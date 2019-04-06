受夠婚後改姓，日本「選擇性夫妻別姓」的抗爭進行式

日本《民法》第750條的規定，夫妻雙方結婚後要改為相同的姓氏，稱之為「夫妻同姓」。但《民法》第750條有例外情況——當日本人和外國人結婚時，雙方不必改姓，維持兩人婚前的姓氏即可。「夫妻同姓」的反義詞「夫妻別姓」，就常用來指稱希望能推動修法，讓夫妻雙方婚後能維持原本姓氏的運動。

2015年判「夫妻同姓」合憲

然而，「夫妻別姓」運動在2015年底吃了一記敗仗——大法官認為日本《憲法》第14條第1款「所有國民在法律前人人平等」保障的人民在法律上的平等，日本《民法》第750條只規定夫妻雙方結婚後要改為相同的姓氏，並沒有要求夫妻婚後要改為男方或女方的姓氏，即使在現狀上如同原告指稱的「96％的夫婦都是妻子改成丈夫的姓氏」，《民法》第750條文本身並存在性別上的不平等，而認定「夫妻同姓」合憲。

「選擇性夫妻別姓」

雖然「夫妻別姓」在2015年跌了一跤，但「夫妻別姓」並沒有因此結束。當時憲法釋憲案的著眼點在《民法》第750條，既然《民法》這條路行不通，那就換別條路走——不改《民法》條文內容，那就在《戶籍法》上加一條，讓夫妻雙方婚後的戶籍資料上留下婚前的姓氏——這個概念又稱之為「選擇性的夫妻別姓」。

姓氏有兩種？民法的姓氏 vs. 戶籍法的姓氏

推動「選擇性夫妻別姓」的團體認為，日本人的姓氏分成「民法的姓氏」和「戶籍法的姓氏」。所謂的「民法的姓氏」指的就是在《民法》效力範圍內的姓氏。

承前，日本《民法》第750條的規定，夫妻雙方結婚後要改為相同的姓氏，但當日本人夫婦離婚時，理論上結婚時曾改姓的一方會自動變回原本的姓氏（日本《民法》第767條第1項）。然而在實際上，如果當事人沒有去變更戶籍上的資料，當事人的戶籍資料有可能在離婚後繼續沿用婚姻期間的姓氏，使得「民法的姓氏」和「戶籍法的姓氏」不同。

另一方面，當日本人和外國人跨國聯姻時卻不適用《民法》第750條的規定，跨國婚姻當事人能以原本各自的姓氏「別姓」結婚。如果跨國婚姻當事人希望「夫妻同姓」的話，只要根據《戶籍法》第107條第2項提出申請，跨國夫婦在戶籍上的姓氏就能相同（可以都改為日本姓氏或外籍配偶的姓氏拼音），稱之為「戶籍法的姓氏」。當跨國夫婦離婚或另一方過世時，在跨國婚姻期間改為外籍配偶姓氏的日本人還能選擇要繼續沿用「戶籍法的姓氏」，抑或改回原本日本姓氏，也就是讓「戶籍法的姓氏」和「民法的姓氏」相同（《戶籍法》第107條第3項）。

從《民法》換成《戶籍法》，但本質不改變

有鑑於此，推動「選擇性夫妻別姓」的團體才主張，日本人的姓氏分成「民法的姓氏」和「戶籍法的姓氏」兩種。事實上這次「選擇性夫妻別姓」訴訟案的套路其實和「2015年夫妻別姓」非常相似——日本人夫婦結婚和跨國婚姻明明是用同樣的法律，卻有「同姓」和「別姓」的差別，這不僅有違反《憲法》第14條保障「法律下的平等」之虞，立法機關長期以來沒有將「別姓」納入法律中的立法不作為，也已經造成原告權益上的損害。「選擇性夫妻別姓」和「2015年夫妻別姓」唯一的不同只差在將《民法》換成了《戶籍法》而已。

影片的這位就是Cybozu社長青野慶久，青野慶久的例子之所以特別，就在於他是選擇從妻姓的生理男性，這在夫妻同姓／別姓議題上，是相當罕見的男性受害者。

「選擇性夫妻別姓」代表人物：青野慶久

在「選擇性夫妻別姓」當中，最具代表性的人物莫過於軟體開發公司サイボウズ（Cybozu）的社長青野慶久。

「青野」其實是青野慶久婚前的姓氏，2001年青野慶久和妻子結婚時選擇從妻姓，當時青野慶久心想：「有兩個名字很有趣耶，來試看看大家不做的事情吧！」因此，青野慶久在「戶籍」和「民法」的姓名叫做「西端慶久」，但在工作場合上沿用舊名「青野慶久」來累積知名度。

然而，青野慶久當時的決定也造成了日後生活上的麻煩。除了印在駕照、健保卡、護照、銀行帳戶、信用卡上的姓氏一定要跟著法律上的姓氏，以青野慶久來說，這些證件全都要改成「西端慶久」。青野慶久不只體驗到「因為結婚換成另一半的姓氏，所有正式文件都要更名」是一件多繁瑣的事情，更麻煩的還在後頭——某天青野慶久到美國出差時，以工作場合使用的名字「青野慶久」訂了飯店，然而一到飯店要對身分證件時，找了半天只有一張還是「青野慶久」名義的信用卡可以證明自己就是本人，才得以入住飯店。

青野慶久說：「改名很麻煩，不只相關手續很花時間，也徒增銀行和（公司）財務部不必要的工作。把新姓和舊姓分開使用造成周圍的人的負擔，這是所有麻煩的源頭，我的名字只要一個就夠了。」

以上影片是2018年1月，「選擇性夫妻別姓」正式提告時的記者會。

「選擇性夫妻別姓」2018年正式提告

2018年，除了青野慶久之外，另有一名關東地區20多歲女性和住在東京的20多歲年輕伴侶共4人，向日本政府提出別稱「選擇性夫婦別姓」的損害賠償訴訟。和青野慶久不同的是，後面三個人因為「婚後夫妻要同姓」，而如果婚後想要沿用舊姓，就只能剩下「事實婚」這條路可以選擇。日本政府不承認日本人夫婦「夫妻別姓」，但《民法》和《戶籍法》對於日本人夫婦和跨國聯姻又有雙重標準，這是立法機關長年的立法不作為，故向日本政府求償220萬日圓。

法律不承認「夫妻別姓」成結婚阻礙

總結這次訴訟的論點，法律上只允許日本人夫婦婚後「夫妻同姓」，對於當事人來說會造成下述不利的情況：

累積知名度和信賴關係的慣用名（例如：青野慶久在工作場合使用的名字）可說是智慧財產權的一環。如果因爲「夫妻必須同姓」，造成當事人無法繼續使用慣用名稱，會造成當事人經濟活動受阻，並侵害個人智慧財產權。 在官方的正式文件、銀行帳戶、信用卡、護照、駕照、健保卡、醫院的病歷等，婚後其中一方都要將姓氏改掉。 在日常生活上，像是和出席和家庭、孩子有關的活動，都要使用婚後的姓氏，但在工作場合上慣以婚前常用的姓氏稱之，有兩種姓氏會造成周邊的人很大的困擾。 因為日本法律不承認「夫妻別姓」，使得不少有意願結婚的人為了保留就姓，不得不選擇「事實婚」。但「事實婚」不具有法律上的效力，在稅制上就不能享有和一般「法律婚」夫婦相同的稅務減免優惠。有時其中一方住院，醫院可以拒絕承認「事實婚」關係，不讓另一方以患者家屬身份探病或簽署同意書。 因為「夫妻同姓」的關係，其中一方婚後不得不改姓。但隨著姓氏會因為結婚、離婚等情況而改變，有對外暴露自己婚姻狀態的風險，這已經侵害了當事人婚姻狀況的隱私。

戶籍法只要加一條

「選擇性夫妻別姓」訴訟團認為，上述這些問題只要在《戶籍法》上加一條就能解決了——因為結婚而改姓的一方，其戶籍資料上必須記載婚前姓氏以及結婚日期（從舊姓更名的日期）。

如此一來，戶籍資料上同時有著舊姓和婚後的新姓，往後當事人遇到需要提交證明文件時，「戶籍上的姓氏」兩者都有，就能解決上述問題。而且這麼做也不違背《民法》規定，畢竟雙方當事人「民法上的姓氏」是一樣的。

如果這個目標能達成的話，未來雙方當事人不論婚後想要「同姓」還是「別姓」都行，兩者差別只在改姓的一方在日常生活中（例如：工作場合）是否要改口成婚後的新姓而已。

一審判決敗訴

2019年3月25日，「選擇性夫妻別姓」一審判決出爐，東京地方法院中吉徹郎法官認定現行法律合憲。原告律師則表示將繼續上訴，他們也已經做好這起訴訟要打到最高法院的覺悟。

中吉徹郎法官認為，原告主張有「民法上的姓氏」和「戶籍法上的姓氏」，但這是原告獨自的見解，法律上只有一種姓氏。此外，判決書中還提到跨國婚姻不適用《民法》夫妻同姓，在制度上很合理，並沒有違反法律下的平等。

在一審判決出爐後，青野慶久在記者會上表示「夫妻別姓」問題已經吵了十幾年，但這一年的討論特別熱烈，相信大家也都認為這是個很嚴重的問題。青野慶久這麼說是有根據的，他在一年前推出的連署活動至今已有5萬人以上連署。而且青野慶久等人在2018年1月提告後，緊接著在2個月後還有其他人跟著提告。

我希望大家都能幸福的過日子。因為制度上的問題造成有人沒有辦法幸福生活的話，那就改吧。制度是人定的，所以才說要改制度，僅此而已。——青野慶久

參考資料

本文同步刊載於石川カオリ的日本時事まとめ翻譯

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航