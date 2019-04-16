聊天機器人讓客服自動化！CHATISFY 劉文翰：一次整合LINE與FB，達到「跨平台管理」

近期LINE@ 推出新版收費制度，讓品牌電商、行銷圈內一片哀號聲四起。自4月18日起，過去的「LINE@生活圈」將與「LINE官方帳號」的產品功能及服務整併；收費模式也從之前的固定月費「吃到飽」，調整成以訊息則數計價，對於有大量用戶數的企業商家來說，行銷成本大幅調漲，讓老闆們大喊吃不消。

LINE推訊息計價，將成行銷生態轉捩點

但在同時，LINE官方帳號的新方案也讓進入門檻降低，因為開放使用Messaging API後，所有帳號可全面串接聊天機器人服務，增加商家與客戶一對一的溝通體驗。聊天機器人平台CHATISFY執行長劉文翰Vincent表示：「LINE官方帳號2.0的推出，對於整個行銷生態會是一個很大的轉捩點，特別是在精準行銷和內容優化上。」

Vincent指出，過去LINE@因為成本低廉，大多數電商都將它定位成免費流量來源而大量推播廣告訊息；現在以訊息計價後必須開始調整思維，不能再像過去亂槍打鳥，而是要設計出完整的流量渠道、精準分眾TA，才能真正提高轉換率。以LINE來說，就要思考如何利用它的私密溝通特性，來營一對一的VIP服務及社群CRM（顧客關係管理）。

精準行銷是現在式！CHATISFY 整合LINE和FB Messenger

因應LINE的新制改革，CHATISFY團隊強攻猛打，推出串接LINE官方帳號的聊天機器人服務，解決LINE上顧客名單難以管理、推播封鎖率高、做不到精準分眾等問題，甚至也能同步整合FB Messenger，全面掌握消費者在不同平台的數位行為軌跡，為企業提供了一條龍式的解決方案！。

Photo credit:CHATISFY 新版「CHATISFY 2.0」可整合LINE 官方帳號及 FB 粉絲團， 所有訂閱戶一頁看透

機器人可以自動在對話中為客戶加上標籤以達到精準行銷，且訊息不算在LINE每封0.2元的收費範圍裡，對於目前陷入愁雲慘霧中的企業商家來說絕對是一道曙光。

Chatbot過去被用來作為增加觸及率的流量工具，但Vincent認為，客服及再行銷導購才是聊天機器人的最大優勢。「聊天機器人一大強項就是自動化回應的客服系統，可以幫助企業解決40-70% 的客服人力。依企業規模差異，可帶來15%、甚至1.5倍的營收成長。」

Vincent舉例，一位來自台東的小農因平時農忙，無暇回應粉絲團上商家及消費者的問題，靠著Chatbot自動回應功能，解決了客服的人力成本，時間也獲得妥善分配，讓業績大幅成長。

在CHATISFY新推出的Chatbot系統中，最大的特色是整合了Facebook粉絲團與LINE帳號，將「跨社群顧客」達到一站式管理，在同一個操作界面上就能比對數據分析、完成客服流程。

在系統開發過程中，已好幾個月沒睡好的Vincent坦言的確是一大挑戰。因系統建構在外部工具上，團隊必須要有高機動性及應變能力，甚至在設計時就得先預留變化空間，以快速的節奏因應市場的變動。

Photo credit:CHATISFY Vincent分享新版的CHATISFY 2.0結合了FB與LINE的聊天機器人功能，是做CRM最好的行銷利器

東南亞愛「私訊」購物，Chatbot成需求藍海

「對話式商務」時代來臨，除了台灣，CHATISFY的下一個銷售重點放眼東南亞市場，目前已有台商實際落地測試，並在印尼、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓等地使用。

由於當地消費者習慣在社群媒體上以「私訊」方式購物，對於Chatbot的需求絕對是一片藍海，Vincent表示設計產品當初，就非針對單一市場，搶進東南亞勢在必行，但跨海服務相對需要適地性的調整，2019年將會投注大量資源、結合在地夥伴，繼續以快、狠、準的節奏為CHATISFY打進世界舞台。