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牙周病、敏感性牙齒、牙齦發炎，這些難以啟「齒」的英文怎麼說？
我們想讓你知道的是
牙齒不僅是品嚐美食的好朋友，更是與人溝通最重要的門面之一，但我們或多或少都會有一些難以啟「齒」的毛病，你知道要怎麼用英文表達嗎？跟著今天的專欄一起認識吧！
牙齒不僅是品嚐美食的好朋友，更是與人溝通最重要的門面之一，但我們或多或少都會有一些難以啟「齒」的毛病，你知道要怎麼用英文表達嗎？跟著今天的專欄一起認識吧！
認識好朋友
首先最重要的是要認識這些好朋友要怎麼稱呼，牙齒單數是tooth，但複數可不是像一般後面加上s就好，複數會變化成 teeth。可以從念法去記憶，tooth中間的「嗚」很短，所以是單數；teeth中間的「伊」是長音，所以是複數。
其他比較常見的還有這些：
- front tooth 門牙
- molar 臼齒
- canine 犬齒、虎牙（canine也是犬科動物的意思，很容易聯想）
- wisdom tooth 智齒
- false tooth / dentures 假牙
- gum 牙齦
難以啟「齒」的毛病
- cavity 蛀牙
A: Ouch! It hurts to bite down here.（噢！咬這裡好痛。）
B: You must have a cavity.（你一定有蛀牙。）
Aw, man! The dentist just told me I have three cavities.
（天啊！牙醫剛剛跟我說我有三顆蛀牙。）
- gingivitis 牙齦發炎
Having gingivitis is painful and can be irritating.
（牙齦發炎很痛苦又令人難受。）
- gum disease / periodontal disease 牙周病
上面有提到牙齦是gum，那牙周病就是牙齦的毛病，因此可以說gum disease，或是專有的periodontal disease。
Gum disease isn’t easy to detect in the early stages. You might have it and not even know.
（牙周病在初期階段很難發現。你可能已經患有牙周病卻不曉得。）
- bad breath 口臭
Breath是吐出來的氣，口臭就是指吐出來的氣很不好聞，所以可以說bad breath，真的很嚴重還可以替換更強烈的形容詞，像是terrible breath、awful breath。
The guy sitting next to me has awful breath. I think I’m going to faint.
（坐我旁邊那個男的有超嚴重口臭。我覺得我要暈倒了。）
- sensitive teeth 敏感性牙齒
Sensitive teeth是名詞詞組，另外也可以用一般句子敘述：
I can’t really have ice cream. My teeth are too sensitive to cold foods.
（我不太能吃冰淇淋。我的牙齒對冰的食物很敏感。）
如何整治這些小淘氣
- get / have one’s tooth removed 拔牙
拔牙就是要移除牙齒，因此可以用remove這個字。例如：
I just had a tooth removed, and I’m still in pain.
（我才剛拔掉一顆牙，而且現在還在痛。）
- get / have one’s tooth filled 補牙
跟中文一樣，英文的補牙也是將蛀牙「填滿」的概念，因此使用fill。例如：
I need to go to the dentist to get my cavities filled.
（我需要去看牙醫把我的蛀牙補起來。）
- teeth cleaning / dental cleaning 洗牙
一般建議半年就要洗牙一次，徹底清潔牙齒，也因為是清潔，因此用到cleaning這個字。例如：
Most dental professionals recommend a teeth cleaning every six months.
（大部分牙醫專家建議每六個月就要洗牙一次。）
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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈你也有蛀牙的毛病？知道英文怎麼說嗎？〉為題發表
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航