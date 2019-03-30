國外山友來台登山，得先面臨這五大障礙

知名登山客G哥出事的新聞引起全國關注，我在第一時間為文呼籲，台灣高山之美舉世無雙，現在就是正視台灣登山活動治理問題的時候，勿讓一位熱愛台灣山林的山友殞落，成為遺憾的單一事件。令人意外的是，這竟是許多網友第一次聽到台灣有300座超過3000公尺高山，毫不輸給擁有富士山的日本與魔戒拍攝地的紐西蘭。「越在地、越國際」幾乎快成為發展在地產業的經典口號了，結果我們國人對於身邊的美景資源竟然認知有限，更讓我覺得推動台灣山岳教育刻不容緩！

緊接在1月29日，我與黃國書委員共同舉辦「修正國安法第五條，讓登山活動更自由」記者會，期待台灣從戒嚴管制走向開放管理，友善登山環境，發展登山產業。我們特別要求相關的行政部門在三個月內安排跨部會的協商，盤點山岳資源，奠定發展登山產業的基礎。

很開心行政院聽到了民間的聲音，在農曆年的連假之前，由張景森政委召集會議，討論登山管理規則等議題，回應我們的呼籲。根據新聞報導，張景森政委表示，現行授權各縣市自訂登山管理規則不合理，將由中央召集相關部會，統籌訂定「登山活動管理規則」，統一規範申請、報備、救援等。

我在這邊還是要提醒行政院，行政機關在我與黃國書委員舉辦記者會上的發言，一面倒地表示現行申請登山的環境友善，機制上毫無障礙，也沒有過度管制，跟山友們的實際體驗大相逕庭。我們肯定中央承擔的勇氣，但我們需要從管制的思維走向管理，管制思維不改，由中央或是地方來訂定，都沒有辦法解決問題。如果我們要從發展產業的角度切入，除了登山管理法規，其他的配套措施也一樣重要。我試著用電玩打怪破關的方式，來呈現外國登山客想來台灣登山，有可能面臨的障礙吧：

第一關守關魔王：語言

以促進外國登山客來台的角度來看，首先就是有名字的百岳，仍然不是全部開放，而且官方提供的介面也不利外國人瀏覽，等於引發興趣的第一關就卡住了。空有百岳之名，有完整介紹，真正能親近的有幾岳？

第二關守關魔王：搶票

就算克服語言障礙，透過山友介紹想來台灣的人，還有各主管機關各自為政，標準不一的關卡要過。開放的路線少，還有人數管制，有的機關用開放搶票制，就像台鐵為人詬病的訂票系統，時間到第一秒按到的就能去；有的機關則用一個月前報名抽籤制，抽到就能去，沒抽到就…。用外國登山客的觀點，如何事先規劃行程？

第三關守關魔王：專業認證

台灣目前沒有由政府舉辦的高山嚮導認證考試，係由體育署授權兩大民間登山組織開課並考試後發給嚮導證，然而這些訓練課程與考試的內容，是否代表取得嚮導證的人，就有能力擔任外國登山團隊的嚮導工作？答案恐怕不會太樂觀。再者，高山嚮導是否為外語導遊的一種？應受現行發展觀光條例規定之規範，必須先取得外語導遊執業證？

第四關守關魔王：保險

台灣有登山險，特色是比旅平險貴五倍，而且不賠直升機救援費用！不賠直升機救援費用！不賠直升機救援費用！就好像付了五倍的醫療險，最貴的癌症不給付一樣，這種險誰要買？在外國可以買到包含直升機救援的保險，唯獨台灣買不到，還有誰要來台灣？

Photo Credit: Peellden CC BY SA 3.0

衝衝衝過五關

積極開放，有效管理，我期待發展產業的思維能夠納入登山相關政策之中。

就如同我長久支持的新創事業，首要工作就是建立生態系，登山產業也不例外。從籌建登山學校、開放代表性山岳、完善登山環境做起，一步步引導台灣發展登山產業。

在此呼籲政院徵詢意見的對象，除了傳統的山岳組織，也必須納入以創業思維推廣台灣登山產業的年輕人，集合眾人的智慧一起努力，使台灣登山活動成為世界獨一無二的知名品牌，發展成為不受景氣影響的產業，而台灣民眾也能親近、欣賞，進而愛惜自己的高山。

本文經作者授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航