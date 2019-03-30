【圖輯】維吾爾人逃到千里之外的土耳其，依然受到中國無情的壓迫

新疆維吾爾人的處境，近幾年受到國際社會的高度關注，不僅是新疆境內的人權問題，連在中國海外的維吾爾人，也難逃生存的威脅。像是目前在土耳其伊斯坦堡居住的努爾穆罕默德（Qurbanjan Nourmuhammed）一家人，就苦惱於沒有長期工作居留簽證的困境，面臨迫在眉睫的居留危機。

2015年，努爾穆罕默德夫婦與五個孩子來到土耳其，因為土耳其是唯一一個經常對新疆局勢表達關注的穆斯林國家，與同屬突厥語系的維吾爾族有密切文化聯關係。總部為在伊斯坦堡的東突厥斯坦國際中心（Istanbul-based East Turkestan National Center）秘書長契尼茲（Ismail Cengiz）說，土耳其有3.5萬名維吾爾人，1960年代以來這裡一直是他們的避風港。

雖然維吾爾人近幾年在土耳其沒有遭受官方壓力，但隨著土耳其社會安全，以及中國、土耳其間的外交關係加強，逐漸改變了土耳其維吾爾人（在土維人）的處境。

在土耳其伊斯坦堡居住的新疆維吾爾人努爾穆罕默德｜Photo Credit: Reuters/達志影像

努爾穆罕默德的兒子帕札特（Pakzat），自從2016年回去新疆拜訪祖父母後就失聯至今，努爾穆罕默德的朋友告訴他，帕札特在抵達烏魯木齊後就被拘留，理由是帕札特涉嫌與極端伊斯蘭份子有聯繫。儘管如此，新疆當局一直不願回應是否真有此事。

「我兒子被捕時，他只是個16歲的孩子，弟弟妹妹都一直在問說他到底去哪裡。」帕札特的母親古爾金（Gulgine Mahmut）如是說。「我不相信他犯罪，他是被誣告的。」

古爾金拿著兒子帕札特的尋人啟事｜Photo Credit: Reuters/達志影像

努爾穆罕默德至今仍在等待2017年就提出的居留許可申請，以至於他一直找不到工作。古爾金跟其他四個孩子都有居留權，最壞的情況是努爾穆罕默德被驅逐出境而讓一家人被迫分離。

努爾穆罕默德還說，他們也跟新疆的親人斷了聯繫，原因是怕中國政府對親人扣上與極端伊斯蘭份子聯繫的罪名。

單親的維吾爾孩子，在土耳其的宗教學校學習《古蘭經》｜Photo Credit: Reuters/達志影像

另外，維吾爾人的中國護照若過期，也無法在當地的大使館續簽，只能夠申請到一份文件返回中國辦理，但對維吾爾人來說根本不敢回去中國。

契尼茲表示，許多維吾爾人已開始擔心被遣送回中國。「土耳其是被視為在維族議題上唯一能對抗中國的國家，不過這一年在土維人一直擔心自己的處境。」

Photo Credit: Reuters/達志影像

一個名為「東突厥斯坦國民議會」（National Assembly of East Turkestan）的權利組織主席圖姆特克（Seyit Tumturk）表示，2017年元旦土耳其發生夜店槍擊案釀39死，遭逮捕的兇嫌是烏茲別克人，此後土耳其對中亞地區入境的人口審查更加謹慎。

圖姆特克在「東突厥斯坦文化與團結協會」（East Turkestan Culture and Solidarity Association）前的照片｜Photo Credit: Reuters/達志影像

圖姆特克還說：「並不是所有在護照上被註記是有風險的人都有問題，但沒辦法自中國官方取得證明文件的人，可能會被以同樣的風險註記對待。」

今（2019）年2月，土耳其政府在聯合國人權理事會上批評中國對維族的行徑，直指北京涉嫌虐待新疆維吾爾人，同時呼籲中國要保護宗教自由，這讓在土維人的心情稍微安定一些。這代表土耳其向中國傳遞一個訊息：「土耳其已開始意識到，維吾爾人正在被看似正當的外交手段，受到無情的壓迫。」

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航