假期結束了！「回到工作崗位」「處理未處理完的瑣事」英文怎麼說？

連假結束的收心絕對是最折磨人的事情!假期當中旅行再美好,心情再輕鬆都難免有說 "Good-bye." 的一天,有沒有什麼好方法可以讓這種收假症候群的症狀減輕一些呢?點進影片看看達人們都是怎麼安排假期的吧!

好了好了,假期真的結束了!該面對的還是要面對呀,希平方準備了一些在職場上可能會遇到的英文片語,讓回歸職場的你戰鬥力滿點!

工作有關的英文片語

get the ball rolling 著手做、開始做

看到這個片語的時候,get the ball rolling跟球可沒有關係喔,它指的是「開始做某件事」,就像你把球丟擲出去,讓球開始滾動一樣。

Thank you all for attending this conference today. Let’s get the ball rolling, shall we?

(謝謝你們今天參與這個會議。我們開始吧,好嗎?)

那這個片語不只限定於職場,你也可以用在一般日常生活中:

It’s time to get the ball rolling. I don’t want to be late for the party!

(是時候動身了。我不想要在派對上遲到!)

back to the grind 回到工作崗位

Grind這個字有「苦差事」的意思,back to the grind是很生活化的片語,表示在一段假期之後「回去工作、回到工作崗位」,注意這個片語尤其可以表達回去的這個工作讓你覺得很辛苦、很痛苦喔。

I had such a wonderful vacation, and it makes it so hard to get back to the grind.

(我度過了超級美好的假期,而這讓人很難回到工作崗位。)

tie up loose ends 處理未處理完的瑣事

像是放連假之前大家會想把手邊還沒完成的工作做點收尾,連假才放得安心又踏實!

The project is almost finished, but I still need some time to tie up some loose ends before Christmas.

(這項專案差不多完成了,但我仍需要一些時間才能在聖誕節前處理好剩下的一點事情。)

hit the ground running 充滿幹勁地開始、馬上就做得成功

大家可以想像一個訓練有素的軍人在藉由降落傘或其他飛行工具著陸之後,馬上就進入戰鬥狀態,直直往前衝,這個片語就是這種意象喔。當你要表達接到新的工作或任務充滿幹勁的時候,就可以使用這個片語。

Have you done this before? We’re all amazed that you hit the ground running your first month here!

(你之前有做過這個嗎?我們都很訝異你到這裡的第一個月就做得這麼好!)

cut-and-dried 已安排好、無法改變的

The plan is cut-and-dried. It should work fine at the expo.

(這個計畫已經安排好了。它應該會在展覽上進展得很順利。)

注意這個片語如果用來描述一個情況或事情的話,它可以指那個情況「非常清楚明確」喔。

The situation is not cut-and-dried, and we’re still waiting for the police report of the investigation.

(情況還不明朗,我們仍然在等警方調查的報告。)

pass the buck 推卸責任

Buck雖然可以指「錢」,但pass the buck這個片語卻不是指什麼好事喔,它是「推卸責任」的意思。

We can’t get anything done with everyone passing the buck.

(每個人都推卸責任的話,我們就無法把事情做好。)

a done deal 制定好、準備好的計畫

Is it a done deal or do we still have time to make changes?

(這件事已經決定好了,還是我們仍然有時間做點改變呢?)

