《殺人犯的孩子》：我夢見殺了強暴我的男人，但那個人卻是哥哥的臉

文：阿部恭子

要報復哥哥的人，卻強暴了她

「我夢見我殺了強暴我的那個男人。但是那個人的臉卻是哥哥的臉……我憎恨害我們全家變得如此悲慘，卻渾然不知的哥哥。或許，其實我真的想殺死哥哥。」

山口咲江（五十餘歲）的哥哥因犯下殺人罪遭判處無期徒刑。原本認為此生不會再見面的哥哥，有一天卻突然寄信給咲江。

咲江以宛如是昨日才剛發生的口吻，開始訴說已經經過三十年以上的事件。

「待在家裡很危險，趕快逃！」

當時十七歲的咲江，接到哥哥浩司打回家的電話。

「你叫我逃跑，突然這麼說是什麼意思……出了什麼事嗎？」

「沒有時間了！總之妳趕快離開家裡！」

說完這句話後，浩司掛斷了電話。

從未聽過哥哥的聲音如此焦急，突然間一股強烈的不安朝咲江襲來。哥哥一定是又惹出了金錢糾紛，四處逃跑。浩司從國中開始離家在外到處遊蕩，也曾因強盜罪進入少年輔育院，至今為止沒有任何正式員工的就業經歷，並和看似暴力團體的人來往。

外面傳來一陣騷動聲，咲江走到玄關向外望去，看見哥哥停在庭院的車子旁圍著幾個男人。

男人們走進玄關，撞倒咲江後闖入家中。

「浩司！你給我出來！」

男人們大聲喊著。

「浩司在哪！」

其中一個男人逼問咲江，咲江回答不知道後，男人封住她的嘴，將她拖進家中。

「庭院有車子，所以他應該回來了。」

男人們說著這句話，關上玄關的門後。開始物色家中的物品。咲江被拖入寢室強暴，一個人結束後，另一個男人也騎到咲江身上。對方的手離開她嘴巴的瞬間，咲江想要大叫，但對方以宛如魔鬼的樣子瞪著她說：「敢叫就殺了妳！」咲江失去了聲音。

「聽好，這是對浩司的復仇，因為他惹出了大麻煩。」

男人們重複嘟噥著這句話。咲江被兩個男人強暴。

「我們來這裡的事情，絕對不准跟任何人說！妳敢說的話，就放火燒了妳家。給我整理好，裝作什麼事都沒發生過！」

說完這句話後，男人們逃跑般地離開家中。

咲江在地上爬行到玄關，將大門鎖上。接著，遵照男人們的指示將家中整理乾淨，拭去臉上的血，將身體清洗乾淨。

過了不久，母親回來了。咲江打開大門的瞬間，母親在走進玄關時，幾乎是癱倒在地。

「他們說浩司殺了人……」

咲江不禁懷疑自己的雙耳。哥哥雖然對花錢不知節制，但怎麼可能會去殺人？

母親說浩司和夥伴闖入民宅，殺害一對夫妻後逃跑。在那之後不久，警車停在家門外。警察詢問咲江有沒有和哥哥見面，咲江回答沒有後，警方開始調查家中。

咲江認為自己必須說出被強暴的事，但恐懼感使她無法訴諸言語。而且，唯有遭到強暴的事，她不願讓任何人知道。

母親總是為了哥哥的事操煩，實在不想讓母親也為自己擔心，所以咲江無法將被強暴的事說出口。

咲江的父親在她年幼時因交通事故去世，自此之後是母親一個人工作扛起家中的經濟重擔。哥哥沒有工作，終日沉迷賭博。即使如此，浩司對咲江和母親很溫柔體貼，贏錢、狀況好時會買衣服和飾品送給她們。

母親告誡過哥哥好幾次，要他去找工作，但哥哥每次都說些得意忘形的話矇混過去，最後總是讓母親承擔更多債務。

隔日，哥哥和夥伴在隔壁縣一起遭到逮捕。事件一登上新聞版面，記者媒體就開始聚集到住家附近，咲江害怕到甚至無法外出。

雖然面臨高中不得不休學的狀況，但住在附近的同班同學田中守，因為擔心咲江而到家中探望她。守的住家很豪華，在校也是一位成績優異的學生，從以前開始就對咲江抱有好感。

因為守每天早上會來接咲江，並處處細心照料，讓咲江能在短時間內重回學校上課。咲江在學校沒有遭人欺負或中傷，同班同學都很溫柔地接納她。那時，若沒有同學們的支持，咲江一定會選擇自殺。

正當咲江終於回歸高中生活時，她發現自己懷孕了。哥哥被逮捕後，雖然每天都必須提心吊膽面對周遭的一切，但咲江努力讓自己遺忘遭到強暴的事實。

被告知懷孕的瞬間，當時的恐懼再度被喚醒。

咲江希望盡快接受墮胎手術，雖然她向醫生說會和母親商量，但很猶豫該不該告知母親實情。

遭到逮捕的哥哥否認罪行，並拜託母親聘僱擅長冤獄案件的律師，母親因為相信兒子是無辜的，四處向親戚低頭籌措律師費用。

母親後來因哥哥的事件遭到公司解雇，只有清掃工作願意聘雇她，生活被迫變得相當拮据，還必須付高中的學費……咲江雖然想和朋友商量，但沒有勇氣說出事實。

守察覺到咲江有煩惱，擔心地詢問了咲江。咲江對守坦白所有事情，於是守負擔了墮胎費用，之後也陪伴在受傷的咲江身旁。

守對咲江說：「高中畢業後我們就結婚吧。」守既認真又溫柔體貼，但咲江有其他心儀的男性。然而，咲江無法拒絕即使知道自己有其他喜歡的人仍對她求婚的守。

母親的援助沒有奏效，哥哥被判處無期徒刑。咲江和母親懷抱著相同的想法，認為哥哥並不是會殺人的人，雖然他會欺騙人、偷東西，但從未對任何人施以暴力。

話雖如此，但哥哥至今為止給很多人添了許多麻煩，若是作為依照自己慾望生活的人所受到的報應來說，咲江認為無期徒刑的判決很妥當。

和守交往一年多後，守對咲江提出了分手要求。

「父母無論如何都無法贊成我和咲江結婚……我們都還是學生，若父母反對，實在很困難。」

守這番沒有擔當的話，深深傷害了咲江。那時正是咲江開始對守敞開心扉，感覺自己被人憐愛的時候。但是，這就是殺人犯家屬的命運，咲江也只能放棄。

母親決定將成績優秀的咲江送到城市，因為現居的城鎮有太多人知曉這個案件。母親心想，咲江待在這裡恐怕找不到好工作。咲江也期盼能離開家鄉，到外地生活。

咲江在高中畢業後，成功於百貨商店任職。面試時，面試官只詢問了雙親的工作內容，哥哥的事件並未造成任何影響。關於哥哥的事情，咲江對周遭的說法一律是，哥哥和父親都在交通事故中身亡了。

母親相信兒子是遭到冤枉的，為了要求重新審判而想方設法。然而，洗清冤罪的機會渺茫，讓母親感嘆兒子可能會死在監獄中。咲江聽到這番話後很放心，並對母親說她這一生不打算再和哥哥有任何瓜葛。

之後，咲江和職場的同事結婚了。她只對丈夫坦誠了哥哥的事件，對方說即使如此也想和她結婚，但這件事不要告訴雙親和親戚。

後來咲江有了兩個孩子，過著幸福的生活。然而在事件過後三十多年，改從夫姓的咲江突然收到了在監獄服刑的哥哥的來信。

咲江想起母親去世時的遺言：「他是妳這世上唯一的哥哥，哥哥就拜託妳了。」

咲江不情願地打開信封。

咲江： 好懷念啊！我們已經好幾十年沒見了，即使再見到面，或許妳也認不出我了。我因為莫須有的罪行，在監獄度過了三十年以上的生活，我想這段時間一定給母親和咲江添了許多麻煩。無法見到母親最後一面，我真的非常痛苦，但我再過不久應該就可以出獄了，到時候我們一起去幫母親掃墓吧。我非常期待能再和咲江見面，幫我向妳的丈夫和孩子問好。 浩司

咲江每讀一行，心中就湧起一股憤怒，雙手顫抖。

丈夫看見妻子因憤怒而變僵硬的表情，拚命地不停安慰她。

三十年前，令人厭惡的記憶逐漸甦醒。

「這是對浩司的復仇。」

強暴咲江的男性的臉，輪廓一點一點地浮現，和哥哥的臉重疊。

相關書摘 ▶《殺人犯的孩子》：媒體將犯罪者奉為神，報導「獵奇」比事實更重要

書籍介紹

本文摘錄自《殺人犯的孩子》，光現出版

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作者：阿部恭子

譯者：金鐘範

把犯罪者的家屬，當作是可能或潛在的犯罪者，不是理所當然的事嗎？

因為除了法律外，「被歧視」，被默認為是「家屬應得的懲罰」。

一人犯罪，全家受害的「連坐文化」

這樣的場景，即使在台灣也很常見。

犯罪者的父母，因為沒有教育好孩子而道歉，即便犯罪者本身可能已經成年，甚至與家人鮮少往來。

犯罪者的兄弟姊妹，代替犯罪者向受害者，或受害者家屬致歉，即便這些兄弟姊妹可能已經各自有了家庭。

犯罪者的伴侶、配偶，被認為不可能事先不知情，或者一開始就被認定可能是共犯。

犯罪者的孩子，被同儕或同儕的父母歧視，甚至被視為潛在犯罪者。

大多數的人都知道──應該將犯罪者與其家屬視作個別獨立的存在，但媒體的暗示與文化上的習慣，讓許多人仍會在接觸到社會案件時，忍不住這麼想──

他爸媽是怎麼教的？

他老婆／老公怎麼可能不知道他幹出這種事？

怎麼不想想如果是他的老婆／女兒／小孩受害呢？

我家的孩子還是不要跟他的小孩玩在一起比較好，免得被帶壞。

不能說，但可以做。於是當一個家庭出了一個犯罪者，而這個事件又登上新聞版面時，就是這整個家庭惡夢的開始。

Photo Credit： 光現出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航