《翻轉災難》：媒體喜歡在震央畫上漣漪，卻不問斷層破裂帶在哪裡

文：羅伯．謬爾伍德（Robert Muir-Wood）

天災科學

基督教學院的地震監測工作終於在一九二○年代中期開始起飛。一九五四年，法蘭克．瑞恩柏格神父（Frank Rheinberger）是澳洲雪梨河景基督教學院觀測站負責讀取地震紀錄的人，他注意到當新聞報導比基尼環礁在進行氫彈試爆時，地震紀錄就會出現「異常」起伏。觀測站主任與其他基督教學院的觀測站聯絡，大家一起找出了共有四次這樣的爆炸發生：每一次都在整點過後的五分鐘內。

如果地震紀錄可以偵測到氫彈爆炸，就可以用來守護禁止核試爆的協議。一九五八年底，美國總統德懷特．艾森豪（Dwight Eisenhower）下令展開一項研究，看看如何改善使用地震儀來監測核試爆的效果，而這項研究產出的報告，對蕞爾小國的國際地震監測帶來了極大的影響。從一九六一年開始，美國國防部根據這份報告，花費了兩億五千萬美元打造並運營一個包含一百二十個監測點的全球網。終於，有人願意砸大錢來做地震的監測了。

這個全球地震監測網的成果是由早期的電腦來進行規劃。隨著地震年復一年來報到，模式也逐漸形成。地殼外層中，大部分區域的地震都不多，在其周圍環繞著狹長的地震帶，這是由羅伯特．馬列最先發現的地質狀態，不過現在已經可以偵測到距離陸地十分遙遠、環繞著海底中央的新地震帶。

到了一九六○年代末期，全球的地震地理終於有了合理的解釋。沒有地震的廣大穩定區域是「剛性板塊」，而它們每年數公分的相對移動就是所謂的「板塊運動」。地震發生在板塊與板塊的交接處，板塊會在這個地方沿著彼此「活動中」的斷層產生錯動。有些板塊之間很難清楚界定出交界線何在，而發生頻率不高的大地震會對廣大區域造成影響，但是許多發生在海洋周遭區域的地震，通常會限定在一定的範圍之內。位在海洋中央板塊交界處的地殼會被向外拉。加州的太平洋板塊朝著北方移動，壓在北美板塊上，阿拉斯加的太平洋板塊則是潛入了北美板塊之下；所以，當它突然間錯動了二十公尺，就發生了一九六四年的阿拉斯加大地震。日本則是有四個板塊相交，其中三個位在東京下方。

斷層破裂的長度愈長，所產生的地震強度就愈大。全世界最大的斷層是在潛沒板塊的交界處，這些海洋板塊以平緩的角度沒入了南美洲與日本列島的陸地下方。這裡也是史上最大規模地震發生的位置，像是一九六四年的阿拉斯加地震，以及一九六○年發生在智利南部的地震，當時就是長一千公里的潛沒板塊斷層在瞬間斷裂。海嘯的高度與地理位置，會隨著地面斷層活動的地區及海平面升高的程度而有所不同，也就是說，多大的地震就會帶來多大的地區性海嘯。

地震科學是因為科技才得以存在。一七五五年，地震消息是以郵局的馬匹傳送，從里斯本傳到倫敦花了四個禮拜的時間。一個世紀之後，一八五七年義大利南部山區的地震消息，在七天之內就抵達倫敦，靠的是巴西利卡塔大區的貨運推車軌道緩慢移動。接著使速度加快的是摩斯密碼，它的電流脈衝透過埋在地底下的電報線路傳送，這些電線最早埋設於一八五一年。之後，馬列則是能夠從英吉利海峽的岸邊搭上火車（這條火車路線在一年前才剛全線通車）前往馬賽，再搭上蒸汽輪船前往那不勒斯。到了今天，全球新聞瞬間可得，我們可以在一天之內抵達任何一個災難地點。

就在馬列製作出首張全球地震地圖的半世紀後，約翰．邁爾內從日本回到英格蘭，自行在全球地震「網」的中心設置了地震紀錄站。只要一有地震發生，網路中所有紀錄站的操作人員就會通報地震發生的時間，並將資訊傳給邁爾內，然後他就會勤奮地計算出震央的位置。到了一九六○年代，地震的位置已經可以由當時最先進的大型電腦來計算，而成千上萬的地震小點就這樣出現在板塊的交界處。

馬列極力想要證明一八五七年的地震是由化學物品爆炸所引起，但是他忽略了那條斜切過巴西利卡塔大區群山間的天然斷層，事後證明它正是引發地震的原因。儘管一八九一年及一九○六年的大地震都拍下了怵目驚心的照片，顯示出道路與圍欄被擠壓到跟地平線呈垂直狀的畫面，但一直到二十世紀中，仍然有少數地震學家相信，至少有幾次地震是亞里斯多德的地底洞穴崩塌所造成。進入新的千禧年後，衛星雷達（全名是：雷達干涉量測技術）的資料已經可以讓我們清楚看見每一個新地震斷層斷裂時，彈性回跳的完整模式是如何。

儘管有了這些進展，任何與地震科學相關的調查最後應該都會作出這樣的結論：地震科學在溝通上，最多只能拿到七十分。

首先是芮克特的地震強度規模，這個強度分級法有時候會被嘲笑是為了滿足新聞記者而創造出來的。儘管芮氏規模已經成為全球共通的語言，但究竟有多少人真的能夠直覺地了解做為芮氏規模基礎的對數是什麼？

伍德安德森地震儀早就已經退役、不再使用了。而芮克特最初設定的強度規模被發現並不適用於大地震，因為這種大地震的強度已經超出芮氏規模之外，又或者是只要超過範圍的地震都會被歸類為同樣的強度，就像是車子的時速表一樣，圓盤上只有一定的範圍。

一九六○年代末期，日本地震學家想出了一種更好的方法，能在「地震發生當下」，根據斷層錯動的面積與位移量，測出其強度規模。不過，考量到儼然已成無可替代通用語彙的芮氏規模，這個新的量測方式後來又轉換成能夠與之一致的地震矩規模（Mw）。

對媒體來說，每一次小小的晃動都備受矚目是再好不過的事（對以液壓破碎法開採天然氣的產業來說卻是不堪其擾），但地震學家始終沒能讓大眾明白，一個規模七的地震，其強度要比規模五的地震大上一千倍之多。規模九的地震所引發的海嘯與規模八的地震，兩者之間巨大的規模差異，也就是造成福島縣三座核電廠反應爐熔化的元凶。對地震來說，就跟火山爆發一樣，應該以其所釋放的能量來進行分級，會比較具有意義；比方說，等同於幾噸黃色炸藥的威力。又或者，我們可以根據規模大小作個說明呢？像是規模二：輕微搖晃（microtremor）；規模二至四：搖晃（tremor）；規模四至六：震動（temblor）；規模六至八：地震（earthquake）；超過規模八以上：強烈地震（megaquake）。

接下來的問題是，該如何稱呼地震產生的整個過程呢？米歇爾在一七六○年時就認為大地的「震動」其實和打雷一樣，是一種低頻的噪音穿過地底，其聲響之大，足以讓大樓倒塌。雷聲是由閃電現象所產生的噪音，那麼製造出大地震動的現象又叫做什麼呢？它沒有名字。地殼就像是一個浩大又堅硬的彈簧，或是一張巨大的十字弓，其所負載的壓力經年累月不斷緩慢地增加，然後突然之間爆發，造成斷層錯動。所以，「雷聲」之於閃電，就如同「X」之於地震。「X」這個字需要同時包含斷層破裂與彈性回跳這兩個概念在內。（我想出來的字眼是「斷層彈簧效應」［faultspring］，你也可以把你發想出來的建議寄給全球地震模型組織［Global Earthquake Model］的主任。）

過去二十年間，我們已經有更好的方式來觀察地震過程中的這兩個部分。從衛星觀測資料，我們可以監測到緩慢的壓力累積，並且觀察它戲劇性的釋放。我們也可以勘測到整條斷層瞬間的移動，就算它沒有衝破地表。然而，如果我們只把焦點放在地震的搖晃上，就會忽略在瞬間釋放積累已久的彈性壓力時，會出現的其他相關後果。讓日本溫泉業者非常不甘願的是，二○一一年的東北大地震後，日本北部的溫泉幾乎全都不再湧出了。因為地殼已經承受了好幾個世紀的水平力量擠壓，當壓力突然之間消失了，地殼就會裂出垂直的開口，而水就朝這些裂口流去，於是長達數週的時間，溫泉水都轉往其他方向而去，不再湧出。

瞬間的壓力釋放也會使地面升高或陷落。一九六○年智利大地震後，海岸城市瓦爾迪維亞就下陷了二．五公尺，市內的街道和房屋全都泡在水面下。如果是海底地震，就會使海床的高度突然出現變化，造成海平面瞬間升高或降低：而水遭遇到一連串向外擴散的巨大波浪時，為了要回復到原本的高度，就會產生出海嘯。就像你自己在浴缸裡調整姿勢的時候，也會製造出海嘯。

一般來說，新的科學理論都會帶來新的觀念和語言。比方說，一八五七年的馬列認為，地震是地底下的爆炸所造成。而位在地底爆炸處正上方、地層表面的這個點，就是震央。到了一九○○年左右，地底爆炸理論已經完全被捨棄了，大家也以為與之相關的專有名詞會一併隨之而逝，但奇怪的是，「震央」這個詞卻擁有了第二生命。地震學家所使用的每一部地震紀錄儀都會測量第一次震動花了多少時間抵達。知道了震波傳送的速度之後，地震學家就能夠往回追溯每一筆記錄下來的震動，直到這些震波發生的時間重疊的那一點，這個位置就是斷層破裂「開始」的地方。震央不再是地底爆炸上方地表的那個點，而是變成斷層最早開始破裂的位置。

但是，地震所傳送的震波會沿著整條破裂的斷層向外擴散，而不是只囿限於破裂的起始點。非常大的地震是由非常長的斷層所產生，一個規模八的地震，斷層可能延伸了兩百公里遠，整個破裂過程的時間大約需要五十到一百秒。有些斷層會先從中間開始朝兩個方向斷裂，所以至少震央會是在斷層的中央，但許多斷層都是先從某一端開始斷裂，所以震央根本不在這個向外擴散震波的斷層中間。地震愈大，震央的位置就愈容易因為震動開始的位置而誤判。

長久以來，我們都無法快速判斷出斷層究竟破裂了多長的距離，所以地震學家很高興能夠提供新聞媒體一個震央的位置所在。現在，利用強大的電腦演算法，地震學家能夠很快就找出沿著破裂斷層向外擴散的震波何在，而不只是破裂開始的位置。但是新聞媒體似乎沒有人知道該問什麼問題才對，他們還是繼續要求要知道震央的位置，然後他們的影像部門就會把震央描繪成像是馬列的地底爆炸一樣，在地圖上標出一個點，並在周圍畫上整齊（但完全是虛構）的圓圈，就像是一顆丟進池塘的石頭所造成的漣漪。

地震愈大，這樣的誤導也就愈大。二○○八年，中國汶川大地震的震央在破裂斷層的西南端，而整條斷層破裂的長度將近兩百五十公里。一九九五年，日本神戶大地震，雖然斷層破裂帶橫跨了市中心的下方，其震央卻是位在遙遠的西南邊。二○一一年，規模達到九的日本東北大地震，斷層破裂帶延伸了將近四百公里。而在上述的每一個地震中，電視新聞都播出了一個點周圍繞著好幾個圈圈的圖。

二○一五年四月，尼泊爾加德滿都地震時，電視新聞播放的震央位置是在市區西方一百公里處，但事實上斷層的破裂帶橫跨了加德滿都地底正下方，並且持續向東方延伸了將近一百公里遠。英國廣播公司甚至派直升機把記者送到震央所在的位置進行連線，因為他們相信這個虛構出來的牛眼中心點遭受的破壞會最嚴重。只關注震央何在甚至有可能會演變成危險的疏忽：這場地震最大的餘震都發生在距離震央兩百公里，位在破裂帶東邊、靠近聖母峰的地方。我的姪女是位急救醫師，當時在離聖母峰基地營很近的地方，她傳簡訊問我她所在之處有沒有危險。媒體對震央的報導似乎暗示了她所在的位置並沒有危險，所以我力勸她不要待在山徑的空曠處，也不要睡在石造建築裡。

不過，現在地震學家已經開始體認到，災難的嚴重程度既不是由地震的規模也不是由震動的強度所決定。現在流行的說法是：「地震不會殺人，建築物才是凶手。」

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書籍介紹

本文摘錄自《翻轉災難》，一中心出版

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作者：羅伯．謬爾伍德（Robert Muir-Wood）

譯者：張國儀

災害的發生由天而定，

災害所帶來的損失主要則是人禍所致！

長久以來，天然災難層出不窮，人類不斷嘗試克服來自大自然的威脅，並訂立各項災害基準、保存歷年紀錄、宣導防災觀念，以阻擋下一次遺憾的發生。然而，從歷史上發生的災害紀錄來看，為了文明發展築起的高牆與堤防，反而使我們在風險評估錯誤時，產生更大的危害！

儘管科技在近二十年快速發展，全球氣候變遷所帶來的難題，依然持續困擾著我們：

美國卡崔娜颶風的悲劇，居然未發現地層下陷嚴重情形與運河石壁潰堤所致。

為美觀而設計的開放式樓層，稀少的梁柱是地震時高樓坍塌的原因之一。

日本福島核電廠在建設之初並未發現「潛沒帶」，而潛沒帶地震更是難以預料的變數。

甚至，回歸到台灣本身面臨的困境，我們也有無數的天災課題需要更好的解決方法──

在都市更新遲緩、建築物普遍老舊的情況下，碰上下一次大地震，我們該如何有效因應？

氣候變遷異常，即使沒有颱風侵襲，夏季連續多天暴雨仍會造成水患；除了興建堤防和修築抽水站，我們還有其他方法嗎？

各地鐵工廠或鐵皮屋半夜竄出的惡火，至今仍無法有效遏止，究竟是哪一部分出了問題？

面對這種種考驗，風險管理大師羅伯．謬爾伍德以歷史故事結合科學觀點，帶領我們探索數百年來人類與大自然搏鬥的種種軌跡，並清楚告訴我們：新科技的預測能力意味著我們可以預見未來，只要翻轉防災觀念與措施，總有一天當天災來襲時，將不再有憾事發生。

Photo Credit: 一中心出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰