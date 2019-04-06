《與媽祖有約》：信不信由你，但做人最好不要鐵齒

文：宴平樂

人生的痛苦都是一樣的，不同的是你怎麼去面對痛苦而已。

大甲媽祖徒步遶境，我參與了七年，完成了六年。阿伯帶我走的那一年，是我啟發最大的一年，每當我撐不住，或者有任何藉口的時候都會去想，阿伯七十二歲走了二十九年，路上多少孤單、痛苦，他都笑著走過來了，甚至在路上幫助的人不計其數，除非我已經七老八十，否則有什麼理由放棄。

這條百年香路，一直有人加入、有人退出，它始終都在那裡。每個人上路要面對的痛苦都是一樣的，多走了幾年只是比別人多一點經驗，更重要的是能夠把這一切傳承下去，或是在這之中學到了些什麼，就好比多了可以幫助人的能力，領教到施比受更有福。

這一段路就像座山，數百年過去一代人換過一代，它仍然屹立在那裡；參與的人就像水，有人今年來明年去，能從中學習體驗的東西，卻是無窮無盡。

信不信由你，但做人最好不要鐵齒

走這一段路畢竟牽涉到宗教信仰，很多人都喜歡問，走了這麼多年，有沒有遇到什麼神蹟？

我必須說，神蹟沒有，但是巧合的事情碰到、聽到不少，而且更多的是只能意會不能言傳的故事。畢竟這一段路把人的身心狀態逼到了一種極限，所以很多奇奇怪怪的想法與偏見都會冒出來，尤其是對很多第一次踏上這段路的人來說，都和當初桀驁不馴的我有類似的想法，覺得不就是走路嗎，到底有什麼困難。

記得有一次，一位友人臨時插團，在我們快要出發的時候跑來說，希望可以跟我們一起到彰化。我們一向是來者不拒，只要能準時跟我們一起出發，路上能夠盡量把持住節奏就好，並不會特別拒人於千里之外，所以他就這樣跟著我們上路了。

我們一路從大甲出發，穿過了龍井、追分、王田都相安無事，大家頂多也就是唉個兩聲，然後站起來拉拉筋、扭扭腰就咬牙繼續往前走。過了王田之後，時間差不多到了早上六、七點，熱情的彰化人紛紛醒來，扶老攜幼的出來迎接媽祖婆大轎。

就在這個時候，我們來到了考驗新手的茄苳王公廟，那是一個V字型的髮夾彎，遶境路上許多人在這個地方都會選擇直接走台一線進南瑤宮，但我們說好了跟著媽祖婆遶境，當然要乖乖地繞路進茄苳王公廟。

針對這一點，我們早有打過預防針，因此那位臨時加入的友人也沒有意見，只是當他看到大道旁的一條小岔路，路的另一頭許多香客絡繹不絕。

友人好奇地問：「為什麼那邊也有隨香客？」

我跟這位友人說，因為我們走到前面之後，要拐個彎從國聖路再折回來往王公廟前進。結果友人指著小路就說：「既然這樣，那為什麼我們不從這裡直接穿過去就好，還要特地走到前面然後才折返回來，這裡不就是一條捷徑嗎？」

我跟樂爸無言的苦笑，跟他解釋為什麼不能走，道理很簡單，因為媽祖的大轎是不走這種小路的。

但是友人卻說：「這一條路穿過去少說省了半個小時，反正又沒有人看到，為什麼不走？」我跟樂爸表示說如果他想走，那他可以穿過這條捷徑在前面等我們，我們還是必須乖乖地去前面做折返。這位友人毫不客氣，直接穿過了捷徑，繞到前面去坐在路旁的樹蔭下吹風納涼，待我跟樂爸規規矩矩折返後會合。

Photo Credit：采實文化

他笑著對我們說，就這樣穿過來，他快了我們將近半個小時，已經在這裡休息充足，體力恢復可以繼續往前走了，實在搞不懂為什麼我們要特地去繞這麼一段，而且又沒有人看到。

我與樂爸還是沉默不答，我們有我們的堅持，不管是被笑憨人還是傻子，媽祖婆大轎不走小路，我們雖然沒有跟在大轎旁邊，自然也不能走捷徑小路。

後來到了國聖里永安宮大約是接近中午時分，我們一行人拜拜完，卸下了裝備開始用餐。那一年永安宮綁了甜品「紅豆梗粽」招待隨香客，我們一行人拖著痠痛的身體，擠進人群一人拿了一顆，然後找了旁邊一塊乾淨的地坐下。

拆掉竹葉，一口咬下。

結果，那一位走了捷徑的友人的紅豆梗粽裡面，沒有紅豆。大家看著他的粽子全傻了，他的就是糯米梗粽，裡面一顆紅豆都沒有，我們手上的粽子，全都有飽滿的紅豆餡。

大家面面相覷，然後看著那一位友人，他不死心地把整顆梗粽狼吞虎嚥吃完，裡面確實一顆紅豆都沒有。我們拍拍他的肩膀，並且告訴他，走了這一段捷徑誰說沒有人看見，媽祖婆都有看見。

友人吃完了梗粽後彷彿被嚇到了，連忙走進廟裡，虔誠地補上了三炷香，並且誠心誠意地跟玄天上帝以及媽祖婆道歉。

Photo Credit：采實文化

這要說巧合是巧合，要說神蹟也是神蹟，說不定那一籠梗粽裡面有很多沒包到紅豆餡的，偏偏就這麼剛好，我們這一團每一個人都有紅豆餡，就只有他沒有。

一顆粽子裡有沒有紅豆，其實也不算是什麼懲罰或者獎賞，只是冥冥之中，就好像媽祖婆在跟他說，要選擇走那一小段捷徑是他的自由意志，但是並不是沒有人知道。

我學到了，人在做天在看。

相關書摘 ►《與媽祖有約》：每個手推車主人的故事，九天八夜也聊不盡

書籍介紹

《與媽祖有約： 每位遶境者背後，都有個約定的故事；每年的徒步之旅，都是一堂心靈成長課》，采實文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：宴平樂

大甲媽遶境號稱台灣地表最大人類遷移活動，是世界公認的三大宗教盛事之一，除了人數逐年暴增外，隊伍中更不乏金髮碧眼的面孔。令人不禁好奇，究竟媽祖有著什麼樣的魅力？讓群眾自動自發的參與盛會，即使走得全身痠痛、腳上起一堆水泡，也要繼續走下去。

一個台中土生土長的七年級小說家，隨媽祖全程徒步遶境走了七年，每一年藉由挑戰肉體與精神的極限，沉澱心靈重新認識自已，感受與天地萬物的連結。同時也記錄這一路上，隨香客之間的感動故事。

當年，桀傲不遜的他心想：「反正就只是走路，哪有什麼難的。」便向媽祖擲筊請願挑戰，沒想到才走十三個小時就鎩羽而歸。為了信守對媽祖、對自己的承諾，隔年再度挑戰。即便有前輩帶路最後走完全程，但過程仍讓他不禁哭著自問：「我到底是做錯了什麼，才要來走這一遭？」

他用還不夠成熟的心靈去感受沿途的一切，這趟遶境之旅彷彿就像是一堂人生成長課，每年出發去探尋自己未知的可能性。

Photo Credit：采實文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航