《百年台灣古早味》：阿舍菜——奢華人家量身訂做的古早美味私房菜

文：黃婉玲

〈阿舍菜〉奢華人家量身訂做的古早美味私房菜

「阿舍菜」不是菜名，指的是古早時期有錢人家吃的菜。

早年台灣對有錢人會冠上「阿舍」這個稱呼，「阿舍」有老爺、少爺的意思，但後來經社會演變，它不再只是一個尊稱，而是帶有幾分揶揄的口氣如「阿舍仔」，暗諷只懂得享受不事生產的敗家子，或是不知體恤別人，養尊處優的闊少爺。

而我要講的「阿舍菜」，則是指早期有錢人家吃的一些菜，這些菜餚食材昂貴，每道菜做起來十分費工，一般人不是吃不起，就是沒時間做，所以只有那些有錢又有閒的「阿舍」，會為了吃而大費周章，特別是當大家都生活窮困，而這些有錢人既能吃得好又能吃得巧，十分令人稱羨，所以這些稀有菜餚也就被冠上「阿舍菜」的稱號。

金錢肉

我曾在古早老店看到有客人點金錢肉，好奇地問何謂「金錢肉」，有人說，因為這道菜製造過程十分瑣碎，要用金錢才買得起；也有一說，指金錢肉裡面捲的是白肉，有如白銀一般，而外層的瘦肉烤過後呈現黃金般的顏色，金銀一起吃下肚，象徵在吃金錢。但不管如何，這道菜留傳已久，但不知是如何開始的，今年六十七歲的老闆說，他祖父二十多歲的時候，金錢肉就是招牌菜，不過我可以肯定一件事，愛吃這道菜的人肯定是饕客。

金錢肉外層的肉是這道菜的主角，它可不是純里肌肉，而要有一些均勻的油脂，外表看起來有點像神戶松坂牛肉有漂亮的油花，烤起來裡頭的肥肉會分泌油脂，至於取自哪個部位則是老闆的祕密。老闆製作時會先將肉切成長寬各約三十至五十公分，再用刀背砍打一番將肉筋打斷，以使整塊肉吃起來有滑嫩感，然後用醬油、香料醃泡一天，再將一條約一公分半的長條肥肉和蔥放在裡面捲起來，架在爐上以文火烤，烤時須不斷翻面，避免肉汁流失，因內外各有油，整塊肉烤過後會油亮起來，至於這文火的學問可就大了，火太小烤不熟，太大會烤焦了且肉會變乾，因此，非得烤得油亮，外表又不致烤焦，連裡面捲的蔥都還保有水分，吃得出蔥香味，那可是非得有一把真功夫才行。

烤好的長條肉卷趁熱切成各約六、七公分長即可上桌，嚐在嘴裡只覺肉質滑潤，軟嫩中帶滑，未失去水分的蔥仍有點香脆度，若不事先說明裡面包有一塊肥肉，趁熱吃時絕對無法發現金錢肉裡面的祕密，我和一群朋友品嚐這道菜時，有位連吃包子都會把肥肉吐出來的朋友，吃完後依然不相信自己對肥肉的敏感度竟然不見了，經老闆說明後，也只能臣服於金錢肉的美味了。

豬肝卷

台南有家台菜餐廳老闆吳師傅以製作台菜著稱，有幾道古早「阿舍菜」是老饕及識途老馬必點的菜色，其中的「豬肝卷」就是道難得的「手路菜」，想嚐這道在早期並非人人吃得起卻是魅力無法擋的菜，別忘了先運動幾天，或許先吃清淡一些，如此想吃個過癮才不會有罪惡感，因為嚐過它的人，嘴裡可能會嚷著：「這道菜可別吃多。」卻從不見有人停下筷子。

有位好友更絕，有辦法讓大家在品嚐豬肝卷時一點罪惡感都不見，因為他每次都會振振有辭的說：「豬肝含有大量的鐵質，人體是不可缺鐵質的，就趁今天好好補充一下吧。」哈！別忘了菠菜也有鐵質，卻除了「大力水手」之外，不見有人這麼大力推廣；但我不會在這節骨眼洩他氣，以免引來眾人白眼。

在吃豬肝卷時，即使肚子再餓，被撲鼻而來的香味迷惑，仍要奉勸大家千萬不要一口吞下肚，因為若以狼吞虎嚥的方式品嚐，可是會錯過重頭戲，第一口得好好的細嚼，因為在咀嚼中將會發現嘴裡的味蕾多姿多彩，有油網紗炸酥脆的香味（因店家粉裹的少，所以這時油網紗的香味會較明顯），還有荸薺和蒜頭咬起來脆脆香香的感覺，加上摻著肉末和菜末味道都調得巧妙，一口細嚼下來滿嘴繽紛，我通常在點一份豬肝卷時，也會點份店內的水煮白蘿蔔，一塊塊清淡透明的白蘿蔔，每塊都汁多味甜可解油膩，如果來盤醃蘿蔔乾也有相同功效。

吳老闆說：豬肝卷是道傳統又古老的菜餚，吃過這道菜的顧客，可以馬上從舌尖了解何謂古早味，豬肝卷的製作是用油網紗來包材料，為的是在炸過之後較香酥，若用豆腐皮來包捲材料，炸起來不易有緊實香脆的口感。豬肝卷內餡的豬肝是切成條狀，可別小看這些豬肝，除了要選對適當的肝臟外，還得取對豬肝的某一部位，因為在高溫油炸下，豬肝遇熱會縮小變硬，必須油脂夠的豬肝才行，再配上切碎的荸薺和剁碎的蒜頭，用油網紗將它緊實的包好，最後沾些地瓜粉，大火炸熟瀝乾油，瀝油工作是這道菜成敗的最後關鍵，若含油上桌，只會令人倒足胃口，瀝乾油上桌不僅香氣四溢，皮脆、內餡也因有荸薺，可說一口酥脆到底。

不經老闆解釋，我也不知這道菜成功的地方還有蒜頭加的比例，畢竟吃豬肝卷時只覺得有股提味香，卻不知道裡面摻雜了蒜頭，若非吳老闆是好朋友，一語道出箇中祕訣，我並沒有吃出裡頭加蒜頭，就如老闆所言：「豬肝卷必須有點蒜頭味但味道又不能太重。」所以蒜頭放多少比例，這可是最高機密。

這道菜吃不完打包回家擱放冰箱，隔餐吃起來還有些酥脆，這就是它迷人的地方。主要是因外皮沾地瓜粉炸過，隔餐仍不見外皮泛出油漬，這真是一絕。

一魚兩口味同入口

這道菜名唸起來拗口，可是不要懷疑，吳老闆說：「自古以來就是這麼叫的。」

有一次我在吳老闆的餐廳看到一名老主顧，一進門就選了一條魚指定來個「一魚兩口味同入口」，當我還在狐疑是否聽錯，吳老闆的大女兒阿華已經機伶的挑出顧客指定的魚往廚房走，我疑惑的在外頭等著，想看看到底什麼是「一魚兩口味同入口」，畢竟烤鴨三吃我懂，一魚幾十吃也不稀奇，只是這次新鮮的名詞，讓我十分好奇。

只見廚房的吳老闆刀法俐落的將魚皮剝下切成長條，再片出一條條寬約七公分的魚肉片，之後將其他魚肉剔骨、刺後打成魚漿，再加上新鮮的絞肉、切碎的荸薺和木耳、紅蘿蔔丁，攪勻捏成橢圓型，放進蒸籠用大火一蒸，蒸熟後快速取出，再動作熟練的放在冰塊上面用電扇吹涼，另一鍋裡則燒起清湯，只見吳老闆老神在在的將切好的魚片包上蒸好吹涼的魚丸漿，再用一條魚皮將它綑住，下鍋加入調味料就上桌。

相信嗎？吳老闆才花二十多分鐘就輕鬆熟練的完成這道菜，為了一嚐這道菜的滋味，我纏著阿華小姐也幫我挑一條魚，打算也來道「一魚兩口味同入口」，阿華小姐特別叮嚀別到處推荐這道菜，因為它純屬「手路菜」，價格不高，卻很費工夫，只有老主顧上門才懂得點，而且老主顧要看到店中剛好有這款魚才會指定吃「一魚兩口味同入口」，我好奇問是什麼魚，老闆看了我一眼就走掉，留下阿華回答我：「在妳眼中，魚有什麼差別嗎？就當它是妳所熟悉的鱸魚好了！」我想這應該是沒做功課的下場吧。

不過老實說，要我放過這道佳餚還真捨不得，我會把它寫在書裡面可是好東西與讀者分享！嚐過這道菜之後，只能說「老饕就是老饕」。湯鮮甜沒話說，綑綁用的魚皮滑Ｑ，外層的魚片緊實有彈性，裡面的魚丸漿料好味鮮，原來荸薺在台菜中扮演的角色可真的重要，在魚、肉中加上荸薺，口感就截然不同，軟Ｑ新鮮的魚肉裡也可吃到脆脆的荸薺，真是達到面面俱到的好功力。

鱔魚意麵

鱔魚意麵是台南有名的小吃之一，吳老闆餐廳的鱔魚意麵也是饕客常點的菜，意麵經過燜煮卻不失原有的蛋香味，麵條看起來又頗乾爽，入口後還有些Ｑ，鱔魚新鮮，炒得挺脆，妙在它勾芡的湯汁酸甜恰到好處，價格也公道，不過店裡的阿華小姐常堅持這道菜不可外帶，她擺明的說，我家炒鱔魚意麵要趁熱才好吃，帶回家後會風味盡失，即使重新熱過也不會如現場吃那麼好吃了。

也許你會疑惑所謂「阿舍」的奢華也不過如此，但別忘了我們可是將時光回到七、八十年前甚至更久年代的有錢人的生活方式，我必須強調的是，就因有先人辛苦的開墾，才有現在富裕的福爾摩沙，而吃是最能透視每個年代民眾的生活方式之一，或許以現代人的眼光，會覺得先民的生活簡單無比，沒有我們現在的魚子醬、鵝肝醬、鮑魚等奢侈品了，我們不是要將生活搬回過去，但身為這島上的我們，怎能不了解祖先是如何生活的呢！

相關書摘 ▶《百年台灣古早味》：粉圓——Ｑ軟有嚼勁的閃亮珍珠

書籍介紹

本文摘錄自《百年台灣古早味：尋訪真實老味道（增訂新版）》，健行文化出版

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作者：黃婉玲

即將消逝的百年美味、快被遺忘的古早美食，

請跟隨記憶的腳步，再現古早台灣的景觀，

有老闆濃濃的人情味、手工琢磨的精緻食味與時光濃縮的往事……

一起找回古早時代對美味堅持的那份初衷，

並重拾懷舊風古早氣味的溫暖回憶。



在尋訪百年古早味的過程中，作者透過老師傅之口一窺台灣老祖先的生活，原先只想單純透過尋找古早味寫出食物背後的故事，未料卻因為那些感動的人、事、物，讓人更想一探究竟，彷彿走入時光隧道——祖先當年如何走過窮困的歲月，又如何讓吃在生活和文化層面上扮演重要的角色，種種軌跡與生活背景無不讓人刻骨銘心。

在長達十年的時間裡，作者遍尋資料，也親自訪問了很多老者和老師傅，便是期望能更忠實呈現老祖先們真實而深刻的生活故事。聽一聽老的人情事物，看一看百年古早的生活飲食趣事，藉由一窺這些古早味的風貌，了解祖先們是如何胼手胝足過活，也仔細體會祖先在困難的生活中，如何用心地把飲食生活變得更有創意和內涵。

庶民小吃是非常具體的生活方式，因為飲食自有其承傳與淵源，古早味的飲食文化是建構在整體社會脈絡之下，同時也是文化的面貌，蘊藏情感、生活、歷史、往事等多重元素，讓我們不再只是單純地享受美食的滋味，邀請所有讀者一起更進一步和作者來一趟尋味之旅吧。

Photo Credit: 健行文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航