雪地裡的運動傷害：滑雪完「膝蓋痛」是正常的嗎？

膝內側韌帶損傷及前十字韌帶損傷，是高山滑雪（Alpine Skiing）運動最常見的意外受傷。有研究發現膝韌帶損傷，約佔所有滑雪意外受傷的3成比率。

在運動傷害面前我們除了堅強，還必須有正確的知識。訓練講求方法，科學化訓練在歐美已經很盛行，比賽實證科學化訓練對於增加運動表現很有效。

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這篇文章我會分為三部份解說，讓你可以在安全不受傷的情況下持續挑戰自己的技術：

膝關節解剖學 膝關節疼痛是怎麼發生的？ 何處理膝關節疼痛

一、膝關節解剖學

膝關節包含脛骨關節和髕骨關節，膝關節的動作發生在矢狀面（屈曲及伸直）及水平面（內轉及外轉），膝關節的脛骨關節不像髖關節有著深凹槽，結構相對較不穩定，因此需要很多強壯的韌帶及肌肉來協助其穩定性。

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股骨近端125度的傾斜將股骨柄引向中線，與膝關節脛骨成為關節，因此股骨和脛骨形成的關節就不會是直線，正常夾角約為170－175度。

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膝外翻＜165度

膝內翻＞180度

膝蓋的支撐結構包含前十字韌帶、後十字韌帶、內側韌帶、外側韌帶、後關節囊及內外半月板。膝關節的穩定度大多由韌帶及周圍肌肉所提供，骨頭構造則提供較少的保護。

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較大的力量加上較少的骨頭限制，可能是造成膝關節傷害發生率較高的原因。

二、膝蓋疼痛是怎麼發生的？

1、轉換方向：snowboard和ski在轉換方向的執行上，都有需要對於單側加壓造成的重心轉換，進而改變雪板方向，滑行紅線和黑線速度增加，也需要重覆使用轉向控制下滑的速度。快速改變方向，對於膝關節會產生很大的外轉力量，嚴重會造成內側韌帶（MCL）撕裂，滑行一整天也需要重覆做無數次的轉向，股四頭肌和股二頭長頭的無力，會對膝關節的穩定造成影響。

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2、跳躍落地：跳躍時落地不穩定，接近伸直的膝關節遭受到巨大的轉動及外翻力量時，容易造成前十字韌帶、內側韌帶和內側半月軟骨同時受傷。

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3、Q－angle夾角過大：這問題較常見於女性，因為女性天生的骨盆比例比男性來得寬，這引發Q－angle角度變大，Q角度為股四頭肌合力角度，正常為10－20度「Q角度（膝外翻）愈大」髕股被往外拉的力量也越大，髕股異常往外移動，會增加膝關節疼痛機率。

Neumann DA：Kinesiology of the musculoskel－etal system;foundations for physical rehabilitation St Louis 2002,Mosby 此圖出處為：Neumann DA：Kinesiology of the musculoskel－etal system;foundations for physical rehabilitation St Louis 2002,Mosby

4、髕骨往外偏移

股內側斜肌及骨外側斜肌的力量不平衡（內在因素）：正常股四頭肌這兩個相對的肌肉會共同作用，讓髕骨維持在股溝內滑動，股內側肌的無力或是股外側肌的肥大，會產生力量不平衡，造成髕股過度往外偏移。

髂脛束IT BAND和外側支持帶緊繃（內在因素）：髂脛束和外側支持帶緊密附著在髕股的外側，這些組織的緊繃會將髕骨往外拉。

髖關節外轉肌或外展肌無力（外在因素）：髖關節的外轉肌及外展肌無力，會無法避免髖關節移動變成內收及內轉姿勢，過大的內轉及內收會增加膝關節的膝外翻。

足部過度旋前（外在因素）：足弓塌陷（距下關節過度旋前），會造成膝關節的外翻。外翻程度越大，髕股往外偏移的程度也越大。

三、如何處理膝關節疼痛

觀察一位選手是否是好的滑雪運動員，我們可以觀察他對於踝關節的控制，是否能處理更細微的動作，每一個高速的轉彎和落地穩定，都需要關節的正確排列和肌力相互配合。

避免膝關節的疼痛可以從四個方面著手：

增加踝關節穩定度 增加髖關節穩定度 增加大腿肌力 伸展放鬆

1、增加踝關節穩定度

踝關節及足部必須要夠柔軟來適應多變的地面，同時也要提供活動度及穩定度。腳在雪鞋內、會將腳踝固定在足背曲的姿勢，控制雪板轉換方向，踝關節會產生內翻和外翻的姿勢。此時距下關節控制穩定度就很重要，如果缺少距下關節提供有效的動作，在不穩定面會失去平衡，增加膝關節受傷的風險。

重點強化：單腳支撐能力和增加踝關節穩定。

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2、增加髖關節穩定度

髖關節外展肌群的重要功能：單腳支撐期維持骨盆的高度，和維持骨盆的穩定。

髖關節外轉肌群的重要功能：骨盆在水平面的旋轉。

這兩個肌群的動作合併了轉換方向時穩定控制能力，和維持膝關節髕骨在正中位置。

重點強化：髖關節外展和外轉肌群。

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3、增加大腿肌力

滑行時身體重心會因為出彎和入彎質心點有高低的不同，也是在執行髖曲和髖伸這兩個動作，訓練股四頭肌、膕繩肌、內收大肌可減緩膝關節承受的壓力，和讓身體維持在良好的姿勢。

重點強化：股四頭肌、膕繩肌、內收大肌。

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4、伸展放鬆

開車後需要保養車子，這原理對於肌肉使用也是一樣的，滑完一天的雪你也需要做伸展。去平衡運動過後肌肉的張力，我滿推薦去滑雪應該要帶滾筒。

重點伸展：大腿外側、臀大肌、膕繩肌、內收大肌。

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台灣沒有雪場，從事這項運動多半要前往日本或是歐美國家才能進行。滑雪是極限運動，高速滑行的刺激很吸引人。我個人也很喜歡這運動，做好一項運動不只是盲目的練習，訓練講求方法，科學化訓練是增加運動表現很有效的方法。

以上內容我們把關節控制拆開來解說，當然除了閱讀外你也需要實際的練習。希望這篇文章能幫助滑雪運動愛好者，在不受傷的情況下持續挑戰自己的技術。

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本文經伊格運動授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航