新北市120萬面新門牌被嫌太醜，設計者：為了避開敏感色藍、綠、紅

新北市近日將換發新式門牌，但新門牌不僅與去年門牌設計比賽首獎不同，配色還用了白、藍綠、紫、橘4種紛雜顏色，也有設計師指出，色盲者根本難以辨識。門牌設計比賽獲勝者表示，用色之所以改動，是因為要避開藍、綠、紅等敏感色調，新北市政府則說，在施作廠商的建議下，才跟設計者討論「微調」顏色。新北市民政局表示，120萬面門牌已經發包，但分批交或，「不能說馬上停，也不能說沒有轉圜空間」。

臉書「我的新北市」27日宣布新北市門牌將換新，專頁貼出新門牌照片，原本以白綠為主要顏色，新式的底色變成了藍綠色，號碼採用兩種顏色，單號為紫色、雙號為橘色，設計上也融入新北市29區的地方特色，比如板橋區林家花園、萬里區的野柳女王頭、鶯歌區的陶藝等圖像。

專頁貼文也寫道「新北市今起換上新式門牌，首波將從人口密集的板橋、三重、中和、永和等區開始，預計109年2月將全市120萬面門牌全面更新完畢。」

但消息公布後卻引發網友批評，「很醜的配色」、「換這顏色反而看不清楚路名真是浪費錢」，平時貼文大多不超過100則留言、1000心情的「我的新北市」粉絲專頁，宣布換門牌的貼文至今湧入6000則留言、1.6萬個心情。

新門牌到底出了什麼問題？

綜合設計師的說法，好的門牌設計應該有重點：

顏色必須簡潔，不過度搶眼，避免破壞建築風格

顏色要能讓各種族群（包括色盲者）容易辨認

排版設計簡潔，凸顯重要資訊即可

字體設計必須盡量降低行車、反光的影響

這次門牌用了4種顏色，「美感細胞＿教科書再造計劃」粉絲專頁就抨擊，「台灣街道就是過多的色彩，造成沒有重點（或全都是重點）的視覺混亂。而一個『功能導向』的門牌，設計應該簡潔洗鍊，除了容易閱讀識別之外，也能融入每個不同的建築風格中，不會過度搶眼破壞建築風格。」2015年曾以「門牌更新計畫報告」獲得「台北設計城市展」大會首獎的設計師徐毅驊，在其設計介紹也寫道「低彩度使門牌能融入環境市容」。

除了用色紛雜，這次的選色也可能色盲者辨識困難。設計師Akane Lee在部落格就利用配色網站，檢測新式門牌使用的4種顏色，是否能通過正常視力、紅色色盲、綠色色盲、藍色色盲和全色盲的檢測。

測驗結果，而新式門牌用的橘色，完全無法通過4種色盲檢測，連正常視力者要辨識都很不容易。而市政府最後選用的藍綠色，正常視力者也只有在字體較大時才能清楚辨認。她最後做出結論，「公共設計必須考慮最完整的各種使用者，產品可以醜，但絕對不能難用。看看上面的配色跑分，我認為這次門牌搞砸了。」

《中央社》報導，設計師董十行也對左下角各區意象插圖有意見，他認為，插圖及市徽佔據空間，反而縮小號碼的空間，犧牲重要的資訊，不利弱視與近視者辨識，「門牌不是看圖說故事。」

此外，雖然這次的字體沒有被特別討論，但也是門牌設計的重點。設計師徐毅驊在其「門牌更新計畫報告」中就寫道，門牌容易受行車、反光影響辨識度，因此他在進行門牌中英文字體設計時，「加大了字體留白，即使是光暈下也能清楚辨識」。

「民眾票選」加上「專家評選」，門牌比賽第一名竟然不是最後發標的版本

「我的新北市」粉絲專頁表示，之所以要換門牌，是因為新北市門牌自1996年起，已經23年沒有更新，新北市2010年從台北縣升格為直轄市後，許多鄉鎮市僅以貼紙黏貼方式更改門牌號碼，時間一長不僅脫落，也降低辨識度。

因此，2018年6月起，新北市政府就舉辦門牌設計公開徵選活動，一個月的投稿期結束後，也開放一個半月讓民眾投票，選出最好的設計。根據評選簡章，最後評分標準，網路票選佔總分30%，專業評選佔總分70%，而專業評審的標準，除了要求設計必須應用於鋁質門牌、易於辨識，也要求注意設計整體性與美感。

最後從20個投稿作品中選出一個首獎，但這個經過專業評審評選、民眾網路票選的門牌，卻與27日市政府發布的內容不同。

對比首獎門牌與27日市政府公布的門牌，首獎在左下角融入29區的特色圖樣，右上角有著新北市Logo，排版方式也與新北市市府公布的新版本大致相同。但主要色調比較簡潔，僅綠色和白色，選用的也是彩度較低的綠色。而是新北市政府公布公布的版本，排版方式和特色圖樣雖然都和首獎大致相同，但顏色紛雜，有白、藍綠、紫、橘4種不同的顏色。

新北市政府則回應，「原設計者在新式門牌設計時選色為藍綠色，後來希望透過『底色是冷色系，數字要選暖色系來凸顯，最後選擇紫色、橘色』。最後底色的變動則是因為施作廠商考量門牌釘掛在戶外，長時間曝曬，與原設計者討論後決定微調顏色。」但對此，也有民眾在留言反駁，「要被突顯的暖色系是壓在白色上，不是冷色上啊。」

《自由時報》報導，門牌設計比賽的第一名的得獎者，是設計師陳文順與他的兒子陳冠至，陳文順說，考量到政黨藍綠融合，且又是大自然最常見的顏色，因此才以藍綠色為底，去年9月公布記者會上的作品是噴墨圖，顏色過於黑暗綠，他並不滿意，實品的藍綠色才是他理想的顏色。

對於被批評配色缺乏美感，陳文順解釋，基於底色是冷色調，數字要選擇暖色系來凸顯，又要避開敏感的藍、綠、紅，能選的顏色有限，最後選擇了紫色跟橘色；他說，印刷調色不容易，且油墨印刷跟紙張印刷技術又有別，記者會的背板解析度又不夠，無法凸顯各區的特色圖案，加上官網呈現的3張照片不理想，讓民眾誤會，他相信「問題出在照片，實品沒有問題」。

雖然爭議很大，但新北市政府表示，2018年11月下旬已經將門牌發包，並進入製作階段，倘若中途更改反而會造成公帑浪費。但《自由時報》報導，民政局長柯慶忠28日表示，外界的質疑都聽到了，120萬面門牌是分批交貨，現在已完成的是板橋區2樓以上的門牌，民眾反映的各項意見還在蒐集、審慎評量，「不能說馬上停，也不能說沒有轉圜空間」，更換時間上可以稍做調整。

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核稿編輯：羊正鈺