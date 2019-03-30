看不慣「韓天電視台」的荒謬，不如想想如何讓周遭的人轉台

文：謝繐宇（政治大學傳播學院學生）

近日，台大發起的「拒看中天」的行動，對於長期偏頗言論的報導與近期又傳出有「收視費」的爭議問題，讓學生自發性發起拒絕收看的運動，政大更出現一位校外人士經常將頻道轉至中天後離開而與學生起了爭執，而「拒看」運動的效應持續發酵中。

今天因為課程的安排而觀賞了李惠仁導演所拍攝的《蘋果的滋味》，恰好遇上「拒看中天」的行動，對於媒體壟斷與財團立場方面更有了感觸。

2008年當時的旺旺集團買下的中時集團和旗下的三中媒體，包含中國時報、中國電視公司及中天電視，將其事業版圖從食品業擴張到媒體業，在2012年旺中集團有意併購有線電視系統的中嘉網路，當一間媒體的勢力將會大過可以掌控的範圍，不僅是橫向整合更可以縱向合併形成了媒體壟斷，而成為政治與企業手下的工具。

媒體的第四權，督促政府？

我們總說媒體是第四權，可以監督政府，但因為財團進駐媒體背景，而使這個第四權有了立場，而近日中天頻道的報導更彰顯喉舌化的現象，立場偏頗且成為政治利用的工具。

確實，各家媒體都有各自立場，但對於近期中天的新聞標題及其內容，深感憂慮。每晚晚間新聞特定政治人物出現比例超過30%甚至是過半新聞版面比例，或是進行特定人物的造神運動，以及天有異相出現鳳凰展翅等引用內容。

媒體有自由但應該要相對自律的精神，就讀傳播學系的我，接受的教育告訴我們媒體是一個很強大的產業，不只是一個傳播工具更是一個直接影響人民的管道，現在的我們要先自我培養出媒體素養與識讀的能力，將來在各個媒體裡持續發揮自己的能力並傳送客觀且事實的內容，更希望可以透過自己的能力讓更多人聽見社會的聲音。

身為一位大學生，享受著教育給我們的力量，看著偏頗報導的不合理我們會笑會反思，但看到我的家人們、爺爺奶奶、鄰居叔叔阿姨們或是不了解事情始末的人看了新聞開始轉移立場。有轉台看其他頻道的人便會疑惑事情的真相，但沒有換台習慣收看特定頻道的就會被蓋媒體的立場逐漸洗腦，有明顯財團立場的頻道就會變成觀點灌輸的對象，媒體成為一言堂，隨著假新聞的爭議四起，更擔心中方透過媒體滲透。

但現在看到各家財團媒體所播送的內容，實在是語出驚人，更成為政治惡鬥下的工具，今日NCC以對中天的不實報導開出裁罰，也對東森與三立報導不實訊息與洩漏個資等違規行為作出懲處，我認為NCC有所屬的專業及判斷進行懲處，不管是哪個行業，大家都有自己的職業道德及其規範，並有單位進行懲處及管理，不該在自由的旗幟下超出應該遵守的界線。

在自由之下有許多看不見的力量在拉扯，我們現在除了秉持媒體識讀的信念，更多的是我們要將資訊傳達給身邊的親人好友，進而影響他們，也許我們孤身一人很難翻轉整個媒體生態，但我們可以盡我們自己的力量去影響周遭的人，科技在進步，我們應該更具備判斷的能力，不被輿論壓垮或是排山倒海的媒體資訊傾倒擊垮。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航