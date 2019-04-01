定海神針是你搶來的，韓市長你忘啦？

文：祁立峰

高雄市長韓國瑜出訪香港與中國，搞得台灣各家媒體鬧歡歡又氣噗噗，有的頻道說這是賣台之旅，又有的頻道則要其他人別扯後腿。於是乎有人發起拒看三力冥視，有人則罷看韓天娛樂，在我的網路社群上更是韓粉高潮，覺青崩潰，只能說現在風向好亂，讓我這尚書大人專欄好難寫啊。

但在這些新聞裡，我最關注的還是韓市長說的：「我是孫悟空來賣人參果」以及「九二共識是兩岸的定海神針」這兩段出自《西遊記》典故。其實在小說裡人參果並不是悟空的，他也沒準備拿出來行銷，但人參果被孫悟空豬八戒師兄弟偷吃是真的。所以我們有歇後語云「豬八戒吃人參果」，用以形容囫圇吞棗不知滋味。至於整本《西遊記》裡，孫大聖偷吃過的各種農產品可多了，譬如西王母蟠桃宴的蟠桃，太上老君煉的金丹等等。

但我有意見的是韓市長說的「定海神針」這典故。話說這到底是個啥寶物咧？相傳「定海神針」是當年大禹治水時劃定江海深淺的神器，爾後花果山水簾洞的老孫，終於從潑猴練成精，決定到隔壁強國之東海龍宮討兵器，龍王先拿出海神的三叉戟（又稱龍宮瑪莎拉蒂），悟空嫌太輕不好使；後來拿出呂布那根的方天畫戟，悟空依舊不滿意，只差沒有把F16V拿出來軍售。但這可不行，畢竟晚點還要去中聯辦，不，我是說還得上天庭去面聖，兵器不稱手那怎麼了得？此時龍宮的韓粉議員給了建議：

照原文來看，這大禹治水用神器原名應為「定海神珍」，但老孫一摸不得了，原來是一個金屬製的棒狀鐵柱，而且還可以伸縮自如（我要這鐵棒有何用）、能屈能伸，於是後來就被訛傳成了「神針」：

從此之後這根被孫悟空強搶過去的鐵棒，就不再叫定海神針或九二共識，正式更名為「如意金箍棒」，有需要時就可以拿來一國兩制，有別的需要也可以改成一中各表，反正時長時短，時軟時硬，愛怎麼用就怎麼用。所以從頭來看這個典故，原來定海神針早就不收藏在東海龍宮裡，而是被悟空幹走了。其後悟空就靠著這根伸縮自如的金箍棒，先是大鬧天宮，再護送唐僧一群人西天取經，歷九九八十一難，終於修成正果，位列仙班，真是功德無量。

所以說韓市長，你、忘、啦（世堅口吻），台灣現在是悟空當家，龍王治國嗎？（我開玩笑的）其實中國向來推崇《西遊記》，尤其是小說裡人民當家作主的無產階級革命主張，最經典的一段莫過於孫悟空大鬧天宮，鬧到西方如來佛祖出場平亂。悟空說可以請習大大，不，我是說請玉帝搬出去，天庭由他當家作主，未料被如來佛祖科科呵呵冷笑：

佛祖說人家天宮領導人可是經歷幾千劫難，你孫猴子還沒練夠，先回去領表初選之後再來。孫大聖這話也說得很直接：「皇帝輪流做，明年到我家」。等等，這明年不就是傳說中的2020了？這一切是不是有什麼深意啊？（叮咚查水錶）。好加在後來悟空就被佛祖給壓在了五指山下，平息天宮這場浩劫，只能說古典小說有許多微妙的隱喻，值得一再深究。不過認真說我也是感謝韓市長提出這些古典元素，讓我們有機會可以重讀這些微妙機巧的經典，雖說有些引喻失當，但反正我這專欄跟韓天台性質類似，大家當作娛樂頻道看看就好，謝謝大家（請問需要發不自殺聲明嗎）（怕）。

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