牙周病、敏感性牙齒、牙齦發炎，這些難以啟「齒」的英文怎麼說？

牙齒不僅是品嚐美食的好朋友,更是與人溝通最重要的門面之一,但我們或多或少都會有一些難以啟「齒」的毛病,你知道要怎麼用英文表達嗎?跟著今天的專欄一起認識吧!

首先最重要的是要認識這些好朋友要怎麼稱呼,牙齒單數是tooth,但複數可不是像一般後面加上s就好,複數會變化成 teeth。可以從念法去記憶,tooth中間的「嗚」很短,所以是單數;teeth中間的「伊」是長音,所以是複數。

其他比較常見的還有這些:

A: Ouch! It hurts to bite down here.(噢!咬這裡好痛。)

B: You must have a cavity.(你一定有蛀牙。)

Aw, man! The dentist just told me I have three cavities.

(天啊!牙醫剛剛跟我說我有三顆蛀牙。)