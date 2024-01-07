日本石川地震126死超越熊本地震，失聯增至222人，降雪低溫將衝擊災區
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由於災區今天白天不會回溫，到明天為止將持續嚴寒天氣狀態，災區民眾須特別留意低體溫症（失溫症）。在日本過去發生震災後，經常傳出有倖免於難的災民卻在之後的避難生活中喪命，被稱為「災害關聯死」。
（中央社）日本石川縣元旦發生強震，截至今天上午9時止共有126人罹難、至少560人受到輕重傷、失聯人數增至222人。由於災區天氣將轉差，大雪與低溫恐對災民生活及災區交通帶來衝擊。
日本放送協會（NHK）報導，石川縣能登半島1日下午發生最大震度7級強震，石川縣政府表示，截至今天上午9時止，已確認縣內共有126人不幸罹難，分別是輪島市69人、珠洲市38人、穴水町9人、七尾市5人、能登町2人、志賀町2人及羽咋市1人。
在屋損部分，石川縣政府表示，已確認縣內至少有1370棟建物受災；但因為在輪島市、珠洲市、內灘町及能登町也有許多民宅受災，所以目前尚無法掌握受災全貌。
日本氣象廳預測，包括強震災區在內的北陸地方及新潟縣，受上空強烈冷空氣影響將在降雨後轉為降雪，連平地都可能下大雪。民眾須嚴防大雨可能造成的土石災害，也要留意降雪對交通帶來的影響及路面結凍等情況。
加上災區目前地震活動仍相當頻繁，須持續留意可能出現最大震度7級程度的搖晃。
根據氣象廳預測，石川縣山區及平地到1月8日上午止的24小時降雪量，可能分別達60公分及25公分。
由於災區今天白天不會回溫，到明天為止將持續嚴寒天氣狀態，災區民眾須特別留意低體溫症（失溫症）。在日本過去發生震災後，經常傳出有倖免於難的災民卻在之後的避難生活中喪命，被稱為「災害關聯死」。
《共同社》報導，部分災區從今天入夜後到明天將降下大雪，對影響搜救活動及運送救援物資的憂慮升高。
金澤地方氣象台表示，石川縣加賀及能登兩地方今天將逐漸受到冬季型態氣壓分布增強影響，天氣從傍晚起進一步惡化。石川縣輪島市及珠洲市今天凌晨已被發布大雨警報，在珠洲市隨處可看見因地震塌陷的道路出現積水。
《中央社》報導，石川縣知事馳浩昨天在災害本部會議上宣布，由於能登半島地震造成極大範圍受害，石川縣進入「緊急狀態」（非常事態宣言）。《產經新聞》報導，馳浩強調，石川縣全體職員將全力投入，迅速進行石川縣的重建與復興工作。具體作法方面，將派遣職員前進受創嚴重地區，並增派人員協助中央與地方的聯絡協調。
死亡人數已超越熊本地震
日本石川縣元旦發生強震，截至昨天下午4時止，已有126人在強震中罹難，至少516人受到輕重傷、210人失聯。如果從直接因地震罹難人數來看，已超過2016年熊本地震。
《日本放送協》會（NHK）報導，石川縣能登半島1日下午發生最大震度7級強震，石川縣政府表示，截至今天下午4時止，已確認縣內共有126人不幸罹難，分別是輪島市69人、珠洲市38人、穴水町9人、七尾市5人、能登町2人、志賀町2人，以及羽咋市1人。
日本氣象廳指出，這是繼2016年熊本地震以來，再度發生直接或間接因地震災情死亡逾百人的地震。
《NHK》整理日本過去30年造成逾百人死亡的震災如下：
1995年阪神淡路大地震，由於相繼出現建物倒塌及火災等情況，包括災後與地震相關的死者在內，總計6434人罹難。
2011年東日本大震災（台灣稱311大地震），因為規模9.0巨大地震引發高逾10公尺的大海嘯，包括跟地震相關的死者及下落不明者，總計多達2萬2215人。
2016年熊本地震，當時兩度發生最大震度7級的劇烈搖晃，總計在熊本縣及大分縣共造成276人罹難。
不過，熊本地震罹難者中有高達8成屬於跟災害相關，如果單看因地震直接死亡的人數，這次能登半島地震已超過熊本地震。此外，《朝日新聞》報導，金澤地方氣象台表示，預測1月7日氣溫將驟降，加賀及能登地方從7日傍晚到8日上午都可能降下大雪。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。