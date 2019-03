備忘錄（MOU）是法律承諾，還是「君子協議」？

高雄市長韓國瑜行程滿檔,先是去了新馬、港澳,最後還去了深圳,簽定了多筆合約與MOU。但MOU是什麼?簽定了這麼多億的合約、備忘錄,真的有用嗎?

日期 對象 內容 類型 備註 2/24 馬來西亞糧食進出口總商會 採購總值1億元新台幣農物之協議 MOU 馬來西亞為高雄主要外銷國家之一,107年出口馬來西亞的果品有番石榴、蜜棗及玉荷包荔枝,此次簽約後,預期能擴大高雄物產在馬來西亞的市場,促進雙方密切商貿往來。 2/25 馬來西亞生鮮供應商 每年約新台幣1085萬元,簽約3年。 合約 2/26 新加坡連鎖超市FairPrice 一年2300萬 輸入品項有木瓜、鳳梨、蜜棗、芭樂、芒果、玉荷包 採購合約 高雄農業局107年高雄出口至新加坡約台幣750萬元。 根據媒體報導,農委會表示這兩間超市為107年已有通路。 新加坡連鎖超市昇菘超市 一年1150萬 採購合約 3/10 江蘇文峰集團 鳳梨、蜜棗及石斑魚等農漁產品,預計一年採購新台幣5億元的產品 合約 3/17 郭台銘 初期採購1千萬公斤的高雄在地農產 MOU 另有提到招募留住或吸引北漂回來的優秀高端人才 3/22 中華出入口商會 高達26億台幣 友好合作協議 有新聞報導指出,部分合約為MOU (新頭殼、上報、中時、風傳媒、關鍵評論) 香港商界 合同、契約 3/23 澳門供應商聯合會 農產鮮果蔬菜、漁產品及其加工品,採購金額1億1,800萬新台幣 合約 新聞稿指出,本次簽約金額逾新台幣7.3億,但新聞稿中僅列出此二份合約,剩餘的5.52億,可能是其餘27廠商簽屬的MOU(新聞稿內容分成5組近27家簽訂合作伙伴) 永利集團 花卉,1年總採購金額目標達6,000萬新台幣 合約 3/25 海吉星國際農產品物流管理有限公司 4年合約,金額逾9億新台幣 採購合約3MOU 高雄市農業局統計,高雄市107年外銷量達6122公噸,產值2億1835萬元,以水果出口為主。

資料來源:高雄市政府

民法上並沒有MOU規定?

MOU,維基百科翻譯為諒解備忘錄,而我們常聽到的是合作備忘錄或意向書。他的英文全名為「Memorandum of understanding」,根據司法新聲第48期學員法學研究報告《預約法律性質之研究─以我國實務見解為中心》,指出「備忘錄或意向書僅僅表明締約雙方在談判過程中所呈現出來的意志,作為將來簽訂正式契約的基礎,但簽署這些文件並不意味著雙方已做出任何法律上的承諾,只能算是一種君子協議(gentlemen’s agreement)⋯⋯」。

備忘錄通常都會有所保留,最終簽定的合約,才真的具備法律拘束力。

MOU與我國相似的制度

在我國有與MOU相似的「預約」制度。預約,是約定將來成立本約的債權契約,我國基於契約自由原則,承認預約的存在。而與一般契約不同,預約的當事人所負有的義務,只是成立本約的義務,並非履行本約的內容。通常實務上會有的爭議在於,契約究竟是本約還是預約?

預約和本約的差別?

契約成立根據民法第153條規定:「當事人互相表示意思一致者,無論其為明示或默示,契約即為成立。」我們可以歸納出契約成立的要件:

首先需要先有雙方當事人 雙方當事人互相意思表示趨於一致:指的就是兩個以上相互對立的意思表示,達到一致。例如有人要賣;有人要買、有人要租;有人要出租等等情形。若換成法律名詞,A說要賣甲車,法律上稱為「要約」,B說要買甲車,則是「承諾」。

如果在預約中把條件都談好了,這個名為「預約」的契約,究竟是本約還是預約呢?實務上通常會從當事人是否有訂立本約的意思及「預約」中是否包含「契約的必要之點」而定。契約的必要之點,是構成契約的必要內容,以買賣契約為例就是標的物與價金。

MOU到底有沒有用,我們聽聽川普怎麼說

根據媒體報導,川普於2019年2月在白宮接見中國國務院副總理劉鶴時,川普直接告訴劉鶴:「我不喜歡備忘錄,這根本沒意義。對我來說這沒意義。你們最好直接簽文件。」(原文:I don’t like MOUs because they don’t mean anything. To me they don’t mean anything. I think you’re better off just going into a document. I was never a fan of an MOU.)

根據衛報(The Guardian)影片,美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)反駁川普,他認為MOU也是契約。但川普直接表示不認同,並問到萊特海澤,我不在乎你有沒有簽MOU,而是你簽MOU之後,多久會簽本約?

(原文:The real question is, Bob, so we do a memorandum of understanding, which, frankly, you could do or not do, I don’t care if you do it or not. To me it doesn’t mean very much but if you do a memorandum of ⋯⋯ How long will it take to put that into a final, binding contract?)

萊特海澤直接表示,以後我們都不會有MOU,只會有貿易協定(trade agreement)。

