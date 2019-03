雪地裡的運動傷害：滑雪完「膝蓋痛」是正常的嗎？

膝內側韌帶損傷及前十字韌帶損傷,是高山滑雪(Alpine Skiing)運動最常見的意外受傷。有研究發現膝韌帶損傷,約佔所有滑雪意外受傷的3成比率。

在運動傷害面前我們除了堅強,還必須有正確的知識。訓練講求方法,科學化訓練在歐美已經很盛行,比賽實證科學化訓練對於增加運動表現很有效。

這篇文章我會分為三部份解說,讓你可以在安全不受傷的情況下持續挑戰自己的技術:

膝關節包含脛骨關節和髕骨關節,膝關節的動作發生在矢狀面(屈曲及伸直)及水平面(內轉及外轉),膝關節的脛骨關節不像髖關節有著深凹槽,結構相對較不穩定,因此需要很多強壯的韌帶及肌肉來協助其穩定性。

股骨近端125度的傾斜將股骨柄引向中線,與膝關節脛骨成為關節,因此股骨和脛骨形成的關節就不會是直線,正常夾角約為170-175度。

膝蓋的支撐結構包含前十字韌帶、後十字韌帶、內側韌帶、外側韌帶、後關節囊及內外半月板。膝關節的穩定度大多由韌帶及周圍肌肉所提供,骨頭構造則提供較少的保護。

較大的力量加上較少的骨頭限制,可能是造成膝關節傷害發生率較高的原因。

1、轉換方向:snowboard和ski在轉換方向的執行上,都有需要對於單側加壓造成的重心轉換,進而改變雪板方向,滑行紅線和黑線速度增加,也需要重覆使用轉向控制下滑的速度。快速改變方向,對於膝關節會產生很大的外轉力量,嚴重會造成內側韌帶(MCL)撕裂,滑行一整天也需要重覆做無數次的轉向,股四頭肌和股二頭長頭的無力,會對膝關節的穩定造成影響。

2、跳躍落地:跳躍時落地不穩定,接近伸直的膝關節遭受到巨大的轉動及外翻力量時,容易造成前十字韌帶、內側韌帶和內側半月軟骨同時受傷。

3、Q-angle夾角過大:這問題較常見於女性,因為女性天生的骨盆比例比男性來得寬,這引發Q-angle角度變大,Q角度為股四頭肌合力角度,正常為10-20度「Q角度(膝外翻)愈大」髕股被往外拉的力量也越大,髕股異常往外移動,會增加膝關節疼痛機率。

Neumann DA:Kinesiology of the musculoskel-etal system;foundations for physical rehabilitation St Louis 2002,Mosby

此圖出處為:Neumann DA:Kinesiology of the musculoskel-etal system;foundations for physical rehabilitation St Louis 2002,Mosby