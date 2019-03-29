備忘錄（MOU）是法律承諾，還是「君子協議」？

高雄市長韓國瑜行程滿檔，先是去了新馬、港澳，最後還去了深圳，簽定了多筆合約與MOU。但MOU是什麼？簽定了這麼多億的合約、備忘錄，真的有用嗎？

日期 對象 內容 類型 備註 2/24 馬來西亞糧食進出口總商會 採購總值1億元新台幣農物之協議 MOU 馬來西亞為高雄主要外銷國家之一，107年出口馬來西亞的果品有番石榴、蜜棗及玉荷包荔枝，此次簽約後，預期能擴大高雄物產在馬來西亞的市場，促進雙方密切商貿往來。 2/25 馬來西亞生鮮供應商 每年約新台幣1085萬元，簽約3年。 合約 2/26 新加坡連鎖超市FairPrice 一年2300萬 輸入品項有木瓜、鳳梨、蜜棗、芭樂、芒果、玉荷包 採購合約 高雄農業局107年高雄出口至新加坡約台幣750萬元。 根據媒體報導，農委會表示這兩間超市為107年已有通路。 新加坡連鎖超市昇菘超市 一年1150萬 採購合約 3/10 江蘇文峰集團 鳳梨、蜜棗及石斑魚等農漁產品，預計一年採購新台幣5億元的產品 合約 3/17 郭台銘 初期採購1千萬公斤的高雄在地農產 MOU 另有提到招募留住或吸引北漂回來的優秀高端人才 3/22 中華出入口商會 高達26億台幣 友好合作協議 有新聞報導指出，部分合約為MOU （新頭殼、上報、中時、風傳媒、關鍵評論） 香港商界 合同、契約 3/23 澳門供應商聯合會 農產鮮果蔬菜、漁產品及其加工品，採購金額1億1,800萬新台幣 合約 新聞稿指出，本次簽約金額逾新台幣7.3億，但新聞稿中僅列出此二份合約，剩餘的5.52億,可能是其餘27廠商簽屬的MOU（新聞稿內容分成5組近27家簽訂合作伙伴） 永利集團 花卉，1年總採購金額目標達6,000萬新台幣 合約 3/25 海吉星國際農產品物流管理有限公司 4年合約，金額逾9億新台幣 採購合約3MOU 高雄市農業局統計，高雄市107年外銷量達6122公噸，產值2億1835萬元，以水果出口為主。

資料來源：高雄市政府

民法上並沒有MOU規定？

MOU，維基百科翻譯為諒解備忘錄，而我們常聽到的是合作備忘錄或意向書。他的英文全名為「Memorandum of understanding」，根據司法新聲第48期學員法學研究報告《預約法律性質之研究─以我國實務見解為中心》，指出「備忘錄或意向書僅僅表明締約雙方在談判過程中所呈現出來的意志，作為將來簽訂正式契約的基礎，但簽署這些文件並不意味著雙方已做出任何法律上的承諾，只能算是一種君子協議（gentlemen’s agreement）⋯⋯」。

備忘錄通常都會有所保留，最終簽定的合約，才真的具備法律拘束力。

MOU與我國相似的制度

在我國有與MOU相似的「預約」制度。預約，是約定將來成立本約的債權契約，我國基於契約自由原則，承認預約的存在。而與一般契約不同，預約的當事人所負有的義務，只是成立本約的義務，並非履行本約的內容。通常實務上會有的爭議在於，契約究竟是本約還是預約？

預約和本約的差別？

契約成立根據民法第153條規定：「當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。」我們可以歸納出契約成立的要件：

首先需要先有雙方當事人 雙方當事人互相意思表示趨於一致：指的就是兩個以上相互對立的意思表示，達到一致。例如有人要賣；有人要買、有人要租；有人要出租等等情形。若換成法律名詞，A說要賣甲車，法律上稱為「要約」，B說要買甲車，則是「承諾」。

如果在預約中把條件都談好了，這個名為「預約」的契約，究竟是本約還是預約呢？實務上通常會從當事人是否有訂立本約的意思及「預約」中是否包含「契約的必要之點」而定。契約的必要之點，是構成契約的必要內容，以買賣契約為例就是標的物與價金。

MOU到底有沒有用，我們聽聽川普怎麼說

根據媒體報導，川普於2019年2月在白宮接見中國國務院副總理劉鶴時，川普直接告訴劉鶴：「我不喜歡備忘錄，這根本沒意義。對我來說這沒意義。你們最好直接簽文件。」（原文：I don’t like MOUs because they don’t mean anything. To me they don’t mean anything. I think you’re better off just going into a document. I was never a fan of an MOU.）

根據衛報（The Guardian）影片，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）反駁川普，他認為MOU也是契約。但川普直接表示不認同，並問到萊特海澤，我不在乎你有沒有簽MOU，而是你簽MOU之後，多久會簽本約？

（原文：The real question is, Bob, so we do a memorandum of understanding, which, frankly, you could do or not do, I don’t care if you do it or not. To me it doesn’t mean very much but if you do a memorandum of ⋯⋯ How long will it take to put that into a final, binding contract?）

萊特海澤直接表示，以後我們都不會有MOU，只會有貿易協定（trade agreement）。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航