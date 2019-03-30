維護主權不比民生社會議題重要？先來看香港的現況

文：蕪菁雜誌

為什麼要維護主權？因為沒了主權你連自己的問題都無法解決。

現在台灣有一種很奇怪的氣氛，覺得主權是假議題，或是主權不比上述的社會議題重要，甚至覺得主權議題和社會議題是相排斥的。

我完全不同意主權和社會議題互不搭軋這樣的講法。事實上，主權的維護和社會問題的解決，不但不是互斥，更是互為因果的關係。

我拿一個台灣年輕人最關心的房價議題來講好了，然後用香港做個註腳。

政府要應對高房價的問題，比較重要的政策工具不外乎有三種，第一就是利率與金融管制，第二是稅制，第三是社會住宅政策。

我們現在來講香港。香港的高房價問題，比起台灣是有過之而無不及，全球主要都市裡房價所得比最高的就是香港，再來才輪得到台北。

Photo Credit: Bobby Yip / Reuters / 達志影像

那喪失了主權以後，對於房價問題有什麼影響呢？

先來講金融。香港房市對於中國來說，有一個很重要的功能，就是扮演資金避風港的角色。中資進來香港，為的是香港相對內地，是個外匯管制較鬆的地方。但是香港本地的產業不多，龐大資金拿進來香港要放哪裡？肯定是香港的樓市。但是香港能夠擋住中國的資金不進來嗎？很難。中國那麼一大票富二代官二代，都需要香港這樣一個資金避風港來藏錢；香港四大行的利率政策能夠隨便改變嗎？也不行，因為其管理權都已經抓在中國的手中，不可能讓利率有太大的波動去影響到那些內地來的資金。

講一句難聽話，香港甚至連讓房價「軟著陸」都無能為力；最近習近平中美貿易戰到正酣，亟需內地藏在香港的大筆資金回流時，香港也是擋都擋不住的，到時害到的還是那些千辛萬苦貸款上車的本地市民而已。

再來講稅制，最近一兩個月，香港有樁新聞是港府要提高房地產成交的印花稅，以平抑房市。印花稅率是成交價的百分之十五，買第二棟以上則是百分之三十（俗稱的雙倍印花稅）。但是呢，香港有條規定是，中國中央政府部門與其子公司（如中聯辦），在香港買房都免繳印花稅。結果新印花稅制實行起來，就是一般買家收手，中聯辦夥同其所屬單位，以「購置宿舍」為名義，挾免稅優勢到處去收購樓房，再以旗下子公司的名義租給非職工的租客牟利。你說港府能拿這個「太上政府」怎麼辦？滿心以為新稅制能打到房，結果打到的都是本地貸款買房的市民，中聯辦這隻「大老虎」今晚是打不到的。

Photo Credit: Vincent Yu / AP Photo / 達志影像 香港中聯辦（中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室）

再來講公屋。相信大家都很熟悉了，中國為了沖淡香港人的自我認同，很刻意地在引進內地的新移民。而且在福利政策上，同樣刻意對新移民放水。香港本地人要上樓，千難萬難，除了要排隊，還要符合低薪、低財產的條件。新移民要上樓，對薪資與財產的查驗很鬆散，很多時候根本是簽名宣個誓就算數了；搞不好在內地有兩、三棟房，幾百萬資產，結果來港謊報低收入，也沒人敢查；新移民在排隊的時候，也可以透過很多方式去插隊，例如港男娶內地女人，多生幾個小孩，就立刻可以獲配更大的公屋單位，甚至可以把家人的戶口拆開，再配另一個單位。內地女如果離婚，找社工幫忙，便可拖兒帶女再配一單位，所以假結婚假離婚的傳聞不斷，很多人心照不宣。原本蓋公屋為的是讓香港人住，結果實際運作起來，新界一帶的公屋據說十有五、六都給新移民佔去了。

講了這麼多，我想表達的是：當你沒了主權以後，很多社會問題就任人宰割了。如果今天香港是個獨立國家，它可以有自己的金融管制，可以有自己的利率政策，不用開稅務後門給上級中央單位，也可以對移民採取較嚴格的管制。但是當「西環（中聯辦）治港」、港府淪為橡皮圖章以後，說什麼平抑房市、人人有屋住，結果都是空談。內地人多得是方法碾壓你的政府、架空你的管制，而你還得辛辛苦苦繳稅供養他們。

香港「劏房」｜Photo credit: AP / 達志影像

就拿其它的社會問題來看，例如勞權，香港因其自由經濟的傳統，勞工法規比台灣還鬆，那九七回歸以後能改善嗎？答案是不行，因為港府和立法局都被控制著，而中央是斷然不許香港人抵抗中資企業的剝削的；又例如同婚，假設回歸了，請問還能釋憲跟中國的國策（原則上是壓制同志人權，更枉談同婚）對著幹嗎？例如水電，現在中國是強迫香港用東江水，而且是用很誇張的價位賣給香港人，寧可發著香港原有的水塘（水庫）不用，也不願港人喝（水質可能比東江水還好）的本地水。

主權是什麼？主權就是自主的權利，就是一個國家幫自己解決社會問題的能力。沒了主權，就是沒了解決社會問題的能力，外來殖民者是不會大發慈悲，主動幫你想辦法的。

就算我們不丟掉台灣（或是中華民國，隨便你怎麼稱呼）作為一個國家的地位，當你為了短期的經濟利益而將主權妥協掉，也會造成無窮的後患。例如說，你今天農業外銷全都往中國去，那麼當你發生豐收和歉收的時候，台灣政府拿著錢想平抑物價，中國也會跟你唱反調，抵消你政府一大半的努力。例如說你引進大量中資炒熱台灣房市，那當台灣房市過熱想要「軟著陸」的時候，中資可以選擇不賣，讓你根本無法著陸；也可以選擇恐慌性拋售，讓你軟著陸變硬著陸。

所以主權跟社會問題有沒有關聯？當然有！而且是互為因果關係。

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本文經蕪菁雜誌授權刊登，原文發表於此

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