《兒少法》三讀9大重點：托嬰中心加裝監視器、建立「加害者資料庫」

立法院院會今（29）日三讀通過修正《兒童及少年福利與權益保障法》（簡稱兒少法）部分條文，明定托嬰中心應裝設監視錄影設備；建立6歲以下兒少死因回溯分析；兒少機構不適任人員要建檔；對兒少不當行為提高罰鍰上限。立委表示，接下來將關注《刑法》中與兒虐相關的條文，討論刑度與「凌虐」的定義。

（中央社）預防兒虐事件，朝野立委支持將《兒少法》部分條文修正草案列為本會期優先法案。社會福利及衛生環境委員會日前初審及黨團協商時，包括行政院版本連同立委提案合計達48案，趕在兒童節前的今天院會完成三讀通過。

建立「狼師、惡保母資料庫」，被解僱後無法逃到其他地方再任用

三讀通過的條文強化對於例如狼師、惡保母等的資訊系統建置及勾稽整合各單位資料，避免不適任人員進入體系任職。並規範兒少福利機構、課後照顧班及中心的負責人、工作人員的消極資格要件，增列聘僱工作人員前未主動查證的罰則。

另外，為保護嬰兒安全與發生兒虐案件時得查知事實並確保證據保存，以利責任歸屬，保障當事人家長及托嬰中心雙方權益，這次修法增訂，托嬰中心應裝設監視錄影設備，設置及管理查閱等辦法，由主管機關定之。

三讀條文加重對兒少不當行為的處罰，以達嚇阻之效。任何人對於兒童及少年若有身心虐待行為，處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。

這次修法重點之一包括參酌英國、澳洲、紐西蘭、日本制度，建立兒童死因調查機制。三讀通過的條文增訂，中央衛生主管機關應進行6歲以下兒童死亡原因回溯分析，並定期公布分析結果。希望從死亡原因勾稽虐兒因子，防堵虐兒問題。

擔心小孩有危險，社工可以要求警察強置破門、檢察機關介入

為防堵兒虐保護漏洞，修正條文明定當兒少的訪視顯有困難或行方不明，涉有犯罪嫌疑者，司法警察機關得報請檢察機關處理；地方主管機關評估兒少生命、身體或自由有立即危險或有危險之虞者，應移送司法警察機關報請檢察機關處理。

另外，三讀通過的條文也將強制訪視入法，明定專業人員進行訪視、調查及處遇遭拒絕，如果合理懷疑兒少有危險、危險之虞，可請求警察機關派員強制進入。

吹哨者條款：通報兒虐事件，通報人身分必須保密

這次修法也規範，包括醫事人員、社工人員、教育人員、教保服務人員在內等，於執行業務時知悉兒童及少年有施用毒品或遭受傷害等情形，應立即向直轄市、縣（市）主管機關通報，至遲不得超過24小時。通報人的身分資料，應予保密。

本法並規範，兒童及少年有遭受迫害，非立即安置難以有效保護等情形時，直轄市、縣（市）主管機關應予保護、安置或為其他處置；必要時得進行緊急安置。

本法明定，成年人故意對兒童及少年犯兒童及少年性剝削防制條例、《刑法》妨害性自主罪章、殺人罪章及傷害罪章之罪而受緩刑宣告者，在緩刑期內應付保護管束。

條文也規範，賣酒或檳榔給兒少，最高罰10萬元。販賣、交付或供應毒品，非法供應管制藥品或其他有害身心健康物質給兒少，處6萬元以上60萬元以下罰鍰。

基於許多被收養人並無原生家庭完整的識別資訊，這次修法增訂，主管機關應對被收養兒童及少年、出養人、收養人及其他利害關係人提供尋親服務，必要時得請求戶政、警政或其他相關機關或機構協助，受請求的機關或機構應予配合。

▶︎《兒少法》完整修正條文連結

9大問題 修法前 修法後 兒少照顧人員如果發生虐待、性騷擾等問題，就算被解僱，也可能轉往其他機構任職。 每個機構聘用新人前，必須先調查是否曾有不適任的問題。 建立加害人裁罰紀錄資料庫。 機構如果要聘用新人，可以請求機關協助查詢資料庫。 常發生6歲以下小孩被虐致死的事件，但缺乏相關研究。 只有每4年對兒童及少年身心發展等狀況進行調查。 對6歲以下兒童死亡原因回溯分析，並定期公布結果。 托嬰中心時常發生虐童事件。 規定兒童照顧人員不可虐待兒童。 未來托嬰中心應裝設監視錄影設備。 就算有罰鍰，還是不能嚇阻兒少照顧人員虐待或性騷擾等。 罰鍰6～30萬。 罰鍰6萬～60萬。 社工就算發現兒童或少年涉入犯罪，都因為沒有公權力，無法馬上介入。 請警察協助。 請警察協助。但如果有犯罪嫌疑，可以請檢察機關介入。 社工訪視如果被拒絕，就算孩子可能有身心危險，也因為沒有公權力，無法強制對方開門。 可以請警政、戶政機關協助。 可要求警察強制進入住宅或建築物。 推動兒童及少年政策時，沒有兒童或少年代表。 必要時，可邀請少年代表席列。 必須邀請兒童及少年代表。 規劃課綱時，沒有兒童或少年代表。 僅要求兒童及少年專家、民間團體代表參加。 必須邀請兒童及少年代表參加。 很多被收養的小孩，想要尋找原生家庭，但無法成功。 沒有規定。 主管機關應對被收養兒童及相關人提供「尋親服務」，必要時可以請求戶政、警政等相關機關協助。

朝野合力讓《兒少法》三讀，下一步是《刑法》修法

《兒少法》修正完成三讀，院會響起掌聲。主持院會的立法院長蘇嘉全說，本年度社會關注的酒駕與虐童案，在大家共同努力下，大概都已完成，除了《刑法》尚待處理。

立法院社福及衛環委員會召委、國民黨立委徐志榮在院會登記發言表示，感謝立法院各黨派立委有志一同協助修法，也謝謝衛生福利部的努力。同時也要提醒，修法只是一小步，期待各級行政部門都能確實執行各項兒少保護工作。

民進黨和國民黨立法院黨團今天都召開記者會，表達對於《兒少法》的重視。民進黨立法院黨團幹事長管碧玲在記者會指出，兒少安全網，是從最上游的《家庭教育法》，到最下游的《刑法》、不適任教師處理的《教師法》，中間部分則是《兒少法》。國民黨立委吳志揚在記者會也說，關於殺童、虐童加重刑罰的《刑法》相關條文修正，將在4月2日進行協商，呼籲儘速完成協商，進入二、三讀，《刑法》與《兒少法》雙管齊下，終結虐童悲歌。

修正《刑法》雖已完成初審，但朝野對於被害者年齡、最高刑度及凌虐定義等3項爭點無共識，保留待協商。

立法院司法及法制委員會3月7日併案審查《刑法》部分條文修正草案，共有46案，兒虐加重刑責為當天討論的重點之一；然而，朝野立委對於是否要放寬受害者年齡，從16歲變為18歲、虐童致死最高刑度是否可到死刑、何謂「凌虐」等3大主要爭點，與在場官員有激烈討論，會中並未達成共識。

國民黨立委沈智慧指出，保護年齡該調高到「18歲」以下，凌虐致死當然要判「死刑」。

民進黨立委鄭運鵬認為，司法實務上一般不會用到《刑法》第286條，這不是刑度的問題而已，而是「凌虐」這個詞很難定義，應加以釐清。親民黨立委陳怡潔也說，應該要放寬凌虐兒童的定義。

時代力量立委黃國昌主張，保護對象要擴大到18歲，才能跟聯合國《兒童權利公約》接軌；所謂凌虐的概念是要經常反覆實施，他個人不以為然，也不知道這樣的解釋從何而來。

至於刑度部分，立委的提案版本中，有人認為虐童致死最高刑度應到死刑、無期徒刑，而行政院、司法院的版本最重為無期徒刑。由於朝野立委與在場官員討論後並無共識，召委周春米裁示保留送協商，也要法務部持續跟相關提案委員溝通。

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核稿編輯：羊正鈺