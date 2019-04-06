《與媽祖有約》：每個手推車主人的故事，九天八夜也聊不盡

文：宴平樂

每個人都有自己跟媽祖婆約定的事情，也有想跟媽祖婆說的話。

不管天南地北甚至遠在海外，也不管身分高貴與否，出現在這一路上的人都有屬於自己的故事，就好像阿伯、樂爸，還有接下來會提到的蔣先生、千萬大哥、徐大哥等等。

大家的內心都清楚，媽祖婆從來沒有拿著藤條叫我們來。或許有的人在鎮瀾宮許了願，有的人只是為了心中的一點信念，總之信者恆信，對很多人來說，九天八夜就是一段承諾的旅程。

樂爸總說，一台手推車就是一個故事，其實假如你有空坐在廟埕、涼亭邊，仔細地與這些手推車的主人聊聊，就會發現那帶點濕潤的眼中滿盈人生故事，哪怕是聊上個九天八夜，也說不完道不盡。

有人為了妻子、有人為了兒子、有人為了父母、有人為了姻緣，原由不一而論，他們都不約而同地踏上這段路，然而十有八九，都不是為了自己而來。

常常看到同團的幾位大老闆，平時在社會上有頭有臉，混的是風生水起，但是這九天裡總會聽到他們笑著說：「好幾次為了洗一場熱水澡，跟路旁願意借熱水的商家、民家感謝鞠躬，頭都快鞠到地上去了。」

這還真應了那一句話：「眾生平等、心誠則靈。」

踏駭浪驚濤如履平地的阿伯

阿伯林祥雄帶我走完第一年之後，他的腿就出了點狀況。

大概是因為上了年紀左腳膝蓋有些退化，這幾年下來走路一跛一跛的，雖然不影響生活，卻無法負荷九天八夜的漫長苦行。

這些年下來，我們都戲稱阿伯帶出來的徒子徒孫遍布江湖，即便他沒有來，大家出發前也都會先到阿伯的家裡集合，有的合影留念，有的互相打氣，等待今年打算一起走的夥伴。不論是否踏上旅程，阿伯已然成為我們這群人的精神象徵，他的身影在曾經受過他幫助的人心中，已留下深刻的印象。

當初阿伯為什麼要來走大甲媽遶境，而且還二十九年如一日地走？有時會聽到路上的人口耳相傳，還有樂爸的轉述。

二十九年前阿伯的母親生了重病，纏綿病榻藥石罔效，最後台北榮總請阿伯來將母親帶回，病情已經可以說是到了宣判死刑的地步。阿伯是大甲人，帶著母親回家後到鎮瀾宮發了一個願，他和媽祖婆說：「如果能讓母親好起來，我就跟著大甲媽去遶境，走到不能走為止。」

那一年阿伯四十三歲正值壯年，從廟裡回到家後台北榮總來了一通電話，表示目前有一種最新的治療方式，但因為還在研究階段，所以問阿伯是否願意讓母親試試看。

畢竟母親已經病入膏肓，阿伯想說死馬當活馬醫，不然就試試看吧。他將母親送回台北榮總，結果沒想到新式治療非常有效，他母親的病況逐漸好轉，最後甚至能夠下床走路。阿伯只好摸摸鼻子，乖乖跟著大甲媽祖徒步遶境，這一走，就是二十九個春秋過去。

曾經有好幾年阿伯真的走到受不了，在大甲媽起駕前去擲筊，想耍賴皮地問今年是否可以不要參加，儘管每一年他都去擲筊問說能不能不要參加，但是每一年大甲媽祖都不給他「聖筊」，所以阿伯只好年復一年的走著，就這樣走了二十九年。甚至在阿伯母親壽終正寢的那一年，他都仍然堅持著當年的約定，乖乖跟著去遶境。

Photo Credit：采實文化 1985年的林祥雄與手推車。（翻拍：王家興）

每當談起這一段，阿伯總是笑著說，二十九年前當他緩慢地走過嘉義迎賓橋時，兩腳痛得幾乎無法前行，然而看見大病初癒的母親在橋邊笑著迎接他，即便痛苦到快要流下淚來，還是只能咬牙笑著跟母親揮手，我們都被阿伯的這番話給逗得笑了出來。

如果時光倒轉二十九年，我想當年阿伯看到原本病入膏肓的母親還能康復，那不斷閃著晶瑩的眼眶裡，除了痛苦之外，還有更多的感動與欣慰吧。

金剛經說：「須菩提。若有善男子。善女人。初日分。以恆河沙等身布施。中日分。復以恆河沙等身布施。後日分。亦以恆河沙等身布施。如是無量百千萬憶劫。」若能以一人布施一人得康健，不論此行多難多苦痛，我亦甘之如飴。

記得我第一次成功走到明道大學的時候，阿伯跟路旁發咖啡的大哥聊著天，他們兩個就像熟稔的朋友，然後阿伯睡著了大哥也沒叫他，著實急壞了我們幾個跟在身旁的小夥子。

看著媽祖婆鑾轎前的開路鼓緩緩靠近，阿伯還是歪頭呼呼大睡，正當我們不知該如何是好的時候，開路鼓的幾位阿公級大哥喊了喊阿伯。阿伯醒來後推著手推車上路，不疾不徐的跟幾位大哥邊走邊聊，我們就這樣自然地融入陣頭團，彷彿成了開路鼓的一份子。

最後陣頭團要轉進去明道大學表演，阿伯才跟他們揮手，往下一間宮廟前進。原來這些年下來他們早已相熟，開路鼓的大哥們都知道阿伯是誰，路上像這樣叫他起床的經驗早不在少數。

某一年，我和樂爸從土庫媽出來正好碰上大轎，大多數隨香客都拚命地邁開步伐往前急行。而我只是推著手推車，跟著大轎後頭的人群與媽祖婆一起前進，萬頭鑽動中，只看得見鑾轎的轎頂在大太陽底下緩步推進。

想起那天跟開路鼓大哥聊天的阿伯，其實怕的不是在路邊睡著，只要是正常時間，媽祖婆前進，你也在前進，就不用太過緊張，怕的是睡過頭而已。我抬頭看著路上行色匆匆的人們，或許是這五、六年的洗禮，讓我比較清楚自己的節奏與前方的路途還剩多遠。

樂爸看到路旁一處公園微風正徐，我們便推著手推車到小公園納涼去了，當如潮水的人群簇擁著媽祖婆離開土庫，我倆早已呼呼大睡進入夢鄉。之後走到嘉義迎賓橋的時候，又見媽祖婆的大轎被堵在橋頭，夾道滿是人聲鼎沸的陣頭、舞蹈表演，或是政治人物的致詞。我與樂爸便對著鑾轎點點頭，快速從人群中穿梭而過，先一步往嘉義奉天宮去了。

Photo Credit：采實文化 2014年的林祥雄與手推車。（攝影：王家興）

說到底，當年是媽祖婆治好了阿伯的母親，還是台北榮總的醫生治好的？

其實大家都知道，讓她康復的是現代醫學，是醫生、護理師，媽祖婆從來沒有親手幫阿伯的母親動手術，或是餵她吃藥等等。但是阿伯卻因為當年的那一個願，徒步走了二十九年，那一股信仰的力量，讓他一個七十二歲的老人家，還能夠連續徒步走上三百多公里的路，讓許多年輕力壯的小夥子望塵莫及。

想想自己不論是當兵、出社會，總是十分要強，以為沒有什麼事是自己做不到的，直到走過這麼一遭才從中學習成長。也漸漸地發現有太多事情，是我無法掌控。很多的歲月青黃不接，不是我想怎麼樣就能夠怎麼樣，天時、地利、人和，缺一不可，努力不懈也是必須的，隨時做好準備，是為了當機會來臨時我們可以更加從容地去面對。

但這一路上必須時時保持謙卑、寬容、虛懷若谷。遶境是，人生如是。

我學到了，信則有、不信則無，心願虔誠，必有迴響。

相關書摘 ►《與媽祖有約》：信不信由你，但做人最好不要鐵齒

書籍介紹

《與媽祖有約： 每位遶境者背後，都有個約定的故事；每年的徒步之旅，都是一堂心靈成長課》，采實文化出版

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作者：宴平樂

大甲媽遶境號稱台灣地表最大人類遷移活動，是世界公認的三大宗教盛事之一，除了人數逐年暴增外，隊伍中更不乏金髮碧眼的面孔。令人不禁好奇，究竟媽祖有著什麼樣的魅力？讓群眾自動自發的參與盛會，即使走得全身痠痛、腳上起一堆水泡，也要繼續走下去。

一個台中土生土長的七年級小說家，隨媽祖全程徒步遶境走了七年，每一年藉由挑戰肉體與精神的極限，沉澱心靈重新認識自已，感受與天地萬物的連結。同時也記錄這一路上，隨香客之間的感動故事。

當年，桀傲不遜的他心想：「反正就只是走路，哪有什麼難的。」便向媽祖擲筊請願挑戰，沒想到才走十三個小時就鎩羽而歸。為了信守對媽祖、對自己的承諾，隔年再度挑戰。即便有前輩帶路最後走完全程，但過程仍讓他不禁哭著自問：「我到底是做錯了什麼，才要來走這一遭？」

他用還不夠成熟的心靈去感受沿途的一切，這趟遶境之旅彷彿就像是一堂人生成長課，每年出發去探尋自己未知的可能性。

Photo Credit：采實文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航