嗜血、貪婪的新聞背後，你必須了解的真相

不曉得從什麼時候開始，不管是電視媒體或報章雜誌，開始傾向以狗仔小報的方式報導：視覺上的刺激炫目，過多的跑馬燈、字幕或動畫；內容上則不斷重複、旁及種種支線卻缺乏深度，甚至僅使用行車紀錄器畫面就能完成一則新聞。這一切都讓新聞報導的走向偏離事實陳述、真相探討。

能引發觀眾思考的新聞目標已逐漸消失，取而代之的是嗜血、貪婪和視野短小的小道消息。

或許這是因為，生活在訊息量大過吸收量的今天，每一則新聞出現在觀眾眼前時，必須適合大眾得以快速的、不經思考地接收，方便我們在移動中、空閒時，用打發時間的方式瀏覽。這種釋放新聞訊息的方式，往往帶著一個簡單的結論，讓善與惡一望即知，彷彿黑與白、明與暗，閱聽者在情感上立刻有了依靠——一方有值得同情的對象，另一方有人人得而誅之的壞蛋，結案，move on。真相是什麼？正義是什麼？已經不重要了，畢竟我們的生活繁忙，思考太過奢侈浪費。

當事件發生，我們呼求著結論，有了結論就像給事件畫上休止符，人們得以放下，繼續前行、繼續過生活。事件背後值得深究的原因，反而成了路面上的凹洞或雜物，逼迫人們得暫時停下腳步處理，一個不小心甚至會跌跤受傷。這種麻煩的東西就由媒體來幫你移開，越少越好，不要思考，不要停下來，繼續吞下輕鬆方便的「新聞」。

Photo Credit: CATCHPLAY ON DEMAND線上影音 《我們與惡的距離》劇照

德國：從失控到自律

這種利用斷章取義的方式，以求快速獲得效果、直接給予結論的新聞，其實並非僅僅發生在台灣。由於社群網路的興起，網路上各種論壇、社團大量集結，每個人都可以利用匿名的方式，達到傳播個人意見的效果；從而助長了閱聽者對「爆料」、「內幕」的需求，加上新聞媒體在報導時的短視和急功近利，兩者互為表裡，結果就是一篇又一篇的「假新聞」。

以一起發生在2016年的德國新聞事件為例，該年1月才發生了難民集體性侵女子事件，眾人仍在驚懼不安之際，又有一名俄裔未成年少女在失蹤一天後，向警方宣稱被「南方人」綁架和性侵。

當時的德國正在處理敘利亞的難民問題，每天都為了數以千計的人潮疲於奔命。這個俄裔未成年少女被性侵的消息一傳出，社會人心對難民的排斥感立刻拉到最高，憤怒的民眾走上街頭抗議、破壞難民營，讓政府與人民進入對立狀態。儘管事後發現俄羅斯國營媒體針對這個新聞煽風點火，企圖影響德國政治情勢，為此德國政府甚至公開表示不滿。無論如何，這起子虛烏有的性侵案依然造成社會恐慌，加深許多人對難民的刻板印象。

然而，到了2017年6月，德國立法通過《社群網路強制法》（NetzDG），於同年10月生效。社網法有幾個重點，主要是抗擊擁有兩百萬以上用戶的社群媒體平台上，流通的違法與有害內容，並且提供了一個檢舉形式，讓社群媒體平台在收到通知（檢舉）後的24小時內下架「明顯違法」的內容，而平台若暫時屏蔽或下架移除某一內容，有義務保存該內容至少10週以上，以配合後續司法程序之需要。社群平台必須每半年對其處理違法內容檢舉通知的相關處理狀況，提出完整公開的透明度報告。

雖然有人質疑，這樣的做法違反言論自由，有可能強化了主管機關濫用權力的可能性，甚至提供了檢舉人惡意影響社群平台的捷徑，也有人提出是否違憲的疑慮。但無論如何，憲法保障的言論自由，向來是雙面刃。閱聽人有得知真相的權利，而有心人利用社群媒體平台，恣意散播仇恨言論與不實資訊，對民主政治、公共秩序，又何嘗不是一種嚴重的破壞。德國敢踏出第一步，嘗試扭轉這種雙面刃的困境，即使問題重重，依然值得全世界繼續觀察與學習。

Photo Credit: CATCHPLAY ON DEMAND線上影音 《我們與惡的距離》劇照

這就是你要的新聞嗎？

在公視寫實職人劇《我們與惡的距離》中，透過一個無差別殺人事件，展開一連串對新聞媒體、對社會撻伐、對人性善惡的辯證。幾乎所有人都急著獲得一個「符合社會期待的正義」的結果，因此幾乎是反射性的、不假思索地為每一個他者貼上標籤。編劇呂蒔媛表示：「貼標籤是劇中很重要的一環。當我們對一個人的認識來自事件的片面，那麼標籤化的過程，反而會讓人更不了解被貼上標籤的對象。」當嗜血的媒體以報導真相為名，卻透過遮蓋、斷章取義的方式，造成當事人二次傷害。例如戲中的殺人犯李曉明，他雙親俱全，家境小康，有個感情很好的妹妹，學業成績也是中等之上。他的一生中沒有明顯的家暴事件、沒有因電玩影響造成的行為脫序、也沒有創傷過後的精神失常。

但是這樣的一個殺人犯沒有「梗」，閱聽人在得知這樣的社會事件之後，找不到情緒宣洩的出口，長久以來不需要思考的新聞經驗，讓社會大眾慌了手腳，於是媒體在這裡提供了協助：標籤。

貼上標籤，讓大家有所依靠，有一個可以責備的對象，有一個可以攻擊的目標。於是真相是什麼不重要，正義是什麼也不重要，但是閱聽人體內嗜血、貪婪的情緒滿足了，等浪頭風潮過了，留下滿地的問題無人解決。

Photo Credit: CATCHPLAY ON DEMAND線上影音 《我們與惡的距離》劇照

弔詭的是，我們也常常聽到使用者責備新聞媒體無用，例如「小時不讀書，長大當記者」云云，這樣的抗議和攻擊到底是真心期待一個有見解、有深度的新聞，還是為了逃避承認，就是因為自己的獵奇心態，而造成的「三器新聞」氾濫？如果我們真的期待新聞媒體自律，擁有國際觀，而不是整天討論無關緊要的醜聞、沒有建設性的謾罵，和誰的口袋裡面有兩百塊，那閱聽者該怎麼做才能改變這一切？

或許，就從拒絕浪費生命在小道消息開始吧，思考問題背後的理由，試著理解我們不明白的苦難。我們不需要滿口仁義道德，不需要有什麼真知灼見，只要停止跟風，停止給予那些嗜血、貪婪和視野短小的無用媒體繼續茁壯的理由，那麼一個乾淨、有自由意識，也有真相深度的真正媒體，就是指日可待的。

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