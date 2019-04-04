《殺人犯的孩子》：媒體將犯罪者奉為神，報導「獵奇」比事實更重要

文：阿部恭子

新聞報導將犯罪者奉為神？

犯罪報導並非只會傳遞對犯罪者不利的情報。

當媒體過度渲染社會案件，罪犯的容貌和生長經歷將被世人所知，其中有些人會過度關心，甚至崇拜這些罪犯。

在美國，他們將這些人稱為「Prison groupie」。在日本也有人崇拜犯下英國女性殺人案件的市橋達也，以及奧姆真理教事件的上祐史浩，也就是將罪犯視為「偶像」。也曾出現過因為新聞報導而出現對犯罪者產生興趣，想要和對方交往，甚至結婚的個案。

奪走兩條性命的殺人犯，其雙親對兒子盼望媒體記者到來的行為感到非常困擾。當案件被起訴後，犯罪者將不再受到警方偵訊，能夠在監獄裡度過「自由」的時光；但也有人因無事可做，精神上非常痛苦。若在這種時候收到新聞記者或知名雜誌編輯的採訪邀約，有些人會因為有人能聽自己說話而感到非常開心。

然而，身為殺人犯的父母，每當報章雜誌刊登完全看不出兒子有一絲悔過之意的報導內容時，前來自家抗議和找麻煩的民眾都會增加，可說是被折磨得苦不堪言。

犯下重大罪行的犯人當中，有些人渴望獲得社會的承認，也有些人因為成為媒體寵兒，滿足了那份渴求被認同的慾望。

以秋葉原無差別殺傷事件的犯人加藤智大為例，媒體成功達成了他扭曲的願望「獨占媒體版面」。

加藤犯下罪行的背景是因為孤獨和自卑感，或許現代許多年輕人也懷著和加藤相同的感情，因此不能夠只把他所犯下的案件視為單純因精神異常來處理。

然而，儘管沒有任何罪過，因事件而犧牲的被害者及其家屬，以及加藤一家人卻被痛苦折磨著。

秋葉原無差別殺傷事件過後六年，加藤的弟弟自殺了。這件事只被小篇幅地刊登在某週刊雜誌而已。媒體當中，有一派是大聲呼籲必須嚴加懲戒犯罪者，另一派則是與之對立，倡導必須尊重犯罪者的人權，但卻沒有任何一派傾聽夾在縫隙中的犯罪者家屬的痛苦和悲哀。

太早召開的道歉記者會

隨著逮捕消息遭到報導，也有記者媒體會要求犯罪者家屬做出回應。其中曾有演藝人員的家屬在遭到逮捕後沒多久，案件還在調查階段時，藝人就召開道歉記者會的案例。

然而，能在逮捕後沒多久就知道事件真相的家庭，實際上非常少。

甚至有即使嫌疑人否認罪行，家屬也向記者媒體道歉的案例。雖然對生活突然被媒體闖入的家屬來說，「向社會大眾道歉」是記者半強制他們做的，但家屬這種謝罪的行為，有時卻會對堅持否認犯罪的嫌疑人造成負面影響。

就算被逮捕後馬上認罪，之後也有可能推翻說法否認罪行，因此在證據尚未蒐集完全的調查階段，家屬的隨意發言伴隨著極大的風險。

家屬普遍都不是對於家人走上犯罪之路，身為家屬的自己該負起什麼樣的責任而道歉，只能單純在形式上對於造成社會騷動與不安致歉而已。

以大部分的案件來說，家屬通常得在當事人遭到起訴後，才能得知案件全貌。

有些案件從發生到確定判決結果為止，前後會花上一年以上的時間，而當我們正要觸及真相時，社會大眾的目光卻早已轉移到新的事件上了。

「獵奇」比事實更重要

衫本凜子（四十歲）的丈夫在深夜回家途中，遭人刺傷腹部而身亡。凜子的外遇對象——健身房教練川田和彥（三十歲），和正犯——任職於餐廳的小林修（二十二歲）以殺人嫌疑遭到警察逮捕。之後，凜子也因涉嫌和川田共同謀殺而遭到逮捕。

凜子的丈夫年紀比凜子大一輪以上，和凜子相遇前已經與其他女性結婚，在離婚後才又和凜子結婚。電視機前的觀眾們，報章雜誌的讀者們描繪出一套劇本：凜子厭倦了年紀大的男人，找上年輕男子談情說愛，因而謀劃殺害成為絆腳石的丈夫。這正是專題節目最熱愛的題材。

我因受到川田家家屬的委託，開始對事件展開調查。整個事件中，凜子被社會認定為最大惡人，但不論是川田的親戚或兄弟姊妹，所有人都一致認為凜子是被川田所騙。

讓大家摸不著頭緒的是正犯——小林的存在。小林在凜子丈夫的回家路上埋伏，將其刺殺身亡，但小林沒有前科紀錄，也沒有和任何暴力團體有所牽扯，川田為什麼要特地委託小林殺人？而小林又為何不得不接受委託？網路上雖然謠傳小林和凜子也有肉體關係，但事實上小林和凜子並非男女關係。

所有謎團在正犯小林判決時才水落石出，原來川田和小林有十年以上的師徒關係。小林在讀國中時，與作為他游泳教練的川田相識，川田會約小林吃飯，非常積極地照顧他，因此兩人的關係變得十分深厚。小林的成績不算優秀，在家中有強烈的自卑感，和家人的感情並不和睦。

川田在小林面前說了許多小林家人的壞話，導致小林和家人的關係變得更加疏離。此外，小林也漸漸將川田神格化。川田對小林謊稱自己從一流大學畢業，認識藝人和政治家，而小林對此深信不疑。不知不覺間，川田在小林心中已經變成不可忤逆的存在。

川田替小林介紹工作，命令他做事，並拿走大半工資。

某日，川田盯上了來自己任職健身房運動的人妻凜子。川田也對凜子使用和小林一樣的招數，欺騙她自己的學歷很好，認識許多名人。凜子陷入川田的伎倆，向丈夫提出離婚要求，但丈夫並未接受。

因此，川田利用小林，策劃出殺害凜子丈夫的計畫。川田深信，只要讓小林出來頂罪，就沒有人會發現自己是兇手。

川田利用介紹小林工作這一點，欺騙小林自己是因為他而導致事業失敗，得借錢背負債款，並藉此每天威脅小林以殺人代替償還債務。

小林自幼受到川田洗腦，也沒有其他可以商討的對象，於是陷入不得不接受威脅的狀況。

凜子也是遭到川田欺騙的其中一人。凜子和社會上所傳言的狡猾女性完全相反，是個與實際年齡不符，非常稚嫩且不成熟的女性。忠厚老實又容易受騙，對川田的所說所言全盤接受，盲目聽從。

主謀川田遭判決懲戒二十五年，正犯小林懲戒二十年，共犯凜子懲戒十五年。而解開本案件謎團的關鍵是，心理學家鑑定出川田的思想控制行為。

這個曾經廣為大眾談論的事件，在審判舉行時，前來採訪的記者媒體卻稀稀落落，也沒有幾個人記得這起案件。

幾乎沒有任何一篇報導觸及事件核心，提及川田的思想控制，因此直到現在，社會仍認為凜子是惡女的說法較具有說服力。

相關書摘 ▶《殺人犯的孩子》：我夢見殺了強暴我的男人，但那個人卻是哥哥的臉

書籍介紹

本文摘錄自《殺人犯的孩子》，光現出版

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作者：阿部恭子

譯者：金鐘範

把犯罪者的家屬，當作是可能或潛在的犯罪者，不是理所當然的事嗎？

因為除了法律外，「被歧視」，被默認為是「家屬應得的懲罰」。

一人犯罪，全家受害的「連坐文化」

這樣的場景，即使在台灣也很常見。

犯罪者的父母，因為沒有教育好孩子而道歉，即便犯罪者本身可能已經成年，甚至與家人鮮少往來。

犯罪者的兄弟姊妹，代替犯罪者向受害者，或受害者家屬致歉，即便這些兄弟姊妹可能已經各自有了家庭。

犯罪者的伴侶、配偶，被認為不可能事先不知情，或者一開始就被認定可能是共犯。

犯罪者的孩子，被同儕或同儕的父母歧視，甚至被視為潛在犯罪者。

大多數的人都知道──應該將犯罪者與其家屬視作個別獨立的存在，但媒體的暗示與文化上的習慣，讓許多人仍會在接觸到社會案件時，忍不住這麼想──

他爸媽是怎麼教的？

他老婆／老公怎麼可能不知道他幹出這種事？

怎麼不想想如果是他的老婆／女兒／小孩受害呢？

我家的孩子還是不要跟他的小孩玩在一起比較好，免得被帶壞。

不能說，但可以做。於是當一個家庭出了一個犯罪者，而這個事件又登上新聞版面時，就是這整個家庭惡夢的開始。

Photo Credit： 光現出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航