，翌日9時下班，值班16小時與備勤9小時。意即「夜勤人員每次上班，在工作崗位上的勞動與待命時間長達25小時」。

職務代理人：因人力不足而招聘，為約聘僱。勤務時間與管理員相同，視機關需求配置日勤或夜勤。職代與正職一樣都在高壓勤區執勤。招收方式分為專案與契約二種，專案缺額為矯正署統一招募，契約缺額則是由各監所自行辦理。

根據《公務人員週休二日實施辦法》第2條第1款規定：「公務人員每日上班時數8小時，每週工作總時數為40小時。」

概括而言，一般行政之公務員上班時間為8時，中午休息1.5小時，17時30分下班。但實際狀況仍依各行政單位業務性質，有所不同。

晚上的備勤時間不是可以休息嗎？

晚上的備勤時間被零碎拆解，無法有完整的睡眠。從20時到翌日8時，原則上為值班6小時與備勤6小時。遇有緊急外醫或戒護事故，皆須隨時起來處理。

為什麼是25小時計？多出1小時要幹嘛？

翌日8～9時為交班時間，清點完人數與交接收容人行狀後，回報勤務中心，確認人數無誤後，下班。若無突發狀況，20～30分鐘內即可完成，卻要等到9時才能真正離開崗位。

通常8～9時的接班人員，集合時必須聆聽上級晨間叮嚀、輪番政令宣導、練打小八極拳等，導致下班人員的時間被耽誤。對要下班的同仁來說，第25小時的交班計入16小時的值班時數，不能算加班，也不能補休！

夜勤人員的工作通常有哪些？

日間：日夜勤工作相同，戒護收容人工作、看診及體檢、接見親友、緊急外醫與住院、教誨與輔導之戒護、物品車輛檢查、門衛、備勤時段突發狀況處理與壓制。 夜間：巡邏舍房、新收入監檢查及手續辦理、緊急外醫與住院、突發狀況處理與壓制。一名收容人外醫，通常需要兩名戒護人員與一名司機。

畸形班制，變形工時還要補班？

夜勤人員的三種班制（視各監獄人力與收容規模調整）：

值1休2＋值1休2 （每周工時達50hr） 值1休1＋值1休3（每周工時達50hr） 值1休1＋值1休1＋值1休3（每周工時達75hr）

前述三種班制皆常態違反《公務人員週休二日實施辦法》第2條第1款的每週40小時工時規範。

每周工時達50hr，為什麼還要補班？

矯正署違反每周工時的規定，把備勤時間當成休息時間，不計入工時，反而以「一年上班的日數」計算，導致上述1.和2.兩種班制的基層，每21天還要補班一次，全然無視變形工時造成的扭曲，忽略短期內的工作強度與長時間的疲勞累積。

日、夜勤人員的備勤費不同酬？

備勤費的計算方式：

日勤：380元／2小時，時薪190元 夜勤：630元／9小時，時薪70元

正職、職務代理人不同酬？

監所管理員的勤務風險，無論是日、夜勤人員或前二者之職務代理人都可能面臨的戒護事故，例如收容人自殺、衝突，抑或上級誤判情勢等情況。

2019年起，管理員的「危險職務加給（專業加給）」從20年以來的3,000元，調整為監獄九所（台北、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、高二、屏東、宜蘭）與看守所一所（台北）支4,500元，其他各監所支4,000元。這樣的分配方式，沒有考量到第一線工作的危險性其實是相同的。

正職、職代（約聘）的工作內容及危險性相同，但全國各矯正機關約800名的職務代理人皆無危險加給。

換湯不換藥的《矯正機關戒護人員勤務要點》

司改國是會議早在106年決議，要求法務部應比照《公務員安全及衛生防護辦法》制訂《監所管理員值勤條例》，並重新界定工時與給薪，根本解決基層矯正人員過勞、薪資苛扣與勞力剝削等現況。

然而，時隔將近兩年半的時間，矯正署內部研擬的《矯正機關戒護人員勤務要點》（簡稱《要點》），將條例的法律位階，恣意降格為行政規則，美其名是讓內部有彈性調整空間，實則縱容上級對基層班制上下其手。

《要點》第9條：「戒護人員勤務時間如下，

日勤戒護人員：每日勤務10小時，包含工作時數8小時與『待命執勤』時數2小時。 夜勤戒護人員：每次勤務25小時，包括工作時數16小時與『備勤休息』時數9小時。」

把日、夜勤的備勤時間創設「待命執勤」與「備勤休息」不同名詞，來合理化同工不同酬，這件事是不正當的！再者，日間只要午休時間有突發狀況，都是叫夜勤起來處理，完全無視夜勤人員夜間仍需繼續值班。

特別感謝以下單位協助完成本懶人包：台北市產業總工會、台灣公務革新力量聯盟、台灣警察工作權益推動協會、民間司法改革基金會、台灣獄政工會。若您對管理員的工時、班制等勞動權益有話想說，歡迎聯絡台權會工作人員顏思妤：ivansu@tahr.org.tw。

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本文經台灣人權促進會（Taiwan Association for Human Rights）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航