《百年台灣古早味》：粉圓——Ｑ軟有嚼勁的閃亮珍珠

文：黃婉玲

〈粉圓〉Ｑ軟有嚼勁的閃亮珍珠

我稱它為粉圓，年輕的朋友們可能愛叫它珍珠、波霸（指大一點的粉圓）或青蛙下蛋之類等名稱，但是在我們那個久遠的年代，粉圓就叫粉圓，沒那麼多名堂，如果你要問我以前的粉圓好吃還是現在的粉圓好吃，我也沒有答案，新舊粉圓各有其特色，但在我感覺像是不同的東西，我小時候熟悉的那種粉圓，現在不太容易看到，而老一輩的人對於粉圓的印象，可能又和我記憶中的粉圓不相同。

粉圓也有進化史？

其實，早期台灣的粉圓是白色的，和我們現在喝珍珠奶茶裡面的白粉圓或西米露相似，因為早期台灣的地瓜粉品種，就只能滾出這種白色的粉圓，不過模樣沒有西米露那麼小，一直到了六十多年前當台灣出現新品種地瓜後，粉圓才有了很大的變化，新品種地瓜粉做出來的粉圓Ｑ勁更好，顏色則稍偏咖啡色，而有顏色的粉圓似乎更受到喜愛，所以白粉圓便被淘汰，至於現在的粉圓，有些加了焦糖，所以色澤更深。

賣粉圓有四、五十年經驗的阿菊姨說，粉圓主要是吃它的軟Ｑ感，不過她想不透傳統的粉圓根本不耐泡，竟能變成現在大受歡迎珍珠奶茶中的珍珠，覺得不可思議，她認為現在的粉圓應該都經過改良，變得比較Ｑ，又耐浸泡。

她說在五、六十年前，賣粉圓的店家一定要先將煮好的粉圓撈起來，泡到冷水裡，沖掉多餘的澱粉，以避免它沾黏在一起，不過千萬不能泡太久，否則粉圓吸足了水分又會膨脹起來，變得又大又爛，吃起來太軟太爛，口感不佳，所以行家對粉圓泡水的時間要拿捏得很準確，加上不同的粉質、氣候，甚至火候，也會影響到粉圓含水度，所以只能依經驗累積來計算，難怪師傅們頂多傳個一、兩代，第三代大多學不下來。

阿菊姨也笑著說煮粉圓的那一鍋濁水也是很有用的，在以前那個年代，這鍋水不能白白倒掉，因為左鄰右舍都會拿著鍋子上前來分享這鍋濁水，而賣粉圓的攤販也樂得與大家分享，這鍋濁水要拿來做什麼用？答案是，因為那個年代窮，這一鍋水溶了好多地瓜粉的粉粒在裡頭，喝了也能有飽足感，不過人們為了愛面子，通常會說，「這鍋水才是真正粉圓的精髓，所有營養都在這裡了。」

傳言

我記得小時候還流傳一則有關粉圓的傳言，說吃粉圓會吃到別人的口水，因為師傅在做粉圓的時候，會將水含在口中朝大盤裡的地瓜粉噴灑，再滾出粉圓來，後來有人說這樣不衛生，才改用手灑水在地瓜粉上滾出粉圓。但事實為何？我記得小時候三舅告訴過我，因為那個年代粉圓是有錢人才吃得起，既然窮人吃不到，不如嫌它製作不衛生，算是一種自我安慰。事實上，我想這應該都是玩笑話，因為只要會滾粉圓的人都知道，口中噴出的水珠太微小又不均勻，不可能滾出粉圓，這樣做簡直是自找麻煩。

不過，粉圓的確是要靠水和地瓜粉附著再滾出來的。阿巧姨說，她以前常看到鄰居做粉圓，鄰居滾粉圓時都會拿個大鋁盆，擺著顏色有點淺黑褐色的地瓜粉，旁邊放一桶水，手上沾點水往鋁盆裡灑著，這時候，鋁盆裡的地瓜粉沾到水就黏成一小顆一小顆的粒子，再利用這一粒粒濕的粉粒在地瓜粉中不停的輕滾著，使它越滾越大，原理像滾元宵，只是元宵大，粉圓小。

如此在鋁盆裡不停的滾搖，再用篩子去篩，太小顆的就掉入鋁盆裡的粉堆裡，繼續灑水滾搖，再篩一次，留在篩子上的都是合格品，則放入另一乾淨的鋁鍋裡擱著，如此不斷重複，這看起來簡單，手續卻極為費工，所以沒有人要繼續製作古早粉圓，我記得豆花伯說過他也曾經賣過粉圓，但後來嫌太費工，才改賣豆花。

令人懷念的手工粉圓

古早手工製作的粉圓，不像現在機器做的粉圓中間有一粒深黑色的小圓粒，口感上也不如現在粉圓Ｑ彈帶勁，是屬於嚼在口中軟Ｑ綿密的感覺，不可否認的，現在的粉圓吃來口感的確更為豐富，而我記憶中的古早粉圓是淺褐色，一顆透明到底，雖然顏色、口感都很簡單，不過卻也讓我十分懷念。

以現在的眼光來看粉圓，做法和吃法似乎一點都不重要了，人們只是把它當做一種流行的飲食文化去看待，因為在珍珠奶茶、冬瓜珍珠波霸茶，甚至黑糖牛奶波霸裡，處處可見粉圓，它在瞬間一炮而紅，變成茶飲中的主角，也成為台灣美食之光，風靡全世界，我想，這也算是台灣古早味的另類發揚光大。

至今我還是不斷的懷疑與思索著，為何以前的粉圓不耐久泡，稍微泡水吃起來就會有糜爛感，我印象中小時候每次吃粉圓，都會被我視為辛苦事，因為那一小顆粉圓在嘴裡可要咀嚼個半天才能吞下肚，但是現在我喝珍珠奶茶，卻很少咀嚼，直接用吞的，是完全不一樣的口感。

訪問至今這幾年，說自己會做粉圓的人其實不少，但是還會動手做的人卻沒幾個，連曾經在三、四十年前天天在做粉圓的阿菊姨，也只肯用說的而不願再做，她們都給我一句話：「這個很簡單，可以自己回去試試看啦。」

但是我還是覺得，一定不簡單，要不然為何沒人願意再去手工製作粉圓。

相關書摘 ▶《百年台灣古早味》：阿舍菜——奢華人家量身訂做的古早美味私房菜

書籍介紹

本文摘錄自《百年台灣古早味：尋訪真實老味道（增訂新版）》，健行文化出版

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作者：黃婉玲

即將消逝的百年美味、快被遺忘的古早美食，

請跟隨記憶的腳步，再現古早台灣的景觀，

有老闆濃濃的人情味、手工琢磨的精緻食味與時光濃縮的往事……

一起找回古早時代對美味堅持的那份初衷，

並重拾懷舊風古早氣味的溫暖回憶。



在尋訪百年古早味的過程中，作者透過老師傅之口一窺台灣老祖先的生活，原先只想單純透過尋找古早味寫出食物背後的故事，未料卻因為那些感動的人、事、物，讓人更想一探究竟，彷彿走入時光隧道——祖先當年如何走過窮困的歲月，又如何讓吃在生活和文化層面上扮演重要的角色，種種軌跡與生活背景無不讓人刻骨銘心。

在長達十年的時間裡，作者遍尋資料，也親自訪問了很多老者和老師傅，便是期望能更忠實呈現老祖先們真實而深刻的生活故事。聽一聽老的人情事物，看一看百年古早的生活飲食趣事，藉由一窺這些古早味的風貌，了解祖先們是如何胼手胝足過活，也仔細體會祖先在困難的生活中，如何用心地把飲食生活變得更有創意和內涵。

庶民小吃是非常具體的生活方式，因為飲食自有其承傳與淵源，古早味的飲食文化是建構在整體社會脈絡之下，同時也是文化的面貌，蘊藏情感、生活、歷史、往事等多重元素，讓我們不再只是單純地享受美食的滋味，邀請所有讀者一起更進一步和作者來一趟尋味之旅吧。

Photo Credit: 健行文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航