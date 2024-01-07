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2024/01/07,
經濟

國民黨批台灣經濟差，國發會、經濟部提數據澄清：GDP七年來成長逾3成，物價指數低於美日韓新加坡

國民黨批台灣經濟差，國發會、經濟部提數據澄清：GDP七年來成長逾3成，物價指數低於美日韓新加坡
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台灣7年來平均經濟成長率3.4%，不僅高於全球平均，也較2008至2015年的2.9%更佳。近年受國際疫情及俄烏戰爭衝擊，造成全球通膨及國內物價上漲，但已透過各項措施穩回穩，2023年12月台灣為2.71%，低於新加坡3.6%、南韓3.2%、美國3.1%及日本2.8%等主要國家。

（中央社）國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室抨擊台灣經濟成長落後，國發會表示，台灣近7年來經濟成長動能佳，不僅2019至2022年經濟成長率重回亞洲四小龍之首，更創下31年來首度台股與港股的黃金交叉。

國發會強調，從台灣總體經濟的各項數據可看出台灣經濟轉骨有成，台灣已揮別過去「悶經濟」、「弱成長」的陰霾，盼各界評論時政能基於事實。

國發會：台灣人購買力平價第二，物價指數將在今年回穩

國發會透過新聞稿指出，相較於國民黨執政末期，呈現台灣依賴中國經濟、經濟動能衰弱的「悶」經濟情況。蔡政府過去7年執政以來，推動五加二產業發展計畫、六大核心戰略產業，並搭配前瞻基礎建設增加政府投資、台商回台三大方案增加民間投資，台灣經濟已展現完全不同的面貌。

國發會指出，台灣2016到2022年平均成長動能不僅高於全球平均，也在亞洲名列前茅，帶動2022年成為全球第21大經濟體；人均所得方面更於2021年首度逾3萬美元，並在人口2000萬以上國家，2022年排名第10，如以購買力平價（PPP）計算名列第2。

國發會進一步說，2020年到2022年疫情期間，台灣防疫成果良好，供應鏈不斷鏈，平均經濟成長率達4.2%，成為亞洲四小龍之首，且上市櫃公司營收屢創新高，3年平均年增幅達7.24%（上市）及7.76%（上櫃），帶動台股持續上漲，展現與港股31年後再次黃金交叉，都是過去執政團隊未曾達成的成就。

其中，全球疫情最嚴峻的2020年，台灣是全球主要經濟體中經濟成長最高。

國發會表示，近年政府妥適運用財政政策維繫經濟穩定成長，並利用經濟成長帶動稅收增長適時增加還債，近8年累計債務還本新台幣7960億元，其中，2022年還本規模達1500億元，為史上新高。另政府債務占GDP比率平均持續下降，並較主要國家為低。

另外，2023年惠譽評價台灣信評為AA評等，標普（S&P）則為AA+，且兩大信評機構都提到台灣財政狀況優於其他國家。瑞士洛桑管理學院公布的「2023年世界競爭力年報」，台灣「財政情勢」進步4名到第6名，顯見近年債務管控良好，落實財政健全。

物價方面，國發會表示，近年受國際疫情及俄烏戰爭衝擊，造成全球通膨及國內物價上漲，但政府積極落實各項穩定物價措施，2022年國內消費者物價指數（CPI）年增2.95%，較主要經濟體低，2023年主計總處預估CPI年增2.46%，應續低於其他國家，依據主計總處估計今年將續降至1.64%。

國發會表示，由於國內家庭結構人數持續減少，若以每戶衡量所得差距倍數易受家庭人數影響，如以每人衡量，2022年每人5等分所得差距僅為3.93倍，呈現縮小趨勢；若以國際常見的吉尼係數計算，台灣每人可支配所得的吉尼係數2022年為0.279、2021年為0.277，優於其他亞鄰國家。

經濟部也反擊：GDP從17.6兆成長逾3成，7年多來台股在亞洲漲幅最高

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室與國政基金會經濟組召集人林祖嘉批評台灣經濟不佳。經濟部表示，批評者也曾擔任政務官，與2016年他任職時相比，國內生產毛額（GDP）從17.6兆成長到2023年的超過23兆元，成長逾3成。

經濟部指出，台灣7年來平均經濟成長率3.4%，不僅高於全球平均，也較2008至2015年的2.9%更佳，「林前主委所謂節節敗退的經濟評價，可以收回自用」。

經濟部綜合規劃司透過新聞稿表示，在疫情最嚴重的2020年，台灣是主要經濟體中唯一維持經濟逆勢成長的國家，更居亞洲主要經濟體首位，且台灣近年出口金額快速成長，2022年為史上新高，較2016年成長7成；2023年出口雖受全球景氣影響，仍是史上第3，也創下唯一一次達到連3年4300億美元的歷史紀錄。

檢視相關出口金額，以2022年為比較基準，台灣對新南向國家出口成長超過6成，對歐洲出口成長超過5成，對美國出口成長超過120%，也在中國內需轉弱、部分產業產能過剩的經濟發展趨緩時刻，有效分散風險，維持穩健成長。

經濟部表示，無論是台商或是外商，對台灣投資環境持續保持信心，投資台灣三大方案已突破新台幣2.17兆元，創造14.8萬個就業機會；2016年來外商投資金額倍增，突破2.3兆元。同時台股加權指數也反映全球投資人對台灣信心，7年多來台股不僅是亞股中漲幅最高，也從2016年的8000多點，翻倍成長到近1萬8000點。

經濟部指出，台電已多次說明公司虧損主因，是俄烏戰爭造成國際燃料成本大漲，各國電業皆受衝擊，為因應國際燃料價格漲勢，台電在第一線扮演「消波塊」的角色，為國家擋住全球性的輸入性通膨海嘯。

比較2023年12月最新國內消費者物價指數（CPI），台灣為2.71%，低於新加坡3.6%、南韓3.2%、美國3.1%及日本2.8%等主要國家。

經濟部強調，政府不敢自滿，仍要持續努力，呼籲批評者應放下政治有色眼鏡，本於事實評價。

新聞來源

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


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