《翻轉災難》：如何重寫〈三隻小豬〉的故事，反映出貧窮國家的地震建設？

文：羅伯．謬爾伍德（Robert Muir-Wood）

風險造就出混擬土

我早上在巴爾的摩的旅館有個針對保險業者舉辦的風災風險演講。我的計畫是在中午時分搭火車離開，前往機場搭乘下午從紐沃克飛來的班機。（我有一張原本要在二○○一年九月十一日從紐沃克飛往舊金山的聯合航空機票，到現在都還沒有使用。）

大約九點左右，我正在準備簡報時，有人叫大家一起到旅館的酒吧看電視報導。被眼前所看到的影像嚇傻的我，開始回想起當年畫面背景中的世貿中心南塔，在那天上午接近十點時駭人的垮塌景象。正對著攝影機播報新聞的記者甚至還沒發現南塔已經開始崩塌。有如雪崩般的沙塵暴，以千軍萬馬之勢席捲了周邊的街道，彷彿是拔開了火山口的栓子。

隔天，我搭火車進了曼哈頓，偷偷穿越警察設下的路障，為的就是看看受到連帶損害的範圍究竟有多大。我跋涉過厚厚積了一層的灰塵，這些灰塵有如地毯般鋪滿了所有街道，看起來簡直就是火山爆發後的景象。

世貿中心雙塔的倒塌不但令人極度震驚，也教人無法等閒視之。生活在北歐、美國和日本等地的人，一生中從沒親眼見到過一棟樓活生生在眼前倒塌。但如果你是居住在開羅的一千兩百萬人之一，那麼建築物倒塌是每天都會發生的日常景象，完全不值得一提。就和車禍意外一樣，建築物倒塌之所以能在許多地方新聞裡登上頭條，只是因為死亡人數不止寥寥數人。

二○一二年六月，亞歷山大港一棟十一層樓高的建築物倒塌，引爆了埃及有史以來首次的自發性倒塌現象。在接下來的十二個月內，埃及共有四百棟建築物倒塌，死亡人數達一百九十二人。這些倒塌都是結構工程師所稱「破壞強度為零」的事件，而破壞強度之所以為零，是因為沒有發生地震。如果再加上地震的搖動，死亡人數只會再向上攀升。一九九二年十月十二日，一場中度地震（強度五．九）發生在開羅南邊三十五公里處，造成市區兩百棟房屋倒塌，其中包括一棟十四層樓高的建築，裡頭有七十二人死亡。

其實這裡面的許多房子總有一天會倒，但那是在房子出現更多因為結構問題所產生的裂縫，並發出吱嘎作響的聲音後才會發生；而這些症狀，通常可以拖延好幾天甚至好幾個星期，才會顯示出房子就快倒了的跡象，也可以當成是對居住者的警告，最好在事情無可避免地發生之前趕緊搬出去。一九九二年的地震「提前終結」了這些房子的壽命，就如同在冬日的暴風雨中傾倒的樹木。將近四千棟建築物遭受了結構上的損害，而在邁向無可避免的傾圮結局之前，它們已被歸類為「嚴重受損」的建築物。三千個家庭必須重新找地方落腳。

為什麼開羅的建築物這麼容易倒塌？埃及所有城市的建築物，每二十五棟裡只有兩棟經過合法註冊，而這兩棟中只有一棟沒有違反任何一條城市建築法規。一棟建築物可能一開始是合法的，但接著就開始荒腔走板。在地震中倒塌的那棟十四層樓建築物本來是一棟有執照的八層樓建築，屋主卻違法加蓋了六層樓，讓他的房租收入幾乎翻倍。

一九九九年，埃及住宅建築部前任部長薩拉．哈撒巴拉（Salah Hassaballah）表示，全埃及有四分之三的建築物將在接下來的二十年內，因為「不夠充分的維修」而倒塌。在一九九二年之後經過了十年，住宅建築部部長證實，開羅有十八萬棟、全埃及則有兩百萬棟的建築物，處於「瀕臨倒塌」狀態。

開羅並不孤單，許多開發中國家的擁擠城市，同樣也染上了「建築物倒塌」這種疾病。在奈及利亞，光是市區裡的工程公司記錄下的建築物倒塌數量就已經相當驚人：二○○○年到二○○七年之間，每五十二天就有一棟建築物倒塌。自發性崩塌對所有建築物一視同仁，包括公寓大樓、獨棟住宅、旅館、一座清真寺，還有幾間學校，全都是自行崩塌。一九九九年，一所位在哈科特港的學校建築倒塌，造成五十名學生死亡，而當時校舍的擁有人正在上課時間內加蓋其他樓層，但這不只是非洲獨有的問題，許多缺乏妥善實施建築法規的國家，就連新落成的建築物也會倒塌。

四千年前，巴比倫是全世界最擁擠、最繁榮的城市。在保護著市區的城牆內，空間十分緊迫狹小，這座城市也飽受建築物倒塌之苦。大約在西元前一千七百年左右，漢摩拉比國王頒布了法令，房屋建造人員應當對自己的成品壞損負起責任：「如果建築人員為某人蓋了房子，但在建造過程中沒有善盡其職，而他所搭建的房子最後倒塌並致使屋主死亡，那麼這位建造人員應當處死。」建築物倒塌已成為炙手可熱的政治問題。漢摩拉比國王所頒發的命令是最古老且至今依然適用的「建築法規」——認知到建築物就像是一把上膛的武器，而建築人員必須對此負責。

對遠古時代的鄉鎮和城市來說，建築物倒塌都是個問題。對於那些在意外中喪生的人是否真的如此無辜，耶穌曾經問道：「從前西羅亞樓倒塌，壓死了十八個人，你們以為那十八個人比所有住在耶路撒冷的人罪孽更深重嗎？」（《路加福音》十三：四）西羅亞樓的悲劇對祂的聽眾來說很顯然是眾所周知的事。建築物倒塌是當時意外事件造成大量死亡最顯而易見的例子，就如同現代飛機失事對我們來說亦是如此。而在此前五百年，據說科奧斯的西莫尼德斯（Simonides of Ceos） 有著超人般的記憶力，能清楚地指認出所有跟他共進晚餐，卻在他單獨離開後因宴會廳倒塌而全數死亡的人。

在古老的希臘與羅馬城市中，最重要的民生與宗教建築，包括神殿、勝利拱門、大競技場與萬神殿，其實都經過了「過度的工程設計」：它們都比最嚴格的建造標準還要堅固，因為建築人員不計一切要確保他們的名譽不會跟著建築物一同毀於一旦。而結果就是，這些建築因為堅固異常，到了今天依然屹立不搖。不過，這些大型的公共建築，與羅馬大部分人平常的住家並不相同。居民們住在六到九層樓擁擠的島式出租樓房裡，而這些樓房也非常容易倒塌，就像遠古的巴比倫，或是二十一世紀開羅的建築物。

除了以建築人員的性命做為要脅，建築規章還需要法律來規範，而且唯有在沒有遵照規章時才能發揮懲罰的作用。政府官員需要仔細檢查所有建築圖紙，並前往施工現場視察相關人員是否遵守規定。稽查人員則需要有靈敏的覺察能力，外加毫無瑕疵的道德感，薪水也要夠優渥，這樣才不會想收取賄賂，而不按照法規建造的建築物必須要強制拆除。以上這一切，聽起來只有在富裕的國家才有可能實行。

許多貧窮的國家同樣也要求建築物遵照建築法規，但是大部分來說，這些法規並沒有真的執行。在一個不健全的經濟環境中，它的運作方式是這樣的：某人在沒有獲得官方許可，或者是設計圖沒有獲批准的情況下建造了一棟房屋。接著，這個建造人私下約了官方的承辦人員在咖啡店碰面，咖啡也喝了、菸也抽了，其中一人塞了點錢到另一個人手裡，就可以拿到一張建築執照，證明這棟建築物是經過官方「許可」的，而且完全遵照建築法規。

如果你沒有能力遵照建築法規，勢必得面對建築物和天災所帶來的各種問題。貪腐與地震的傷亡同樣都要歸咎於軟弱無力的監督管理，而在一個貪腐的國家，營造單位是貪腐程度最嚴重的部門。二○一○年的海地，因為太過貧窮也太疏於監督管理，根本不存在任何建築法規，而在國際透明組織的貪汙腐敗國家排名中，海地在一百七十八個國家中排名第一百七十五。

自發性倒塌揭露了建築物在大地震來襲時會發生什麼樣的狀況。二○○八年十一月七日，靠近太子港的佩蒂翁維爾有一所學校倒塌，造成八十四人死亡。四天之後，儘管媒體的焦點依然放在佩蒂翁維爾的倒塌事件上，但還是報導了首都也有一間私立學校倒塌，造成至少九人受傷。幸運的是，學生們剛好因為下課離開了室內。

而在太陽城的貧民窟，住著超過二十五萬海地最窮困的人口，這裡的房子有水泥牆和波浪狀的鐵皮或聚乙烯屋頂——都是些近乎垃圾般的材料，脆弱到地震來襲時根本不會造成太大的傷害。而如果手頭再寬裕一些，就可以多付點錢住在有混凝土屋頂的磚造房屋裡，躲避頻繁來襲的颶風侵害。在沒有任何控管的情況下，最貧困的人會住在陡峭山坡下的深谷裡，只要一下雨，下水道就會暴漲，住在山頂的人甚至可以在自家陽臺上欣賞這樣的景觀。二○一○年的地震發生時，只要有一戶的水泥屋頂因為牆壁倒塌而滑落，就會撞進另外一間屋子，然後就這樣持續不斷地連鎖向下衝，所有山坡地的房子就像紙牌屋一樣倒成一片，死傷人數令有關當局完全無法置信。

四十萬棟混凝土建築中大約有百分之三十是可以修復的，援助機關也請來了結構工程師監督其中一萬棟的修復過程。在接下來的幾個星期中，絕大多數迫不及待想逃離臨時避難所的屋主們，都選擇跑回家，自己動手修補家裡水泥屋頂與牆壁上張得大大的裂縫，但這些傷口在下一次遭遇到大地震搖晃時，一定會再次迸裂。

一道位在板塊邊界的斷層橫切過城市邊緣的山脈。二○一○年的地震發生之後，太子港本應要遷移到其他地點，但海地的政府單位連提出這個建議的能力都沒有。就像紐奧良市在卡崔娜颶風過後，無論在情感面或政治面上，這座城市都過於龐大，也擁有太過沉重的歷史與驕傲。

數千萬棟脆弱的混凝土建築物蓋在地震區域中。多層樓建築搭建在脆弱又沒有相互接合的支撐上，它們所有的重量都懸在半空中，這是個強大的摧毀性武器，高舉著有如斷頭臺上的刀斧，會摧毀的對象是搖動中的牆支柱、滑動的水泥地板和屋頂大梁，這些建築物致命的重量將使它們倒塌，並且非常有可能殺死身處在裡面的所有人。在接下來的二十年內，數以萬計的建築物會在地震中倒塌。許多將死於這些建築物倒塌的人，早已住在裡面了。

我們可以把罪責歸咎在這句口號上：「地震不是殺害你的真凶，蓋房子的那些人才是。」

我們現在該如何重寫〈三隻小豬〉的故事，才能反映出貧窮國家的地震建設呢？

第一隻小豬遇到一個載了一車磚頭和礫石的人，於是蓋了一棟傳統的厚牆房屋。地震狼來了，對著房子又搖又晃，房子倒了，壓傷了小豬。

第二隻小豬遇到一個載了一車水泥的人，外加了加固設備或是一位工程師，打造出一組水泥柱子和沉重的水泥頂蓋。然後，沒花太多力氣，地震狼就把房子搖垮了，小豬也死了。

第三隻小豬遇到一個載了一車木製梁和樹枝的人，牠用這些材料打造了造船工匠的構架，和一間一半是木製材料的房子，裡面有著堅固的三角結構。地震狼對房子又搖又晃，儘管屋內的飾板都被搖得掉了下來，房子還是沒有倒。

相關書摘 ►《翻轉災難》：媒體喜歡在震央畫上漣漪，卻不問斷層破裂帶在哪裡

書籍介紹

本文摘錄自《翻轉災難》，一中心出版

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作者：羅伯．謬爾伍德（Robert Muir-Wood）

譯者：張國儀

災害的發生由天而定，

災害所帶來的損失主要則是人禍所致！

長久以來，天然災難層出不窮，人類不斷嘗試克服來自大自然的威脅，並訂立各項災害基準、保存歷年紀錄、宣導防災觀念，以阻擋下一次遺憾的發生。然而，從歷史上發生的災害紀錄來看，為了文明發展築起的高牆與堤防，反而使我們在風險評估錯誤時，產生更大的危害！

儘管科技在近二十年快速發展，全球氣候變遷所帶來的難題，依然持續困擾著我們：

美國卡崔娜颶風的悲劇，居然未發現地層下陷嚴重情形與運河石壁潰堤所致。

為美觀而設計的開放式樓層，稀少的梁柱是地震時高樓坍塌的原因之一。

日本福島核電廠在建設之初並未發現「潛沒帶」，而潛沒帶地震更是難以預料的變數。

甚至，回歸到台灣本身面臨的困境，我們也有無數的天災課題需要更好的解決方法————

在都市更新遲緩、建築物普遍老舊的情況下，碰上下一次大地震，我們該如何有效因應？

氣候變遷異常，即使沒有颱風侵襲，夏季連續多天暴雨仍會造成水患；除了興建堤防和修築抽水站，我們還有其他方法嗎？

各地鐵工廠或鐵皮屋半夜竄出的惡火，至今仍無法有效遏止，究竟是哪一部分出了問題？

面對這種種考驗，風險管理大師羅伯．謬爾伍德以歷史故事結合科學觀點，帶領我們探索數百年來人類與大自然搏鬥的種種軌跡，並清楚告訴我們：新科技的預測能力意味著我們可以預見未來，只要翻轉防災觀念與措施，總有一天當天災來襲時，將不再有憾事發生。

Photo Credit: 一中心出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰