教育部修法將同志教育「換個名字」，反同團體批評「官逼民反」

反同團體「下一代幸福聯盟」（幸福盟）去年提出公投，要求國中小不得教同志教育，公投通過後，教育部昨（27）日發出法案修正預告，直接將「同志教育」改成「認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向教育」，挺同團體盛讚，但反同團體卻在今日召開記者會抗議教育部「換湯不換藥」。

2018年幸福盟提出的公投第11案，主文要求，學校不得在國中和國小教《性別平等教育法施行細則》所說的「同志教育」，最後公投案通過，該法的主管機關教育部依法必須做出回應。

教育部修法不只將同志教育「解壓縮」，還加入性騷擾防治

但當時，教育部就在行政院意見書中強調，「教育部所實施的同志教育，係教育學生瞭解並尊重不同的性別特質、性別認同及性傾向，屬於性別平等不可分割的一部份。」教育部28日晚間在臉書貼出《性別平等教育法施行細則》第13條修正預告。

原本的《性別平等教育法施行細則》第13條規定：

「本法第十七條第二項所定性別平等教育相關課程，應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程，以提昇學生之性別平等意識。」

未來打算修正成：

「本法第十七條第二項所定性別平等教育相關課程，應涵蓋情感教育、性教育、認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向教育，及性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育等課程，以提升學生之性別平等意識。」

也就是說，將法條中的「同志教育」修改成「認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向教育，及性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育」。

教育部表示，依性別平等教育法第2條、第12條、第14條及第17條等規定，性別平等教育相關課程應涵蓋認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向教育。

除此之外，這次修法也納入了教育部一直以來重視的「性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育課程」，教育部也強調，這次修法符合聯合國《兒童權利公約》，公約提及應確保兒童在性別、性取向、性別認同，以及青少年在性傾向，有不受歧視權。

教育部更發佈了一張懶人包圖片，表示這次修法是為了「落實基本精神」、「不歧視、不霸凌性別氣質差異的人」、「男生溫柔、女生剛強都應該予以尊重。」此外，懶人包還強調，「國中小教性平教育不會讓孩子變同性戀。」

教育部於預告中表示，由於國民中小學教科書正進行審查作業，需在5月底前完成，因此將預告天數縮短為7日。對於修法內容有任何意見者，必須於公告刊登公報隔日起7日內陳述意見。而這次修法是「行政命令」層級的法規，無需經過立法院同意，公告後若沒有收到反對意見，預告期結束後就可以通過。

《中央社》報導，正草案公告後，獲得挺同婚團體熱烈支持，盛讚是將同志教育一詞「解壓縮」，修法後更為明確。

性別平等教育大平台、台灣同志諮詢熱線協會等團體日前發出聯合聲明指出，公投第11案結果不等於「廢止同志教育」，而是執行面的調整。對於教育部透過調整施行細則，具體標示「同志教育」的實際內涵，表達肯定，但也呼籲教育體系落實性平教育，教導年輕一輩尊重多元性別差異、消除性別歧視，以促進性別地位的實質平等。

幸福盟：我們要刪除「蜂蜜檸檬」，你改成「蜂蜜檸檬加水」

但幸福盟等團體卻不認同，在今（29）日上午聚集教育部門口陳情。《中央社》報導，幸福盟理事長曾獻瑩表示，教育部作法就像本來喝蜂蜜檸檬，現在改喝「蜂蜜加檸檬加水」，根本是玩文字遊戲。

《中國時報》報導，曾獻瑩表示，幸福盟去年提的公投理由書明確指出，同志教育的範疇包括：性別光譜、多元性別、變性、男與男、女與女等不適齡內容，都要按照公投結果進行刪除。但教育部修正草案中的「性別認同」卻包括多元性別與變性議題。「性傾向」教育包括男與男、女與女等多元情慾內容，明顯違背公投主文主張的實質意涵。

《中央社》報導，出面聲援的國民黨立委沈智慧表示，教育部是藐視公投結果、玩兩手策略，也質疑教育部究竟是依據多數意見修法，還是少數意見。

高雄市家長聯盟總召洪志和表示，草案預告後，同志運動的人都在感謝教育部，家長則感到憂心。他希望教育部不要再玩文字遊戲，否則恐「官逼民反」。《中國時報》報導，如果教育部不肯遵守公投結果，他們會爭取高雄市長韓國瑜與市議會的支持，徹底落實地方自治，自訂性平教育網要，不接受教育部的作法。

《蘋果日報》報導，教育部學務特教司專門委員黃蘭琇表示，施行細則必須要依循母法精神，將尊重公投法精神，進行施行細則草案研修，教育部已召開兩場諮詢會議，第一場邀請提案方和家長團體、性別平等專家學者、教師會、家長會、學生代表；第二場則邀集性平專家學者、家長、教師、代表、學生、相關民間團體，每一場來的與會者都有40位左右，另外她表示「適合孩子」是適齡課程，課綱中有明確規範，各界對教科書內容有任何疑義，都有教科書澄清小組；家長代表若對學校正常教學有任何疑惑，都可透過既有機制反映。教育部預計4月2日正式公告實施施行細則修正。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺