《殖民地臺灣之青年團與地域變貌》：台灣人的上升志向與分裂——以新莊街為例

文：宮崎聖子

台灣人的上升志向與分裂：以新莊街為例

本書重點之一是考察青年團對青年團政策接受者而言的意義。本研究以台北州新莊街為調查對象地區來進行事例研究，顯示出台灣的青年團與殖民地行政末端之街庄政治具有緊密關聯的事實。因而，伴隨著青年團政策自身的轉換，青年團相關人士的社會屬性也會轉變。以往先行研究都指稱因為台灣沒有日本「若者組」那樣的組織，故而台灣人青年被強制參與青年團，但實際上更為複雜。

對青年團政策接受者而言，青年團的意義並非整個殖民時期都未曾改變，而是受到以下要因規範：一、該地區在台灣整體中的定位，亦即該地區人口構成、產業構造等；二、團員的社會屬性；三、青年團指導者的社會屬性或定位；四、青年團以外的青年訓練機關（青年學校或勤行報國青年隊）運作樣態。以下考察各個項目，確認各時期青年團對政策接受者的不同意義。

新莊街是介於人口多的市區與人口少的庄區中間之街區。人口大部分為漢人台灣人，雖有人數增加，但整個日治時期的民族結構都沒有太大變動。實際的日本人人數方面，1925年211人，到1942年倍增為443人，相對於台灣人口約只占2.33％，人數相當少。從而，新莊街的台灣人能接觸到日本人的場所，僅限於公學校、青年團或是青年學校。由於跟其他地區相比日本人干涉相對為少，直至1920 年代後半，街長黃淵源都還能召開漢文夜學會。但是，他也因為此事遭致撤換，令新莊街在比其他地區為早的時期就改由日本人擔任街長。

表7-2記載不同時期青年團在新莊街所扮演的角色、青年團指導者之屬性、青年團員的屬性，同時還列出青年學校、勤行報國青年隊的欄位。之所以同時記載青年學校、勤行報國青年隊／青年特別鍊成所的角色及參加者屬性，係著眼於青年團以外的青年訓練機關運作樣態會影響青年團之角色，進而規範青年團對政策接受者的意義。

Photo Credit: 國立台灣大學出版中心出版

到1930年代前半期為止，新莊街青年會／青年團都由台灣人地方領導者擔任指導者，是培養新一代街庄層級地方領導者的機構。對台灣人地方領導者而言，能夠在街內年輕人中選出適當人選，納入自身麾下，並能獲得政治影響力，相當方便。進入青年會／青年團後，會員／團員會被認知為比一般公學校畢業生更加優秀之人，前者以此將自身與公學校畢業生差異化，也能獲得台灣人地方領導者的賞識，接下來更是有可能進入新莊街的官公署就職。青年會／青年團所以能成為這般與公學校畢業生形成差異化的系統，部分原因也跟殖民地升學至中等學校或就職機會極度受壓抑的特殊狀況有關。無論如何，直至1930年代前半期為止，由於街庄中較少日本人的關係，台灣人富裕階層之青年團指導者和同階層出身的團員，有可能以較高的自律性從事活動。從而，青年會／青年團對不少會員／團員來說是具有魅力的。

規定希望進入青年團的年輕人心性之其他理由，其中一個是新莊街的人口構成。不同於市區有許多不得不與日本人接觸的機會，街庄地區較少機會接觸日本人，使得日本人對台灣人差別待遇的問題較難顯現出來。在米作地帶新莊地區，也沒有日本人資本之工廠或公司。1920年代抗日派知識分子雖然批判青年會／青年團，但是對留在地方街庄者來說，自己和升學至市區上級學校者之間的學歷或階級差異，是比日本人給予差別待遇更為迫在眉睫的大問題。也就是說，富裕階層出身卻無法取得高學歷的青年，為了取得在街中的政治、文化影響力，而希望參加青年團。例如，本書受訪者楊明坤，即是進入青年團後獲得林世南的賞識，從而構築有力地位的一個例子。

新莊街在1936年前後改將初等教育修畢者全部納入青年團後，青年團就不再是團員和公學校畢業生差異化的系統。也因為開始教練，日本人教員做為青年團指導者更具影響力，台灣人地方領導者在青年團中的影響力減退。如此一來，不管是對台灣人地方領導者還是對團員而言，青年團都不再具備優勢。不過，因為青年團幹部對部落教化而言有其必要，台北州便設立勤行報國青年隊來培養幹部。在那裡被選中者會成為青年團幹部，之後則成為街庄領導者。

這個時期，若想成為街庄地方領導者，就必須經過勤行報國青年隊這關。同時，台灣人青年為了在街上居於領導地位，對於殖民者要求的天皇制中心價值觀亦必須接受一定程度的部分。根據筆者的訪談結果，接觸青年，讓其進入勤行報國青年隊的，是公學校相關人士。例如李嘉欽受到日本人督學的前校長接觸，林重義則被台灣人教員（林重義親戚的林大英）招募。而最終決定青年是否可以進入勤行報國青年隊的，是台北州知事。加上訓練內容也是由日本人教員常駐的合宿形式，可以想見，勤行報國青年隊是迫使青年為了獲取街內地位上升，而必須暫時放棄台灣人社會價值觀，或至少嘗試表現出如此意圖的場域。李嘉欽與敵視日本人的「無賴漢」關係緊張，原為「不良少年」的林重義從勤行報國青年隊除隊回歸後被評為「變了一個人」等事，反映出他們價值觀有所變化。

1939至1942年這段期間，青年團轉為「勞動青年」的組織，團員以中下階層為中心。由於青年團開始接受一部分未修畢初等教育者入團，其對年輕人而言不再有魅力。也正是在此時，青年團成為軍事訓練機構，團員被迫申請特別志願兵。不過，如同第五章所述，台灣年輕人對1942年開始的志願兵申請，有著各式各樣的態度。大多數人雖然厭惡前往戰場前線，但的確可說有部分人希望被選為特別志願兵。總督府、軍方大肆宣傳，強調「成為特別志願兵是變得與日本人平等的機會」。從戰場歸來的軍夫受到照顧，使得經濟困苦家庭的青年相信「當完特別志願兵回來後會受到優渥待遇」。曾任農業義勇團軍夫，後成為高所得國策會社職員的林重義，應該就是在地區募集特別志願兵時扮演廣告塔角色吧。

無論理由為何，許多人申請成為特別志願兵，從結果而言，特別志願兵是經過高度競爭而選出的。若將競爭率很高的原因，連結到申請者期待成為特別志願兵以獲得良好待遇，或如宣傳般變得與日本人平等等原因，那麼，被採用為特別志願兵便等同於站上比受過中等教育的知識分子更加優越的地位。特別是對家庭經濟困苦的年輕人來說，特別志願兵擁有為了脫離貧困生活而值得一搏的價值。本書前述貧窮佃農出身的李昆賢，即是其一。

1944年9月實施徵兵制，1945年廢止特別志願兵制度。這時青年團在移交皇民奉公會管理後，凡是適齡勞動青年一律招收入團，未修畢初等教育者亦包含在內。新莊街於1943年4月設置青年學校，該校以徵兵制訓練所的身分，負責選拔青年送往已改組之青年特別鍊成所。在此之前都由青年團負責的工作，如今改由青年學校負責，青年團可說是形式化了。對曾為青年團團員的鄭志榮而言，青年團若是指導員缺席，便只不過是大家聚集在一起、進行訓練的「娛樂場所」。然而，在未設置青年學校的地區，青年團應該還是擔任訓練、選拔青年的工作。

如上所述，殖民地的青年團可說是不只與民族問題相關，也有階層問題。最後，整理新莊街青年團相關人士之社會屬性。

若關注青年團指導者和團員的關係，便可看出台灣人地方領導者擔任青年團指導者的影響力階段性地遭到剝奪。他們對青年團有強大影響力的1920年代至1930年代初期，團員在青年團此一場域中透過和台灣人地方領導者的關係達成社會移動。由此可以看出和日本的若年組不同，台灣的地方領導者和年輕人之間具有獨特社會紐帶。

但是，進入1930年代後，台灣人地方領導者在青年團的影響力減退，意味日本人地方領導者抬頭、日本人統治的強化。透過政策轉換，團員變為由中下階層出身者占多數。就像這樣，1930年代中期以降，青年團指導者和團員在社會屬性上失去共通點。日本人指導者人數增加，容易在現場貫徹青年團政策，也強化對青年團團員之統治。

到了戰局惡化的時期，台灣人地方領導者變得僅為名義指導者。1920年代初期曾是青年團團員的地方領導者（林世南），為了保護富裕階層利益，而向總督府要求對台灣人實施特別志願兵制度或徵兵制；1930年代體驗過青年團的台灣人街役場職員或公學校教員，透過青年團此一場域掌握勞動青年，從他們之中選擇成為士兵者、送到訓練所受訓，或是動員他們參加地區的勤勞奉仕。日本人之所以能及於中下階層台灣人青年團團員，是因為在街庄層級的地方領導者（包含日本人）擔任統治的媒介角色。最後，留給中下階層台灣人青年的選項，便僅限於為日本奉獻身家性命了。

青年團政策根據時期不同而變更收編進青年團之對象，本身所扮演的角色也有變化，不過我們也可說青年團透過這些變化造成台灣人的分裂。

所謂的台灣人分裂，首先反映在出現兩類人群，亦即與青年團相關者，以及與青年團無關者。在新莊街雖然沒有確認到相關情況，但1920年代之際，反對總督府設置青年會的抗日派知識分子，和負責殖民地末端行政之街庄層級台灣人地方領導者與其下的青年之間產生對立。1930年代中期，新莊街青年團幹部與和總督府或警察為敵的「老鰻」，亦即「無賴漢」關係緊張。「無賴漢」將青年團團員看成站在日本殖民地統治或警察那邊的人。又，1930年代後半到1940年代初期，青年團負責招募軍夫、志願兵，故而未參加青年團者之中，有部分人抱持的印象是「青年團＝日本軍方的走狗」。

更甚者，即便是青年團經驗者內部，透過入團獲得一定程度利益者以及遭受損失者之間也產生出分裂。戰爭激化的時期，1930年代曾有青年團團員經歷的台灣人地方領導者，以街役場職員的身分負責徵召中下階層青年團員之事務。另一方面，被徵召遠赴島外戰地的年輕人或喪失生命，或因日本戰敗而直到戰後也過著苦日子。

如此看來，總督府利用台灣人的上升志向，將其導向分裂。這樣的分裂恐怕在整個日治時期都剝奪了台灣人的力量。但若換個角度，這樣的分裂也反映出相異階層的被殖民者在不同壓抑下各有不同利害關係，遵照自己的意志，為了尋找活路而行動。圍繞青年團的種種「選拔」，也是因為不輸給他人的台灣年輕人有著強烈上升志向，才能發揮功效。反過來說，正因為被殖民者的力量不能被等閒視之，總督府才不得不分階段實施青年團政策。

書籍介紹

本文摘錄自《殖民地台灣之青年團與地域變貌（1910-1945）》，國立臺灣大學出版中心

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作者：宮崎聖子

譯者：郭婷玉

從青年團的教化到志願兵的構築，

探究殖民地台灣的青年群像與地域變遷。

台灣的青年團是對被統治者之教化政策的一環，以「社會教育」之形式進行，並與公學校同為灌輸台人日本價值觀的場域，在戰爭末期時轉型遣送特別志願兵之基礎，最後則成為選拔青年送往為實施徵兵制而設立之訓練所，或是管理進入青年學校前之年輕人等，是具有社會教化與軍事動員目的之組織。

本書藉由戰前台北州的事例，從文獻資料、田野調查與口述訪談為基礎，闡明青年團做為殖民地政策的產生、展開以及告終，觀察台灣人地方領導階層所扮演之角色，同時探討個人行動、團體制度及地域狀態在1910年代到1945年之間，在青年團政策實施的影響下產生何種質變。

Photo Credit: 國立台灣大學出版中心出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰