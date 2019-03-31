牙周病、敏感性牙齒、牙齦發炎，這些難以啟「齒」的英文怎麼說？

牙齒不僅是品嚐美食的好朋友，更是與人溝通最重要的門面之一，但我們或多或少都會有一些難以啟「齒」的毛病，你知道要怎麼用英文表達嗎？跟著今天的專欄一起認識吧！

認識好朋友

首先最重要的是要認識這些好朋友要怎麼稱呼，牙齒單數是tooth，但複數可不是像一般後面加上s就好，複數會變化成 teeth。可以從念法去記憶，tooth中間的「嗚」很短，所以是單數；teeth中間的「伊」是長音，所以是複數。

其他比較常見的還有這些：

front tooth 門牙

molar 臼齒

canine 犬齒、虎牙（canine也是犬科動物的意思，很容易聯想）

wisdom tooth 智齒

false tooth / dentures 假牙

gum 牙齦

難以啟「齒」的毛病

cavity 蛀牙

A: Ouch! It hurts to bite down here.（噢！咬這裡好痛。）

B: You must have a cavity.（你一定有蛀牙。） Aw, man! The dentist just told me I have three cavities.

（天啊！牙醫剛剛跟我說我有三顆蛀牙。）

gingivitis 牙齦發炎

Having gingivitis is painful and can be irritating.

（牙齦發炎很痛苦又令人難受。）

gum disease / periodontal disease 牙周病

上面有提到牙齦是gum，那牙周病就是牙齦的毛病，因此可以說gum disease，或是專有的periodontal disease。

Gum disease isn’t easy to detect in the early stages. You might have it and not even know.

（牙周病在初期階段很難發現。你可能已經患有牙周病卻不曉得。）

bad breath 口臭

Breath是吐出來的氣，口臭就是指吐出來的氣很不好聞，所以可以說bad breath，真的很嚴重還可以替換更強烈的形容詞，像是terrible breath、awful breath。

The guy sitting next to me has awful breath. I think I’m going to faint.

（坐我旁邊那個男的有超嚴重口臭。我覺得我要暈倒了。）

sensitive teeth 敏感性牙齒

Sensitive teeth是名詞詞組，另外也可以用一般句子敘述：

I can’t really have ice cream. My teeth are too sensitive to cold foods.

（我不太能吃冰淇淋。我的牙齒對冰的食物很敏感。）

如何整治這些小淘氣

get / have one’s tooth removed 拔牙

拔牙就是要移除牙齒，因此可以用remove這個字。例如：

I just had a tooth removed, and I’m still in pain.

（我才剛拔掉一顆牙，而且現在還在痛。）

get / have one’s tooth filled 補牙

跟中文一樣，英文的補牙也是將蛀牙「填滿」的概念，因此使用fill。例如：

I need to go to the dentist to get my cavities filled.

（我需要去看牙醫把我的蛀牙補起來。）

teeth cleaning / dental cleaning 洗牙

一般建議半年就要洗牙一次，徹底清潔牙齒，也因為是清潔，因此用到cleaning這個字。例如：

Most dental professionals recommend a teeth cleaning every six months.

（大部分牙醫專家建議每六個月就要洗牙一次。）

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈你也有蛀牙的毛病？知道英文怎麼說嗎？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航